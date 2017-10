Ricardo Patiño llamó a movilizarse contra dos preguntas de la Consulta Popular

Ricardo Patiño, vicepresidente del Movimiento Alianza País (AP), habló la tarde de este sábado, 21 de octubre del 2017, sobre un supuesto incumplimiento de las ofertas de campaña del presidente de la República, Lenín Moreno. Anunció movilizaciones en contra de lo que llamó “preguntas inconstitucionales” de la Consulta Popular convocada por el primer mandatario, que hace parte de su misma tienda política.

Tras una reunión con Revolucionarios del Sur, bases del movimiento en Guayaquil, Patiño anunció para los próximos días habrá movilizaciones ante la Corte Nacional de Justicia para impedir que se incorporen en la consulta las preguntas sobre la reelección indefinida y sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. En la reunión intervinieron entre otros dirigentes los asambleístas Bairon Valle y Sofía Espín.



“Vamos a comenzar a reaccionar. Primero vamos a hacer una campaña para que no se acepten las preguntas inconstitucionales, ante el intento de que (el expresidente Rafael) Correa nunca vuelva a ser candidato, y el intento de tomarse todos los poderes del Estado, para repartírselos con la oligarquía”, indicó Patiño. “En su momento tomaremos una decisión sobre las preguntas que queden”, dijo.



También acusó a Moreno de impulsar un programa de gobierno que en el caso de la consulta es el mismo programa de Guillermo Lasso, el candidato de derecha que perdió las elecciones presidenciales.



La postura de Patiño y la de Marcela Aguiñaga, directora provincial de AP Guayas –quien en un comunicado llamó a la consulta “tramposa, maquillada, ilegítima e inconstitucional”- contrasta con la de María Alejandra Vicuña, confundadora de AP y vicepresidenta de la República (e), quien hace campaña por el sí.



Vicuña se reunió la tarde de este viernes con dirigentes, alcaldes, asambleístas y directivos de AP Guayas para decirles sí a la consulta popular.



Aguiñaga subrayó que aunque respetan las decisiones de sus compañeros, la postura por el ‘sí’ no corresponde a la posición oficial de la organización política, “ni muchos menos al sentir de las bases”.



La Vicepresidenta encargada se reunió la mañana de este sábado en Guayaquil con profesionales independiente del Guayas en un evento de respaldo a la Consulta, donde le respondió a Marcela Aguiñaga.



“La voz de las bases es la que se debe respetar, no la de una sola persona”, sostuvo Vicuña. “Nosotros somos respetuosos de los mecanismos democráticos y de escuchar el pronunciamiento mayoritario del movimiento Alianza País. La militancia es la que tiene la última decisión”.



Patiño se declaró sorprendido y decepcionado, primero de que Vicuña haya aceptado ser Vicepresidenta de un Moreno que ha “denostado” de la Revolución Ciudadana, y que esté impulsando una campaña por el sí, que según insistió trata de “desarticular toda la institucionalidad pública e impedir que Rafael Correa vuelva a postularse”.



De un lado y de otro se niega un fraccionamiento del movimiento, aunque Vicuña reconoció dificultades y pidió aplicar un mecanismo de democracia participativa al interior de la organización política.



Bairon Valle, quien asistió con Patiño a la reunión de los Revolucionarios del Sur, indicó que la militancia siente que tras 150 días de Gobierno se han incumplido con ofertas de campaña como el aumento del bono de desarrollo humano y el plan Viviendas para todos (“no se ve una casa construida con recursos de este gobierno”).



“Aspiramos que la directiva provincial y el Movimiento tenga en consideración las diferentes posturas, no considero que estemos divididos porque unos se reúnan con la Vicepresidenta y otros con el compañero Ricardo Patiño”, señaló el asambleísta por Guayas. “Es necesario que nos reunamos para ir tomando decisiones, tenemos una coyuntura ante la que no podemos cruzarnos de brazos”, concluyó Valle.