USD 3 millones anuales era el presupuesto para el funcionamiento de la Secretaría del Buen Vivir

En tres meses como plazo máximo deberán finiquitarse los contratos de los 21 funcionarios que formaban parte de la Secretaría del Buen Vivir. Esto luego de que la noche del 24 de mayo el Presidente Lenín Moreno, por medio de un decreto, anunciara el cierre de esa entidad adscrita al Ejecutivo.

El anuncio no fue una sorpresa para quienes trabajaron hasta la noche del miércoles en esa entidad, según comentó Jesús Sanz, gerente institucional de la Secretaría del Buen Vivir. “La Secretaría fue una iniciativa del expresidente Correa, que surgió en 2013 y estaba aprobada como proyecto de inversión hasta diciembre de 2017, por lo que no es extraño que se cierre”.



El presupuesto para este estamento era de USD 12 millones para cuatro años, es decir, USD 3 millones por año, de los cuales hasta el 2016 se habría hecho una inversión de no más de USD 5 millones, según explicó Sanz.



De los 21 funcionarios, nueve estaban comprendidos en el nivel jerárquico superior, mientras que el resto eran técnicos.



Sanz comentó que la Secretaría cumplió con las metas que tenía previstas, las cuales giraron en torno a tres ejes: investigación del sumak kawsay, divulgación y comunicación e innovación social referente al modelo ecuatoriano de desarrollo del buen vivir.



“Hemos funcionado como un centro de investigación, participamos en seminarios internacionales justamente profundizando la idea del buen vivir, hemos elaborado productos comunicacionales que se transmitieron por televisión y colaboramos en promover proyectos para el buen vivir, en coordinación con otras entidades del Estado” comentó Sanz.



Para el 2017 se tenía aprobado ya un presupuesto de USD 880 mil, de los cuales no existe aún un cálculo de cuánto se gastó durante estos 5 meses que van del año.



Para Sanz, el Presidente Moreno ha planteado una idea coherente respecto al buen vivir. “Lenín ha dicho que el buen vivir debe ser un tema de corresponsabilidad y que por tanto la idea tiene más sentido si se construye desde la sociedad y esto tiene lógica”, dijo.

Sin embargo salió en defensa de sus compañeros tras las múltiples críticas que generó este estamento dirigido por Freddy Ehlers. “Nos han dicho vagos y pipones, pero aquí ha habido un tremendo trabajo profesional muy bien hecho”, concluyó.