Vicuña: CAL debe contar con los elementos que permitan una decisión objetiva sobre juicio a Glas

La vicepresidenta (e) María Alejandra Vicuña se refirió a un eventual juicio político en contra el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, quien el pasado miércoles fue condenado a seis años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) está citado para sesionar este domingo 17 de diciembre del 2017 y tratar esa posibilidad.

“Estamos seguros que la Asamblea Nacional actuará en función del interés y de la consecuencia con las demandas de la gente, con absoluta responsabilidad”, opinó. Recalcó que el CAL debe contar con todos los elementos que permitan sustentar una decisión objetiva y responsable en función del país.



Las declaraciones las dio la mañana de este viernes 15 de diciembre del 2017, durante un recorrido por la tercera etapa del plan habitacional Socio Vivienda, en el norte de Guayaquil, donde próximamente se entregará 472 viviendas a familias en condiciones de extrema pobreza.



También fue consultada sobre una designación definitiva como Vicepresidenta si se concreta el juicio contra Glas y lo destituyen del cargo. Aclaró que de darse esa situación, será el Primer Mandatario quien escoja la terna.



“Esa es una decisión exclusivamente del Presidente, seguramente lo estará valorando. Ahora nosotros estamos enfocados en trabajar en función de este encargo que me ha dado, que es la coordinación de la consulta popular que ya está en marcha y encaminada”, opinó.



En el recorrido, la funcionaria informó que el proyecto habitacional se divide en 344 casas y 128 departamentos. Estuvo acompañada de Jorge Wated, director general del Servicio de Contratación de Obras (Secob).



Acotó que la iniciativa gobiernista además de dotar de casas, busca generar un acompañamiento social a los habitantes en un ambiente seguro y con todos los servicios básicos necesarios.



“Las buenas intenciones de un proyecto emblemático importante que ha tenido la década anterior de dotar de viviendas a las personas en situación de pobreza extrema, no necesariamente tuvo ese acompañamiento social y los resultados son de conocimiento público de los problemas que existen en Socio Vivienda. Eso es lo que no vamos a volver a repetir”, enfatizó.



La obra tuvo problemas en su contratación porque “teníamos las casas y no teníamos alcantarillado”, dijo. Eso impidió que las viviendas se adjudiquen a las familias beneficiarias. Se tiene previsto que las adecuaciones concluyan la próxima semana para luego iniciar con la entrega.



Para solucionar la obra inconclusa, se tuvo que realizar una inversión de USD 4,5 millones. Cada vivienda tiene una extensión de 40 metros cuadrados. Hay modelos de una planta y otros de dos plantas además del condominio de departamentos.



Para la entrega de casas se prioriza los personas vulnerables de la sociedad como las madres que son jefas de hogar con hijos menores de cinco años, las familias con integrantes que tienen una discapacidad o padecen enfermedades catastróficas y quienes están en zonas de riesgo y deben ser reubicados.



Vicuña aprovechó la ocasión para informar que el Gobierno impulsará el programa denominado, Agua y saneamiento para todos. La iniciativa permitirá a través de la banca pública otorgar créditos que permitan impulsar a los gobiernos autónomos descentralizados los proyectos de alcantarillado y saneamiento ambiental.