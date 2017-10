Lenín moreno: un “correísmo” con buenos modales

Nada nuevo bajo el sol para quienes conocemos de ideologías económicas. Lenín Moreno ha sido coherente con el socialismo democrático que profesa tras conocerse las tibias medidas anunciadas la noche del miércoles 11 de octubre.

Con relación con lo que nos tenía acostumbrados el gobierno saliente, Lenín Moreno ha cambiado simplemente de estilo, es decir, se trata de un “correísmo con buenos modales”.



En lugar de reducir el Impuesto a la Renta del 22% al 15% como tarifa proporcional para las empresas, lo retorna al 25% anterior ¡Algo absurdo!, considerando que las empresas ecuatorianas no son competitivas precisamente por sus altos costos de producción.



En lugar de reducir aranceles y seguir promoviendo acuerdos comerciales con economías desarrolladas, los sube y en vez de otorgar incentivos tributarios a todas las empresas, solo se las concede a las micro y pequeñas empresas, dando un claro mensaje de que a las firmas no les conviene crecer o el Estado las penaliza con impuestos.



Lo mismo podemos decir de su decisión de cobrar impuestos al décimo tercer sueldo, para quienes ganan más de USD 3 000 (clase media).



Finalmente, si el Gobierno quiere reactivar la economía, deberá bajar el gasto público, los impuestos, la deuda, las regulaciones y demás trabas al emprendimiento productivo, a más de flexibilizar el mercado laboral permitiendo la contratación por horas y la determinación del salario mínimo vital por la vía del mercado y no del decreto ejecutivo.



Pero para eso se precisa cambiar primero de orientación ideológica en el Ministerio de Finanzas y en el Frente Económico, o de una vez cambiar de actores.