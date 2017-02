La tendencia ratifica a Moreno y Lasso en segunda vuelta electoral

Si bien las autoridades electorales no lo dijeron de forma directa, este 21 de febrero del 2017 sugirieron que habrá una segunda vuelta electoral entre el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso, del movimiento CREO.

Esta tarde, en cadena nacional de radio y televisión, Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que la tendencia de la votación está "claramente establecida" y que el 5% restante de actas por escrutar no afectará los porcentajes recibidos por los presidenciables.



Es decir, no habrá un ganador en primera vuelta, ya que Moreno no podría alcanzar el 40% requerido por la Ley. Pese a esto, Pozo insistió en que el CNE no puede proclamar ya la existencia de una segunda vuelta, oficialmente, porque tiene que esperar los resultados completos de todo el país, que es lo que estipula la normativa.



El escrutinio al momento de la cadena nacional, a las 14:00, llegaba al 95% de actas. En 18 provincias ya se había completado el 100% para el binomio presidencial y vicepresidencial.



En el salón, ubicado en el Hotel Marriot, al norte de Quito, Pozo estuvo acompañado de sus compañeros Paúl Salazar, Luz Haro, Mauricio Tayupanta y Ana Marcela Paredes. El funcionario agradeció la presencia en el lugar de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los observadores internacionales.



Paúl Salazar, vocal del Consejo, informó después de la cadena que para la segunda vuelta se mantienen las fechas establecidas en el cronograma. La campaña será del 10 al 30 de marzo y las votaciones el domingo 2 de abril.



Además el consejero confirmó que para esos siguientes comicios se volverá a utilizar el conteo rápido que se preparó con la Escuela Politécnica Nacional, aunque en esta ocasión no se difundieron los resultados por el estrecho margen de error.



Pozo advirtió nuevamente que en este proceso no se le ha regalado ni quitado un voto a ningún candidato y que el escrutinio se realiza con normalidad en el país.



Además, el Presidente del CNE pidió a la ciudadanía y a los actores políticos que no empañen la etapa post electoral con ningún tipo de violencia e hizo nuevamente un llamado a la paz y a esperar los resultados oficiales totales con paciencia.



Otros resultados

​

​Según los datos emitidos en la página web del Consejo Nacional Electoral, tras haber escrutado el 95% de las actas, la candidata Cynthia Viteri ha logrado el 16,16% de los votos, seguida por el presidenciable Paco Moncayo con el 6,82%.