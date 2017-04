Angela Merkel: 'No hay ninguna conspiración contra el Reino Unido'

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el sábado 29 de abril de 2017 que no hay "ninguna conspiración contra el Reino Unido", pero que los Veintisiete "deben forjar una posición común" ante el "brexit" después de que los británicos votasen Sí en el referéndum.

"Alguna gente en Reino Unido no ha entendido bien (...) Nosotros tenemos que aceptar el resultado del referéndum, el cual lamento. Queremos negociar en un espíritu de amistad", añadió en una rueda de prensa al fin de la cumbre extraordinaria del "brexit".



Merkel insistió en que no deben mezclarse las dos fases bien diferenciadas del proceso: la primera, la del acuerdo de divorcio, y la segunda, en la que se establezca el marco de futuras relaciones entre Bruselas y Londres.



En cuanto a la llamada "factura" de salida, la canciller alemana dijo que todavía no hay números sobre la mesa, precisamente porque "aún no se está en ese punto".



Sí reiteró Merkel que hay quorum sobre la necesidad de priorizar los derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido y los de los británicos en la UE. "Lo importante es definir el estatus legal de los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido y los británicos que viven en la Unión, que tengan una seguridad legal", dijo Merkel.

A propósito de las elecciones tanto francesas (la segunda vuelta se celebra el 7 de mayo) como británicas (el 8 de junio), la canciller señaló que se trata de asuntos "internos" sobre los que prefiere no interferir.



Sin embargo, sí afirmó que "es sensato posponer el comienzo en sí de las negociaciones hasta después de las elecciones británicas", en la línea de lo expresado por otros líderes, como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.



Al mismo tiempo, y sin quitar importancia al proceso de salida del Reino Unido, Merkel llamó a no olvidar otros asuntos durante los próximos años de negociación. "Quiero subrayar que no deberíamos olvidar que hay otros asuntos de los que necesitamos ocuparnos. El brexit no debe alejarnos de nuestra labor de moldear nuestro futuro. Debemos cuidar nuestras relaciones con China, Turquía o Estados Unidos", explicó.



Según Merkel, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aprovechará la próxima reunión de la OTAN para mantener un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, del que luego dará cuenta a los líderes.



Turquía y el referéndum por el que el presidente se ha arrogado nuevos poderes no formó hoy parte de la discusión, señaló Merkel, porque debían para ello estar presentes los Veintiocho, y en la cumbre de este sábado, por motivos evidentes, faltaba Reino Unido.