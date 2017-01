Rafael Correa: 'a corto y mediano plazo es una utopía salir de la dolarización'

“A corto y mediano plazos es una utopía salir de la dolarización. Lo que sí se podría hacer es una moneda regional, pero eso será cosa de décadas”, dijo el presidente Rafael Correa durante su conversatorio con periodistas en Guayaquil, este martes 17 de enero del 2017.

Lo manifestó en referencia a críticas en contra de su exvicepresidente y actual candidato a sucederlo en Carondelet, Lenín Moreno. Correa enfatizó en que el candidato a la presidencia por Alianza País ya aclaró la polémica y llamó “cínica” a la presidenciable socialcristiana Cynthia Viteri por repetir el asunto. Según el Mandatario, por lo pronto se debe sostener la dolarización y a futuro, en un proceso que podría tomar décadas, pensar en una moneda regional fuerte.



Correa también se refirió a la reciente posesión de Ecuador como presidente pro tempore del G77+China. Dijo que este fue un nombramiento mediante el cual se reconoció a Ecuador como “referencia” por ser un país “de cambios profundos”. Aunque dijo que no había que engañarse y pensar que durante el año en el cargo se puede lograr mucho, dijo que había mayores posibilidades, tomando en cuenta que Venezuela preside el Grupo de los No Alineados.



Según Correa, la oposición le ha “llevado más veces a Washignton que a Pinochet”, pero según su testimonio, la ONU ha reconocido el trabajo de Ecuador en cuanto a democracia. Entre sus propuestas en el G77+China está buscar financiamiento para países en vías de desarrollo; luchar en contra de paraísos fiscales, uniendo fuerzas con Antonio Guterres, nuevo Secretario General de la ONU y Angela Merkel, canciller alemana.

El Presidente afirma que no se podrá cambiar un orden mundial en el que, por ejemplo, las grandes decisiones las toma el Consejo de Seguridad de la ONU y no la Asamblea. Pero Ecuador sí trabajará por un convenio vinculante para responsabilizar a transnacionales en casos de delitos en contra de la naturaleza.



Correa también se refirió al Comité de Transición que creó por decreto y que está conformado por las cabezas de las secretarías nacionales de Planificación y de Administración Pública, y la Secretaría Particular de la Presidencia.



“Va a ser un trabajo enorme, si no lo quieren, encantado. Me dicen por escrito el que no quiere para no darle y si es más de la mitad de candidatos, suspendemos la transición y nos ahorramos trabajo. En esto estoy distrayendo trabajo de altos funcionarios”, contestó ante la pregunta de un periodista sobre la desconfianza que habría entre algunos aspirantes frente a la información que contendrían los tres libros que prepara este Comité y que será entregado al ganador de las elecciones del 19 de febrero del 2017.