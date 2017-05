Recaudación tributaria, depósitos y créditos aumentaron en abril de 2017

La economía mantuvo signos de recuperación durante el pasado abril de 2017, cuando se registraron números positivos -comparado con el mismo mes del 2016- en depósitos y créditos de la banca, además de la recaudación tributaria.

Parte de la explicación está en el mayor gasto público que el Gobierno realizó en marzo y cuyos efectos todavía se sintieron el mes pasado.



Según datos del Observatorio de la Política Fiscal, los egresos del Fisco en marzo pasado llegaron a USD 2 455 millones, un 68% más comparado con marzo del 2016.



Comparado con todos los meses de marzo de la historia del Ecuador, el del 2017 es el mayor, señaló el catedrático Vicente Albornoz, quien destacó que más de la mitad de los egresos de marzo pasado fue cubierto con financiamiento público, es decir, con deuda.



“El Gobierno metió el acelerador fuertemente en marzo, lo que coincide con la campaña electoral”, señaló José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).



Solo el Banco Central del Ecuador -de febrero a marzo- le prestó a Finanzas USD 515 millones. Gracias a esa liquidez aumentó el gasto de inversión y de bienes y servicios de consumo, dos rubros que más favorecen al sector privado.



Las cifras de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas no están disponibles desde hace dos meses debido a problemas en su portal digital.



Uno de los sectores que ha sentido el efecto del mayor gasto público es el bancario. Julio José Prado, director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), señaló que la banca está en un nuevo ciclo donde sus indicadores crecen de forma más estable. En abril, los depósitos subieron 13,8% respecto al mismo mes del año pasado. No obstante, si se compara con marzo se observa una caída de USD 402 millones.



La razón principal de esa disminución, explicó Prado, es que en abril se pagan algunos impuestos y las personas y empresas sacan depósitos para cumplir con sus obligaciones tributarias y el pago de las utilidades de las compañías.



Por el lado de los créditos, la cartera bruta creció el mes pasado al mismo ritmo que los depósitos: 13,5%. Se trata del porcentaje de crecimiento más alto en dos años.



Uno de los segmentos de crédito que más creció fue el comercial: 20% más si se compara con abril del 2016.



Sin embargo, Prado explica que las cifras de abril del presente año también muestran una mejoría debido a que se está comparando con abril del 2016, cuando se registró el terremoto que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Ese hecho contrajo la actividad económica.



Pese a los signos de mejoría, el crédito para la construcción continúa ralentizado, lo cual ha empujado a las autoridades a impulsar los créditos a través del Banco del IESS, lo cual se verá en los siguientes meses.



Del lado de la recaudación tributaria, abril cerró con USD 1 693,6 millones de recaudación, un 12,3% más respecto al mismo mes del año pasado, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). Esos rubros no contemplan las contribuciones solidarias. El SRI destacó que el mes pasado fue el de mayor recaudación de los últimos 27 meses.



El sector externo del país también muestra una mejoría. En el primer trimestre se registró un superávit comercial por USD 473,2 millones, cuando en el mismo periodo del 2016 hubo un déficit de 63,3 millones.



Las exportaciones petroleras y no petroleras tuvieron un crecimiento frente al 2016. En el primer caso, la recuperación del precio del crudo permitió un crecimiento de 86% en ingresos. Y las segundas crecieron en 11,8%. La recuperación de la demanda de productos y el levantamiento parcial de las salvaguardias llevó a que durante el primer trimestre crecieran 15% las importaciones.



Empresarios de los sectores industrial, comercio y servicios opinaron que marzo fue un mes con mayor movimiento económico, según el Estudio Mensual de Opinión Empresarial del Banco Central del Ecuador, una encuesta que se aplica a 1 000 empresas. Pero la incertidumbre volvió en abril, mes de elecciones.