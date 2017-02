Pedro Páez fue declarado inocente dentro de la demanda interpuesta por Conecel

Tras más de tres horas de audiencia de juzgamiento, la noche de este miércoles 8 de febrero del 2017 se resolvió declarar inocente a Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, quien fue denunciado por la empresa Conecel (Claro) por presuntamente haber cometido una contravención penal de cuarta clase.

Según Carlos Cortázar, procurador jurídico de Conecel en este caso, Páez habría proferido “repetidas expresiones” en descrédito de la empresa en un programa televisivo, emitido el 5 y el 8 de septiembre del 2016.



Cortázar dijo durante la audiencia que el Superintendente de Control del Poder de Mercado habría llamado “mentirosa” a la empresa y a sus personeros.



Por otro lado, Ximena Vintimilla, abogada de Páez, alegó que su defendido únicamente salió a aclarar sus actuaciones frente a declaraciones de Teodoro Maldonado, representante jurídico de Conecel, emitidas en el mismo programa sobre dos multas interpuestas a esta operadora por parte del organismo de control.



Después de escuchar a ambas partes y de la presentación de evidencias, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Gladys Terán, decidió que, al no haberse probado la existencia de la contravención penal, se confirma el estado de inocencia de Páez.



Según la jueza, no se presentaron pruebas sobre cuáles fueron las palabras de descrédito de Páez contra Conecel. Debió haberse pedido que se reproduzca el CD que supuestamente contenía las declaraciones del procesado, explicó.



Esta audiencia se reinstaló nuevamente, tras haberse suspendido el pasado miércoles 1 de febrero con la intención de que ambas partes lleguen a una conciliación.



Según la abogada de Páez y el defensor de la empresa Conecel, se hicieron los esfuerzos durante esta semana, pero no pudieron llegar a un acuerdo.