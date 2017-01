Refinería: 537 millones en contratos complementarios

La suscripción de contratos complementarios fue una de las causas por las cuales el costo del proyecto de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas se elevó. De la revisión de documentos que este Diario realizó, se evidencia que hay acuerdos que suman hasta 16 veces más el valor contratado inicialmente.

Se trata de ampliaciones y modificaciones de obras y nuevos servicios, ya sea por causas imprevistas o técnicas. También se firmaban órdenes de trabajo y/o convenios de pago. De los USD 1 348 millones que se contrató en proyectos adicionales de las fases de rehabilitación y sostenimiento, el 40% corresponde a los contratos complementarios, órdenes de trabajo y convenios. Esto sucedió durante la gestión del exgerente de Refinación, Carlos Pareja Y. (hoy prófugo).



Este tipo de contratos fueron justificados con la Ley de Contratación Pública y son parte del respaldo que Pareja presentó en el juicio en su contra por supuesto cohecho. El art. 85 de esta legislación faculta estas contrataciones por imprevistos o asuntos técnicos y sin concurso público, siempre que estén debidamente “motivadas” y mantengan los rubros del contrato original. Pero si en una obra o servicio se requiere la creación de nuevos rubros, el art. 87 de la misma ley permite estos contratos hasta el 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal. Pero este porcentaje no se aplicaba para contratos de consultoría y del sector hidrocarburífero. Aunque, esta excepción ya no consta en la reforma del 2013 a este art.



La Gerencia de Refinación suscribió contratos que tienen desde uno hasta ocho contratos complementarios, según la documentación de 52 proveedores que se revisó. La contratista que más acuerdos registra es Worley Parsons (WP) con tres contratos principales y ocho complementarios.



Esta firma realizó estudios de ingeniería y fiscalizó el proyecto. Según la documentación de Petroecuador, WP fiscalizaba “proyectos de gran complejidad” y teniendo en cuenta “su renombre a nivel internacional se le designaban nuevas fiscalizaciones”. El reglamento de la Ley de Contratación establece, además, que las causas imprevistas o técnicas pueden invocarse por las partes y ser calificadas previo informe de la fiscalizadora. En este caso de WP, que no respondió las consultas de este Diario.



80 millones de contratos adicionales en 4 años



Las principales obras para la rehabilitación del sistema eléctrico de la Refinería Esmeraldas estuvieron a cargo de dos empresas.



El 19 de diciembre del 2011 se firmó el contrato para la Reparación Integral de las subestaciones eléctricas E, D, M de la planta con la empresa HM&H, luego de una licitación.



El costo de las obras fue de USD 3,1 millones, con una duración de casi ocho meses.



Seis meses después, el entonces gerente de Refinación, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien estuvo en este cargo hasta julio del 2015, firmó el primer contrato complementario por un monto de USD 14,2 millones. Esto es, casi cinco veces más que el contrato principal. No fue el único que se firmó. En total, entre 2011 y 2014, se firmaron un contrato principal, cuatro contratos complementarios, un convenio de pago y dos órdenes de trabajo.



Excepto este último, todos los acuerdos adicionales excedieron el valor del contrato inicial.



La cuenta final con esta empresa por esas obras sumó USD 49,7 millones, 16 veces más que valor del monto principal el contrato principal.



Un factor que explica esta situación es que las obras se contrataron sin tener estudios previos e independientes que determinaran el alcance real de los trabajos a ejecutar, como establece el art. 23 de la Ley de Contratación Pública, según concluye un examen especial de la Contraloría a estos contratos del 17 de junio del 2015.



Señaló en que los estudios de ingeniería se incluyeron como parte de los pliegos de la contratación de las obras y no de manera previa.



Este Diario solicitó una entrevista el pasado 18 de enero pasado a HM&H, pero en la empresa se indicó que el gerente estaba fuera del país y se pidió contactarlo a partir del jueves de esta semana.



El 30 de julio del 2014, Pareja firmó un nuevo contrato para realizar trabajos en el sistema eléctrico. Esta vez fue de manera directa con MMR Group. Este proceso contó con la recomendación de la fiscalizadora Worley Parsons (WP), según un informe de la Contraloría de noviembre pasado.



La obra tuvo un valor referencial de USD 84,5 millones, luego se presentaron cambios en el presupuesto, que elevaron el costo a 98,5 millones. Esto fue aceptado por la Comisión Técnica y por la subcomisión integrada por la propia WP. La Contraloría cuestionó la participación de WP en esta subcomisión, pues solo debía estar conformada por funcionarios de Petroecuador. Además se firmó un contrato complementario por 26 millones.



Según fuentes oficiales, el representante legal de MMR en Ecuador está detenido en Panamá. Este Diario llamó al teléfono de la firma reportado a la Superintendencia de Compañías, pero nadie contestó. Pareja justificó durante el juicio que lleva la Fiscalía que las obras adicionales eran de vital importancia para la planta.



Cabe anotar que entre el 2009 y el 2010, durante la gestión de la Marina, se contrató el mantenimiento integral de turbogeneradores de la Refinería por USD 15,1 millones. Con ello y de los contratos disponibles, las obras eléctricas de la administración naval y de Pareja sumaron 189,6 millones.