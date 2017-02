La OEA, la Unasur y la Uniore presentaron sus informes de observación preliminares

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió este lunes 20 de febrero del 2017 los informes preliminares de tres misiones de observación independiente: Unasur, Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Solamente la OEA admitió haber recibido denuncias por parte de la ciudadanía y actores políticos durante la jornada electoral. Leonel Fernandez, jefe de la misión y expresidente de República Dominicana, dijo que se trataron de 10 casos, que fueron recibidos y serán trasladados a la autoridad electoral.



Las misiones de la Unasur y de la Uniore no reportaron incidentes. María Elena Wapenka, jefa de la misión de Uniore y parte del Tribunal Electoral paraguayo, afirmó que no observaron inconsistencias durante los comicios y que no recibieron ninguna denuncia con pruebas sobre presuntas irregularidades, en ninguno de los recintos que visitaron.



Wapenka advirtió que su labor es solo técnica y no quiso revelar los detalles del informe entregado al CNE. Juan Pablo Pozo, titular del Consejo, tampoco quiso adelantar criterios sobre las recomendaciones recibidas. Dijo que primero debe conocerlas el pleno.



Alex Vega, coordinador técnico de la misión de Unasur y presidente del Consejo Electoral colombiano, indicó que la jornada de votaciones transcurrió con normalidad y que no hubo sitios "vedados" por el CNE. De igual forma contó que las denuncias que se dieron fueron corregidas de inmediato.



Pero Vega aclaró que su acompañamiento es técnico y que se centra en la jornada como tal. Por lo que ellos no estarán presentes en las Juntas Provinciales Electorales para el proceso de escrutinio y reclamos o reconteos.



"Ahí deben estar las tiendas políticas", subrayó indicando que esa es responsabilidad exclusiva de los partidos y movimientos y que no hay mejor garantía que su presencia. De todas formas adelantó que dos técnicos permanecerán en el país hasta que el CNE entregue todos los resultados.



Ante el descontento de ciertos actores políticos nacionales y las protestas ciudadanas en algunos cantones, los jefes de las tres misiones llamaron a la paz y pidieron al pueblo y a los candidatos y políticos que dejen al Consejo concluir el proceso de escrutinios y entregar los resultados finales.



Wapenka no confirmó hasta cuándo permanecerá aquí la misión de la Uniore, solo "hasta que fuese necesario". De la Unasur permanecerán dos técnicos hasta el final de los escrutinios. Y la misión de la OEA se quedará en el país hasta que finalice el proceso por completo.



Fernández y Vega insistieron en el llamado a la calma y a respetar la voluntad popular, sin violencia y con actuaciones responsables de los sujetos políticos. Ambos coincidieron en que se debe tener paciencia para permitir que la autoridad entregue los resultados definitivos.



Los tres organismos felicitaron la labor de la autoridad electoral y la velocidad del escaneo de actas y el escrutinio oficial. Durante esta mañana, 20 de febrero de 2017, el titular del Consejo mantuvo una reunión con los jefes de la misión de la OEA.



Ahí les explicó el proceso de escrutinios y por qué ahora el flujo de datos es más lento: se trata del 12,22% de las actas que tienen inconsistencias, están rezagadas o en procesamiento.



Fernández lo instó a que siga informando a la ciudadanía el avance del escrutinio y que explique lo ocurrido también a los actores políticos.