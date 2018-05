Una pugna por pagos entre el IESS y médicos posgradistas

LEA TAMBIÉN

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó una acción de incumplimiento ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas frente a una demanda presentada por diez médicos posgradistas. Al proceso luego se sumaron 148 especialistas más, según dijo Carlos Vallejo, director general de la entidad.

La queja está relacionada con el pago de horas suplementarias, décimos, vacaciones y otros rubros laborales, en la fase cuando los especialistas fueron becarios del IESS, desde 1994. El director general dice que la sentencia no es procedente porque no había una relación laboral con los internos rotativos ni con los médicos posgradistas.



En una primera instancia el proceso resultó favorable a los demandantes. Un juez de la Niñez y Adolescente determinó que el Instituto debía cancelar, en promedio, USD 6 979 a los posgradistas.



Pero luego de ajustes por supuestos daños materiales -y con la dolarización- esa cantidad subió a USD 285 818, como indicó Vallejo. En total, la justicia resolvió el pago de USD 21 millones a favor de un grupo de médicos.



La sentencia fue ratificada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. El IESS, por su parte, reclama que existe un perjuicio en su contra.



Vallejo indicó que existen más de 900 posgradistas formados en el IESS que podrían incurrir en el mismo proceso. De ser así, el pago podría llegar a USD 122 millones.



“Estos perjuicios representan 174 dispensarios médicos del Seguro Social Campesino menos, 1 220 créditos hipotecarios menos y podríamos construir con ese dinero dos hospitales del IESS”, sostuvo el director general.



La abogada Djalma Blum, procuradora judicial de los 158 médicos posgradistas dará su pronunciamiento sobre el tema mañana (16 de mayo del 2018) en Guayaquil.



Vallejo aseguró que existe un antecedente, de un caso similar, que en abril del año pasado no procedió debido a que los jueces determinaron que no hay un vínculo laboral con los internos ni posgradistas. “Han fallado expresamente en contra de una disposición de la Corte Constitucional”, dijo.



El año pasado el IESS becó a 150 personas para que realicen sus posgrados en especialidades. Esto representó una inversión de USD 32 000 por cada cupo.