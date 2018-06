¿Burlarse de una silla de ruedas?

LEA TAMBIÉN

¡Inaudito! ¡Qué pena haber oído todo lo que oí a un comentarista en los medios sociales! Pocas veces se oye tanto exabrupto y tanta barbaridad! Era en defensa del Gobierno anterior e insultos al Sr. de la silla de ruedas. ¡Qué pena que haya personas insensibles! Se ve que el Sr. no conoce a nadie en esta condición. Yo si tengo esa experiencia: mi hijo (fue atropellado en la vía Occidental. 17.a.) Está en silla de ruedas y es un ejemplo de trabajo, de tesón, de inteligencia y de constante ayuda a las personas en esa condición. Sr. periodista no defienda lo indefendible, no use vocabulario soez, por más que sea español. Por favor vea más allá de sus narices y póngase por un minuto en esa situación. Somos muy sensibles y hemos podido ayudar a muchas personas que hoy ocupan altos cargos. Me enorgullezco de ella, que la silla tan necesaria para ellos haya sido una ayuda y no un obstáculo. Son personas dignas, valiosas, normales, que han debido luchar en la vida, donde se habrán encontrado con personas que piensen como Ud. Y han llegado a tener una vida digna y útil. Como está a la vista.