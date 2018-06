Rafael Correa cuestiona declaraciones de exagente que lo involucra en caso Balda

LEA TAMBIÉN

El expresidente Rafael Correa se refirió a la declaración que realizó el exagente de inteligencia, Raúl Ch. que lo involucró en el intento de secuestro al exlegislador Fernando Balda, en el 2012.

“El presidente comunicándose con un policía para organizar un secuestro... ¡Brillante! Realmente ya insultan nuestra inteligencia. Contamos los días para que presenten las ‘pruebas’”, escribió Correa este miércoles 20 de junio del 2018.



El exagente señaló que supuestamente se comunicó, vía telefónica con el exmandatario, por dos ocasiones, antes y después del intento de secuestro. Correa le habría ofrecido apoyo político, económico e institucional, según las declaraciones del implicado.



Correa analiza la posibilidad de pedir asilo político en Bélgica. En ese país vive con parte de su familia desde que terminó su último periodo en mayo del 2017. El anuncio lo hizo el martes en una intervención académica en Madrid en la que analizó la situación de América Latina.



"Me pusieron una condición imposible de cumplir y usarán que incumplí la medida cautelar y entonces me pondrán la prisión preventiva", aseveró el exmandatario ecuatoriano (2007-2017). "Obviamente quieren que vaya allá para no dejarme salir. Me quieren preso o fuera del país, pero inmovilizado. Lo lograrán, de forma temporal, pero todo es cuestión de tiempo. Al final venceremos", añadió.



La reacción de Correa se dio luego de conocer las medidas cautelares impuestas por la jueza Daniella Camacho que ordenó la presentación de Correa, cada 15 días, en la Corte Nacional de Ecuador.



El exmandatario cuestionó ayer, nuevamente, el proceso en su contra por el intento de secuestro del exlegislador de oposición Fernando Balda. Ayer calificó de ridículas las pruebas presentadas.



Los legisladores del grupo de la Revolución Ciudadana dieron una rueda de prensa. Ahí señalaron que todo es parte de un proceso de persecución política. Juan Cristóbal Lloret, legislador del grupo correísta, defendió la posibilidad de Correa de pedir asilo. “Es una decisión personal que se valorará y será decidió en su momento”.