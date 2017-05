El sector turístico de Ecuador se alista para el segundo feriado de mayo

Los ecuatorianos se alistan para un nuevo feriado de tres días, que se iniciará el próximo 26 de mayo del 2017, a propósito de la Batalla de Pichincha, que se celebra cada 24 de mayo.

Se trata del segundo feriado de mayo y el quinto del 2017. En esta ocasión, se traslada el feriado que cae en día miércoles (24 de mayo) al viernes de esa misma semana.



Aunque los hoteleros aún no manejan cifras, la mayoría espera atraer más visitantes que el feriado anterior (por el Día del Trabajador).



En la costera provincia de Manabí, por ejemplo, las autoridades aún no han organizado actividades culturales porque consideran que este feriado es para conmemorar una fecha cívica. Aun así, personal de la Coordinación Zonal del Ministerio de Turismo realiza recorridos en los establecimientos de hospedaje, en restaurantes y bares para verificar que se cumplan las normas sanitarias, en los principales balnearios.



También visitan las playas y comprueban que cuenten con las seguridades para los turistas como la presencia de salvavidas y guardias. En la provincia se esperan no más de 20 000 visitantes.



En la Sierra Centro del país hay una mejor expectativa para este segundo feriado del mes. Según representantes del sector turístico, solo en el cantón Baños de Agua Santa ya cuentan con un 60% de reservaciones de su capacidad de hospedaje.

Según la agencia de viajes Despegar.com, las ciudades que más registran reservas hoteleras para el próximo feriado son Guayaquil, Cuenca, Montañita, Manta, Salinas, Quito, Baños de Agua Santa y Puerto Ayora (en Galápagos).