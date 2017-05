La actitud supera cualquier barrera

José Miguel Santillán veía con ilusión como de a poco llegaban los atletas que participaron en la 43 edición de la Últimas Noticias 15K. Mientras lo hacía, pensaba qué se sentiría cruzar la meta en una de las competencias más importantes del país.

“Voy a correr la Últimas Noticias”, comentó en voz alta. Un amigo lo miró y le dijo “tú ni a media cuadra has de llegar...”. Esas palabras fueron suficientes para despertar el ímpetu de Santillán. “Aunque sea que me toque pedirle las llaves a la conserje, pero voy a llegar”. Desde ese día no hay quien lo separe del atletismo. Para él, las carreras se han convertido en el motor de su vida.



Él se entrena junto con sus compañeros del club Night Runners. Fernando Analuisa, el entrenador del club lo conoció e invitó a sumarse. Son 30 personas que forman parte de los encuentros nocturnos. “Son 14 años que compartimos juntos esta pasión. Para nosotros es hermoso tener la presencia de José en el equipo”, dice Analuisa.



Los dos se conocieron de una forma peculiar. Su primer encuentro fue cuando Santillán le ofreció una botella de agua para que Analuisa concluya la edición 53 de la Últimas Noticias. A partir de ese evento se separaron durante un año, hasta que Fernando reconoció a José en la Ecovía y lo invitó a ser parte del club.



Desde esa fecha (2014) se convirtieron en amigos inseparables. Analuisa, fisioterapeuta y entrenador, ayuda a Santillán en los entrenamientos. Lo importante para él, dice, es que fortalezca las piernas. Debido a la poliomielitis (una enfermedad que ataca a la médula espinal y provoca atrofia muscular), diagnosticada a sus cinco años, José tiene que usar muletas para toda la vida.



Eso no ha sido un impedimento para él, de hecho es todo lo contrario. El deportista afirma que el atletismo es su manera de ser independiente y de mantenerse vivo. Ya está inscrito en los 5K, la prueba inclusiva de la Quito-Últimas Noticias.



Ahora todos en el club se están preparando para la prueba más larga del país. “Nosotros más que un equipo de competencia somos un equipo de apoyo”, comenta Ana María del Posso, quien es parte del club desde hace ocho años.



A ella le motiva el aliento que les dan las personas desde las calles, que para muchos de los compañeros, es lo que les empuja a seguir.



La atleta quiere mejorar el tiempo de la edición pasada. Con lesión incluida corrió la prueba y logró un tiempo de 1:45 (una hora y cuarenta y cinco minutos).



Los ‘Corredores de la noche’ entrenan sin falta todos los martes y jueves, entre las 18:15 y 20:00. No hay ningún requisito para ser parte del club, como dice Analuisa, “lo que nos interesa es que más gente se sume a esta pasión”.

Él prepara para cada atleta una tabla de entrenamiento que varía de acuerdo con las necesidades físicas de cada deportista.