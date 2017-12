Sanción de la Supercom a canal de TV, en manos de la justicia ordinaria

Los representantes del canal Teleamazonas presentaron una acción de protección para tratar de evitar una sanción de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

Ahora esperan la convocatoria a una audiencia pública, para exponer sus argumentos.



La acción presentada por el medio busca que se emitan medidas cautelares para evitar, al menos por ahora, el pago de una multa de más de USD 200 000. El monto corresponde al promedio del 10% de la facturación del canal en los últimos tres meses.



Parte de la sanción también fue la reproducción de una réplica en su espacio de opinión diario de entrevistas.



El 14 de noviembre del 2017, Teleamazonas difundió una entrevista con la asambleísta Lourdes Cuesta (Creo). Ella criticó las sanciones impuestas por la Supercom desde la vigencia de Ley de Comunicación y a la gestión de Carlos Ochoa, titular de esa entidad.



Tres días después, la Superintendencia presentó una solicitud de réplica, que no se reprodujo. Y el 23 de noviembre se emitió el Reporte Interno SUPERCOM-INPA-0010-2017, por una supuesta infracción.



Según la Supercom, Teleamazonas ha reincidido por dos ocasiones, durante el período de 12 meses consecutivos, en la no publicación de réplicas solicitadas.

La acción de protección fue presentada por Sebastián Corral, gerente del medio de comunicación, el martes, 19 de diciembre. Y fue sorteado a la jueza Lucila Gómez, de la Unidad Judicial de Trabajo de Quito.



La funcionaria debía calificar el pedido en 24 horas. Pero pidió que se complete la solicitud, el 20 de diciembre. Sebastián Corral, quien aparece como el actor ofendido, no firmó el documento entregado.



Pablo Ortiz, abogado de la empresa, indicó que el Gerente no se encuentra en el país. el 20 de diciembr presentaron un documento para certificar que él actúa como su apoderado legal en el caso.



Ahora, esperan que la calificación se de entre hoy y mañana. Y que la audiencia sea convocada para el martes o miércoles de la próxima semana. Antes no podría darse por el feriado del lunes

por la Navidad.



El 20 de diciembre, Carlos Ochoa atendió una entrevista en el mismo espacio en el que solicitó la réplica. La entrevista duró alrededor de 30 minutos y el funcionario dio sus argumentos sobre las declaraciones de la legisladora.



Sin embargo, más tarde, indicó a este Diario que su presencia en el medio “se trató de una invitación a una entrevista planteada el 13 de diciembre, es decir, fuera del proceso administrativo”. Por lo que descartó que esta pueda ser tomada como parte del cumplimiento de la sanción y que nulite el pago.



También se refirió a la predeterminación de destitución que la Contraloría emitió en su contra, por valores que él cobró cuando laboró en el medio incautado Gamatv. Insistió en que se trata de una empresa privada.