Los terroristas de Teherán estuvieron con el EI en Irak y Siria, según Irán

Los terroristas que perpetraron los dos atentados del miércoles en Teherán estuvieron con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en sus feudos de Irak y Siria, informó hoy jueves 8 de junio del 2017 el ministro iraní de Inteligencia, Mahmud Alaví.

"Estaban afiliados a los grupos wahabíes y takfiríes (extremistas suníes) y participaron en los crímenes del Dáesh (acrónimo en árabe del EI) en Mosul y Al Raqa", explicó Alaví en un comunicado.



La web del ministerio identificó con foto y nombre, pero no apellido por motivos de seguridad, a cinco de los terroristas, que habían salido con anterioridad de Irán para unirse al EI.



Estos extremistas huyeron del país después de que la célula que integraban, liderada por un tal Abu Ayeshe, fuera desmantelada por los órganos de seguridad iraní, agregó Alaví.



Los atentados de ayer no fueron el primer plan de los terroristas y las autoridades han logrado frustrar en los últimos dos años un centenar de operaciones, indicó el ministro. "Casi cada semana identificamos y detenemos a grupos de dos o tres personas", precisó.



Alaví aseguró que Irán no duda del "apoyo de Arabia Saudí a los movimientos terroristas en el mundo" y que "la huella" de Riad en Siria e Irak es "evidente".



No obstante, señaló que todavía es "pronto" para juzgar si Arabia Saudí tuvo alguna implicación en los atentados de Teherán, que causaron 17 muertos y decenas de heridos.



Los dos ataques de ayer en la capital iraní, reivindicados por el EI, tuvieron como blanco el Parlamento y el mausoleo del imán Ruholá Jomeiní.