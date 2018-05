Intervención del titular de la Senplades, sobre situación en frontera norte, fue criticada por los legisladores

LEA TAMBIÉN

Etzon Romo, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, hizo una presentación de tres planes que se han ejecutado desde el 2008 hasta la actualidad en la frontera norte. La exposición se realizó en una sesión conjunta entre la Comisión de Relaciones Internacionales y la mesa ocasional de Seguridad Fronteriza.

La presentación se dividió en tres puntos. En el primero se explicó la ejecución del Plan Ecuador, una alternativa que presentó el Gobierno desde el 2008 hasta el 2012, como contrapartida al Plan Colombia. Durante ese tiempo se invirtieron USD 40,2 millones.



Romo señaló que esa información la heredaron de la administración pasada, ya que él lleva en el cargo desde diciembre del 2017. Por eso no entró en detalles sobre los objetivos cumplidos e incumplidos durante la ejecución del Plan Ecuador. Esto le valió críticas, sobre todo del legislador René Yandún, coordinador de la Bancada de Integración Nacional (BIN). Para el asambleísta, no hubo la suficiente preparación del funcionario para asistir al Legislativo.



El Plan Ecuador potenció siete ejes, en los que se distribuyó el dinero. En el fortalecimiento institucional para la paz y el desarrollo se invirtieron USD 1,3 millones; en la reactivación económica 3,9 millones; en administración de justicia y control de ilícitos USD 167 mil; en la protección de la soberanía 1,7 millones; en derechos humanos 575 mil; en manejo sostenible de recursos naturales 305 mil; y en el mejoramiento de la infraestructura social básica USD 32,1 millones.



El segundo eje de la exposición fue un plan binacional de Ecuador y Colombia sobre la frontera que empezó a funcionar desde el 2012 hasta el 2017. Los primeros dos años fueron de construcción de la iniciativa. En total, durante este tiempo se invirtieron USD 4 412 millones. El dinero se usó para alimentar cinco ejes.

Durante la presentación, que se realizó la mañana de este lunes 7 de mayo del 2018, el funcionario leyó índices para conocer la realidad de las zonas fronterizas antes y después de la aplicación del Plan binacional. Esto provocó más críticas. Por ejemplo, el legislador del movimiento Creo, Fabricio Villamar, apuntó a la cifra de la tasa de desempleo. Según la presentación es de 3,4 por cada 100 000 habitantes.



El asambleísta pidió revisar las cifras porque, según los datos presentados, se reflejaría que las provincias fronterizas no tienen problemas de empleo. Algo similar ocurre en la tasa de homicidios que estaría en 7,1 por cada 100 000 habitantes. Luego de mostrar su malestar por las cifras, el legislador se retiró de la mesa. Otro parlamentario que se retiró fue Fafo Gavilánez, de Alianza País, quien también criticó la participación del funcionario.



El tercer punto, que se refería a un plan de acción actual, no se trató. La presidenta de la mesa de Relaciones Internacionales, Doris Soliz, clausuró la sesión y le solicitó al titular de la Senplades que prepare las conclusiones para saber si Ecuador logró o no los objetivos de erradicación de la pobreza, inserción laboral, acceso a servicios básicos, entre otros, en la frontera con estos planes. Además, de un análisis de la inversión hecha en programas y proyectos. El funcionario señaló que tendría un detalle a finales de este mes.



En la sesión Romo detalló sobre la inversión hecha en las Fuerzas Armadas durante este año. Detalló que de los USD 200 millones pedidos para armamento (cartuchos, cascos y municiones) ya se entregaron 120 millones en dos rubros. El primero por USD 80 y uno adicional por USD 40. El dinero, añadió, ya está entregado y ha tenido una ejecución del 18%.