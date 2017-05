Tres personas armadas asaltaron a 29 gendarmes mexicanos

Individuos armados asaltaron un autobús en el que viajaban 29 integrantes de la División de Gendarmería de la Policía Federal y los despojaron de sus pertenencias, informó hoy, 19 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

La CNS indicó en un boletín que la noche del pasado 15 de mayo, un autobús de renta trasladaba a la Ciudad de México a los agentes, que vestían ropa de civil y no portaban su armamento de cargo, para tomar su periodo de descanso tras prestar servicio durante 25 días continuos en Acapulco, estado de Guerrero.



De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 22.15 hora local de ese día, adelante de la caseta de Alpuyeca en el municipio de Xochitepec, estado de Morelos, el conductor del autobús detuvo la marcha para revisar una falla mecánica.



En ese momento sujetos armados abordaron el camión y amenazaron de muerte tanto al chofer como a los ocupantes "y los despojaron de sus pertenencias", señaló la CNS.



"Ante esta circunstancia, los elementos de la Policía Federal tomaron la decisión de no poner en riesgo al civil y a sus propios compañeros al incurrir en una actuación que pudiera haber derivado en lesiones o pérdidas humanas. Los agresores descendieron del autobús y huyeron del lugar", añadió.



Finalmente, la CNS expresó "su compromiso de que en este tipo de sucesos no habrá impunidad, por lo que se procederá jurídicamente y se actuará para ubicar a los responsables".