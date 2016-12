Bloque legislativo de Creo recoge firmas para enjuiciar políticamente a Jorge Glas

Este viernes 23 de diciembre del 2016, el bloque legislativo del Movimiento Creo realizó una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, donde informó que hoy empezaron la recolección de las firmas necesarias para iniciar un juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glas.

Diego Salgado, legislador de Creo y candidato a la reelección por la misma tienda, recordó que para llegar a un juicio político se necesitan algunos requisitos, como 37 firmas de respaldo a la solicitud.



Espera que todos los asambleístas que “quieren transparencia sean” 37 y se pueda llegar a las firmas requeridas. Sin embargo, dijo que al tratarse de un Vicepresidente luego de tener los requisitos, el trámite debe ir a la Corte Constitucional para que esta emita el dictamen previo de admisibilidad. Por lo que -dijo- será complicado que esto prospere rápidamente.



Aunque recordó que el trámite recién lo están empezando y esto coincide con el proceso eleccionario, por lo que en el próximo período de la Asamblea, Glas podría ser convocado como exfuncionario.



Salgado además expuso que la causal que motiva esta iniciativa es que Glas es el responsable de Petroecuador, y uno de los vocales del directorio. Y el artículo 233 de la Constitución dice que los funcionarios son responsables por acción u omisión de irregularidades, como en este caso los casos de corrupción.



El artículo 129 de la norma solo marca tres causales para enjuiciar políticamente al Presidente y Vicepresidente de la República. Por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, peculado o enriquecimiento lícito y por delitos de genocidio, tortura forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.



Por otro lado, a propósito del caso Odebretch, Salgado volvió a insistir en el pedido a la Comisión de Fiscalización para que se convoque la comparecencia de Glas. Y esta vez sumó el pedido para que se llame al presidente Rafael Correa, ya que dijo él autorizó el regreso de la empresa brasileña al país.



“Es cierto que la presidenta de la Comisión (María José Carrión) dijo que no va a pedir la comparecencia, pero ella no es la comisión y por eso estoy pidiendo a todos los integrantes de esa instancia que se pronuncien, en especial a los opositores”, dijo.



Específicamente, por el tema de Odebretch y las coimas que habrían pagado a funcionarios de Gobierno en Ecuador por USD 33,5 millones, Patricio Donoso, líder del bloque legislativo, hizo cinco pedidos específicos.



Primero, solicitó al fiscal Galo Chiriboga que haga público el listado de los funcionarios que hayan recibido esos pagos. Y -pidió- que no se espere únicamente del Departamento de Justicio de Estados Unidos, sino que la justicia ecuatoriana levante esa información por sus propios medios.



Además, pidieron a la Comisión de Fiscalización que actúe de manera urgente para sancionar legislativamente a los corruptos. Tercero, al Gobierno que entregue todos los contratos que ha suscrito con Odebretch para que se revisen las condiciones económicas.



El cuarto pedido es que los medios de comunicación permanezcan expectantes de lo que ocurre en este caso, para que la Ley de Plusvalía no se convierta en una cortina de humo y se evite que este tema se enfríe como ocurrió en el caso Petroecuador.



Y, finalmente, que el Departamento de Migración “tenga los ojos muy abiertos en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del Ecuador para que los corruptos no puedan escapar”.



Finalmente, Salgado expuso que Creo, por su lado, ya ha empezado con la recopilación de los nombres que recibieron sobornos. Informó que una persona a la que prefirió no identificar, porque además dijo no conocerla, le hizo llegar el nombre de dos funcionarios de gobierno y alguna información que los vinculan con el tema de Odebretch.



También informó que en la primera semana, los legisladores de este bloque viajarán a Estados Unidos para reunirse con representantes del Departamento de Justicia y solicitar directamente la información completa.