Maduro asegura haber reducido la pobreza en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó el domingo 15 de enero del 2017 en su discurso de "memoria y cuentas" sobre la gestión del año pasado que su Gobierno logró reducir la pobreza y la miseria a pesar de la difícil situación económica que atraviesa.

"Podemos ver como en el año 2016 logramos reducir de 19,7 a 18,3 (por ciento) la pobreza, a pesar de los pesares (de la crisis)y logramos un pasito en esta batalla por la miseria cero: (pasamos)del 4,9 por ciento al 4,4 por ciento", aseguró Maduro. Pese a celebrar estos "modestos" avances, Maduro pidió a sus ministros no bajar la guardia, ya que "puede haber desde el punto de vista cuantitativo avances pero desde el punto de vista cualitativo, caídas" en la calidad de vida de la población que ha dejado de ser pobre.



Para redoblar los avances en la reducción de la pobreza, Maduro ordenó reforzar los programas sociales que atienden a los sectores más desposeídos, como las misiones Negra Hipólita que brindan atención a las personas en situación de calle, la misión Barrio Adentro de atención médica gratuita. También abogó por incrementar las inversiones en obras públicas para generar empleo y aumentar el monto de las becas del Gobierno a los grupos más vulnerables.



Esta reducción en la pobreza se produce luego de que Venezuela viviera un 2016 caracterizado por la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, así como por una inflación que según estimaciones de varios organismos internacionales podría haber finalizado por encima del 700 por ciento. Estos datos fueron presentados durante el discurso de "memoria y cuentas" que Maduro realizó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que el propio máximo tribunal se habilitara para esta labor ante el supuesto "desacato" en que se encontraría la Asamblea Nacional (Congreso).

El TSJ declaró en septiembre "nulos todos los actos" emanados de la Asamblea Nacional, que cuenta con mayoría opositora, por haber juramentado a tres diputados cuya elección había sido suspendida, tras una demanda por supuesto fraude electoral presentada por un grupo afín al oficialismo.



Durante su discurso que se extendió por 4 horas y 53 minutos, Maduro destacó todos los logros de su gobierno a pesar de la "guerra económica" y las conspiraciones que sus opositores y el Gobierno estadounidense libraron en su contra, por lo que calificó el 2016 como un año positivo. "Yo le doy las gracias al año 2016 porque el año 2016 me enseñó a ser mejor persona, mejor líder, mejor presidente. El año 2016 me enseñó que soy más poderoso que todos los obstáculos, que todos los ataquesy cuando digo soy, digo somos. ¡No pudieron en el año 2016! Lo digo con convicción y certeza y no podrán jamás ni nunca con Venezuela, ni con la revolución de Bolívar y Chávez", subrayó.