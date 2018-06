Profesores fiscales deberán rendir evaluación psicométrica

LEA TAMBIÉN

Los docentes de establecimientos educativos fiscales deberán rendir de forma obligatoria un test psicométrico. Esto como medida de prevención de violencia dentro del sistema educativo y como parte del programa Más Unidos, Más Protegidos.

El Ministerio de Educación informó la tarde de este miércoles 27 de junio del 2018 sobre esta evaluación, que por primera vez se tomará a todos los profesores. En conferencia de prensa, los viceministros de Educación y Salud, y el Subsecretario de Desarrollo Profesional Educativo hicieron la convocatoria pública a los docentes fiscales del país. La prueba se rendirá desde el próximo 3 de julio hasta el 10 de julio.



Se informó que alrededor de 164 000 docentes deberán cumplir con este proceso. Para ello se habilitarán 405 laboratorios en 307 planteles educativos. Los profesores podrán revisar en la página web del Ministerio de Educación los puntos habilitados para este proceso y conocer a cuál de ellos deberán acudir. También se enviará esa información a los establecimientos educativos.



Las pruebas serán a través de un sistema informático. Según manifestó Carlos Durán, viceministro de salud, el test tomará alrededor de 90 minutos y reflejará aspectos de personalidad como capacidad de liderazgo, conducción pedagógica y otros rasgos piscológicos. Se precisó que la prueba no tendrá una calificación numérica sino que se evaluará en niveles como adecuado o no adecuado.



Para los docentes que no lleguen al nivel adecuado se realizará otro proceso de evaluación más indivudual y profundo. Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, puntualizó que no se trata de separar al docente que no cumple con esos niveles sino de generar una exploración más minuciosa de sus perfiles y si es el caso brindarles el apoyo psicológico o tratamiento que se requiera.



“Las pruebas nos darán una mayor seguridad y nos orientan sobre cómo trabajar con nuestros docentes para ayudar a que la educación esté enfocada en derechos”, añadió Sáenz.



Durán expresó que basados en datos internacionales se espera que el 5% de docentes requieran esa evaluación más profunda. De esa evaluación extra dependerá si es apto para que continúe en el sistema educativo o no.



Se calcula que cada día rendirán la prueba 28 000 docentes. Los resultados de las evaluaciones serán entregados de forma individual y confidencial a cada docente y directivo. Para los educadores que por circunstancias externas no pueden rendir el test en las fechas establecidas, se hará una segunda convocatoria entre el 23 y 27 de julio.