Prefectos rechazan propuesta de reforma al Código de la Democracia

El presidente Lenín Moreno hizo una pregunta a los prefectos: ¿Cuánto están dispuestos a ceder? Así inició este martes, 17 de octubre, la reunión en el Palacio de Carondelet. Cerca de una hora duró la cita, en la que las autoridades provinciales rechazaron la propuesta de reforma al Código de la Democracia, para que sean electos únicamente por el sector rural.

El Jefe de Estado aceptó que no comprende la petición de la dirigencia de las juntas parroquiales (Conagopare), que busca dichos cambios legales, y advirtió a sus invitados que no iba a interferir. Él es el titular del Ejecutivo y, a su criterio, la Asamblea Nacional es la que debe resolver el pedido.



Lo que sí hizo fue opinar sobre las “precarias condiciones” de ciertas juntas parroquiales, que no reciben los recursos necesarios. “No tienen ni para contratar una secretaria”, advirtió, y el secretario de la Política, Miguel Carvajal, asentía en silencio a su lado.



Para Moreno, las prefecturas deben ceder y transferir competencias a las juntas y darles más recursos económicos para que puedan trabajar.



Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), fue el principal interlocutor en el Salón Amarillo de la Presidencia.



A su criterio, las prefecturas han hecho la transferencia de competencias necesarias y también entregan los recursos con la figura de “presupuesto participativo”.



Mientras las autoridades hablaban, la Plaza Grande estuvo llena de miles de simpatizantes que portaban banderas de sus provincias. Vinieron desde Esmeraldas, Guayas, El Oro, Tungurahua, Azuay, Orellana, Zamora Chinchipe...



Cada cierto tiempo se escuchaban consignas a favor de los prefectos. La Policía formó un cordón a lo largo de la calle García Moreno, para evitar que se acerquen al Palacio.



El cálculo del Prefecto pichinchano fue que cerca de 30 000 personas se dieron cita. Edwin Miño, secretario ejecutivo del Congope, manejaba números más moderados. Según su cálculo, cerca de 13 000 personas llegaron a la Plaza Grande. Muchos fueron trabajadores de las propias prefecturas. Según las máximas autoridades, ellos sacaron permiso con cargo a sus vacaciones ­para asistir.



Esa multitud se citó inicialmente en el parque El Arbolito, a las 09:00. Luego avanzó a la Asamblea para dejar una carta al presidente del Legislativo, José Serrano.



Él se comprometió a crear cinco comisiones para “fortalecer el rol de los gobiernos autónomos descentralizados”. Se planteó crear un conjunto de normativas en un plazo de 120 días. También se comprometió a que en la próxima reunión del Consejo de Administración Legislativa se haga una reconsideración de la calificación del proyecto de reformas presentado por el Conagopare.



A las 12:00, el público que había aguardado vio salir a sus autoridades de la reu­nión con el Mandatario. Hubo gritos cuando se vio a Moreno en el balcón de la Presidencia, junto con los prefectos.



Él aprovechó para defender la consulta popular, especialmente la pregunta sobre la reelección indefinida. La cual los prefectos dicen respaldar, así como el Plan Toda una Vida. Justo cuando Moreno recordaba los ofrecimientos del plan fue interrumpido: “Archivo de la ley”, coreaba el público.



El Presidente dijo que el país “no puede fracturarse en lo urbano y lo rural”. Y, antes de dejar el balcón, agregó: “Está claro que las juntas parroquiales requieren de más recursos”.





El voto rural representa una quinta parte del padrón nacional



La elección de los 23 prefectos del país quedaría en manos del 22,63% de la población electoral.



Ese porcentaje equivale a la población rural, segmento que fue considerado en la petición del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) para que sean ellos quienes, través del voto, elijan a los titulares de las Prefecturas.



El peso de la votación rural varía de acuerdo a las provincias.



Manuel Gonzaga, del Pueblo Montuvio, refirió que están a favor de esa elección. Sin embargo, discrepó que no se haya planteado un justificativo técnico y ve un trasfondo político para beneficiar al oficialismo.



En esa línea, dijo que si esa propuesta hubiese estado vigente en el 2014, los resultados a nivel de prefecturas se habrían modificado. Alianza País (AP) habría sumado, a las diez que captó, Esmeraldas, Cotopaxi, Imbabura y Loja.



Frente a la pregunta de si se busca beneficiar al oficialismo -que conserva un voto duro en la zona rural- en las próximas elecciones, Armijos lo negó.



Según él, la iniciativa nació de los pobladores rurales, que se sienten excluidos. “Han descuidado el ejercicio de sus competencias constitucionales”.



En la misma línea está Miguel Solórzano, alcalde de Santa Lucía, en Guayas. Cree que con la reforma se focalizará el trabajo en los pueblos y recintos. “Pedimos que se mantenga el presupuesto que actualmente reciben las prefecturas”.



Cada año, las prefecturas reciben USD 800 millones, mientras que para las Juntas Parroquiales se destinan unos USD 150 millones.

Jimmy Jairala, prefecto de Guayas, advierte de un problema si llega a pasar la propuesta. Hay 40 cantones que no tienen parroquias rurales.



Ana Marcela Paredes, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), comentó que en efecto hay cantones con población rural, pero que esos ciudadanos son considerados políticamente como urbanos porque sus jurisdicciones no tienen parroquias y sufragan en las cabeceras cantonales.



De aprobarse el petitorio de la Conagopare, deberá ser la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos la que defina qué se debe considerar como urbano y rural en cada cantón del país.



El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tampoco se mostró a favor. “¿Usted sabe cuál es la población electoral rural de Guayaquil? El 2%. Entonces, ¿dónde va a estar el prefecto? En un kiosko, por favor. Los políticos que no pueden ganar elecciones deben aprender a ganar, pero no para que gane una eleccioncita de pequeño tamaño va a perder el pueblo ecuatoriano”.





En contexto

​

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) presentó una propuesta de reforma al Código de la Democracia, en la Asamblea Nacional.

El proyecto fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).