Cinco universidades ecuatorianas destacan en ranking latinoamericano

La Universidad San Francisco de Quito, la Técnica de Loja, la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad Politécnica Salesiana aparecen en el ranking Times Higher Education de América Latina.

El análisis está a cargo de la revista británica Times Higher Education (THE), y fue anunciado el 18 de julio del 2018.



La Universidad San Francisco de Quito escaló del puesto 80 al 71 en este conteo académico. Su rector, Carlos Montúfar, destaca la alta calificación que ha obtenido la institución en varios análisis en este año, en especial en internacionalización e investigación.



“Nos destacamos de manera especial en nuestras investigación en física, en el área de biología en convenios con la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Boston. En ciencias de la salud también se está publicando”.



Montúfar explica además que mantienen unos 200 convenios activos con universidades de todos los continentes. Y en promedio reciben a cerca de 1 000 estudiantes internacionales al año, entre ellos investigadores.



THE evalúa la investigación en las universidades. Este año analizó 129 universidades de diez países de América Latina y partió de 13 indicadores de desempeño.



Estos indicadores se agrupan en cinco categorías: enseñanza (el ambiente de aprendizaje), investigación (volumen, ingreso y reputación), citaciones (influencia investigativa), proyección internacional (personal, estudiantes y estudios) e ingresos de la industria (transferencia del conocimiento).



La Universidad Técnica Particular de Loja pasó del puesto 90 al 81. Mientras que la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela Politécnica del Litoral pasaron del escalón 100 al 91.



La Espol obtuvo alto puntaje en citaciones, que considera la difusión de nuevos conocimientos y las veces que son citados por académicos del mundo. También se destacó en proyección internacional, que se refiere a las colaboraciones internacionales y a la capacidad para atraer a estudiantes de grado, postgrado y profesores de diferentes partes del mundo.



“La Espol se posicionó en el indicador de citaciones por encima de universidades de prestigio como la Universidad de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey”, indicó en un comunicado la universidad guayaquileña, que en este año también se posicionó en Quacquarelli Symonds, QS.



Brasil domina en el THE de la región, con 43 centros de educación superior. La Universidad Estatal de Campinas se mantiene en el primer puesto por segundo año consecutivo, mientras que la Universidad de Sao Paulo aparece en el segundo lugar general y ha sido considerada como la mejor para el ambiente de investigación.