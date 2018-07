La negociación con la Alianza del Pacífico se prevé para el 2019

LEA TAMBIÉN

Ecuador oficializó ayer su decisión de ser país asociado a la Alianza del Pacífico y hoy 24 de julio, en la XIII Cumbre de este bloque, que se efectúa en Puerto Vallarta (México), tiene previsto explicar las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, hizo el anuncio en el marco del V Encuentro de la Alianza del Pacífico, al que asistió ayer junto con una misión de empresarios ecuatorianos.



Ecuador es por ahora uno de los 52 países observadores. De acuerdo con David López, director económico de la Cámara de Comercio de Quito, si Ecuador se convierte en un Estado asociado podrá profundizar la relación comercial con los países que integran el bloque, lo cual implica un proceso de libre circulación de bienes, servicios y capitales con los países miembros.



Cristian Espinosa, experto en comercio exterior, considera que con este paso Ecuador manda una “señal muy clara de que los socios con los que quiere trabajar están a favor de la apertura comercial”.



Según Comercio Exterior, los ministros de los países de la Alianza del Pacífico saludaron la decisión de Ecuador y reconocieron que los cambios generados en el país se alinean a los estándares del bloque.



El Gobierno podría iniciar las negociaciones con el bloque regional durante el primer trimestre del 2019, aseguró la Cartera de Estado. El proceso arrancará una vez que finalicen los procesos que se lleva adelante con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, que también buscan ser países asociados.



Además de Ecuador, Corea del Sur también presentó la solicitud para ingresar bajo ese estatus al bloque.



El canciller mexicano, Luis Videgaray, invitó a Ecuador a considerar una membresía plena. De acuerdo con López, el país podrá iniciar a largo plazo un proceso para obtener la condición de miembro pleno. Además de los beneficios arancelarios en materia comercial, este estatus implica una cooperación en materia educativa, de innovación, tránsito migratorio, mecanismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, propiedad intelectual e inversión.



Ecuador tiene acuerdos con Colombia, Perú y Chile; mientras que con México mantiene un acuerdo de alcance parcial, que abarca el acceso a bienes.



Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles de Ecuador, destaca que la Alianza sería un destino para la venta de tela jean, suéteres, chales, medias, ropa deportiva y textiles para el hogar.

Las exportaciones de este sector a ese mercado representan 4% del total de envíos.



No obstante, Díaz advierte que México es también un productor textil importante, por lo que una negociación se debe hacer buscando minimizar “las amenazas”, ya que se trata de un país con una importante industria de confección.



Los ensambladores ecuatorianos de línea blanca y de autos son áreas sensibles. Para David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, un acuerdo comercial con México no le daría resultados positivos al país, pues no se reducirá la brecha de la balanza comercial, que hoy es negativa.

Atribuye esto a que México miraría a la región como destino de sus envíos ante las barreras comerciales impuestas por EE.UU. La delegación empresarial liderada por Patricio Alarcón, titular del Comité Empresarial Ecuatoriano, se reunió con representantes de Perú y México; hoy lo hará con Chile y Colombia.