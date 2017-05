Lenín Moreno ofrece gobernar para todos en su primer discurso presidencial

El presidente Lenín Moreno nombró en su discurso a los sectores sociales que han tenido roces con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, uno por uno. Mujeres, trabajadores, ambientalistas, pueblos y nacionalidades, maestros, empresarios, entre otros.

Les ofreció tomarlos en cuenta para las futuras decisiones sobre políticas públicas, incluso si esto implica acudir a las urnas. Así como también advirtió que “ninguna ley está escrita en piedra”.



En su alocución de 76 minutos, Moreno fue directo, espontáneo e intercaló sus ofertas con citas y reflexiones. Pasó revista a los principales temas políticos, sociales y económicos.



Aunque el discurso fue bastante abierto, terminó siendo genérico e incluso conservador, explicó Hernán Reyes, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar y ex vocal del Consejo Nacional de Comunicación.



Para él, el eje fue la apertura al diálogo y el llamado a la corresponsabilidad. Así como plantear su propia línea discursiva y de gestión gubernamental, pero sin ponerse “en la orilla contraria de quien le antecedió en el poder”.



Tres de los anuncios económicos de Moreno fueron claves: la política de austeridad, la intención de reformular los términos del endeudamiento y la defensa de la dolarización.



Repitió tres veces que mantendrá el actual sistema monetario y lo apuntaló diciendo que no habrá una moneda paralela y que el Gobierno buscará atraer más dólares al país.



El Mandatario aprovechó esta primera intervención para hacer un recuento de sus promesas de campaña, especialmente en el sector social, con el Plan toda una vida. Y aclaró que el ofrecimiento de incrementar el bono a USD 150 no implica que todos recibirán esa suma, que ese es el techo y que dependerá de los casos.



Apeló a los sectores civiles habló de la igualdad de género, “ni una menos”; de la inclusión de la comunidad GLBTI; de la diplomacia verde para proteger la Amazonía; de crear un consejo tributario; de “volver los ojos al campo” para la minga agropecuaria; de la libertad de expresión, de la lucha por los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción. Pero no dejó de mencionar los valores, la familia y Dios.



El inicio del discurso fue dedicado a los logros de la Revolución Ciudadana, durante la década de Rafael Correa. Natalia Sierra, socióloga y docente de la Pontificia Universidad Católica, coincidió en que el Mandatario dejó en claro que las relaciones con su antecesor están en buen punto, pero que ahora habrá diálogo.



Aunque reafirmó el proyecto político, Moreno dejó en claro que el país empieza un nuevo momento: del diálogo, el consenso y la apertura, sostuvo la académica. Pero -agregó- el discurso tampoco resultó eficaz. “Fue anodino, no tuvo identidad, ya que aún no logra configurar su imagen”.



El presidente Moreno también hizo un llamado a la oposición, dijo que “ya es hora de dejar de actuar como víctimas”. Les indicó que espera lucidez, sus propuestas y participación activa en este período.



Para Reyes ,este llamado está basado en la racionalidad política, como agradecer a quienes participaron de la ceremonia y reconocer la necesidad de una oposición política propositiva.



Lo Económico

Fortalecer la dolarización y austeridad en el gasto



​Dolarización. Fortalecer la dolarización y no generar fue uno de los temas que más enfatizó el Jefe de Estado. “Impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares” a la economía.



Moneda paralela. La posibilidad de una moneda paralela al dólar fue descartada por Moreno. En las últimas semanas el tema generó preocupación tras la visita del exministro griego Yanis Varoufakis.



Deuda. El Jefe de Estado dijo que buscará mejorar las condiciones de plazos e intereses del financiamiento hasta ahora conseguido. Esta afirmación apunta a una reestructuración de la deuda pública.



Austeridad. El Mandatario anunció que firmará un decreto Ejecutivo de austeridad en el Gobierno. Y aseguró que “todo gasto, toda inversión, pasará por un filtro objetivo de necesidades ciudadanas”.



Producción. Moreno dijo que creará un Consejo Consultivo Productivo-Tributario para trabajar en conjunto con el sector privado. “Vamos a respetar el acuerdo firmado con el sector productivo”.



Alianzas. El Jefe de Estado dijo que las Alianzas Público Privadas no se darán sin la presencia de los empresarios. Lo mismo se aplicará para otros sectores, como el agropecuario o con los trabajadores.



Exportaciones. El nuevo Gobierno impulsará las exportaciones con alto valor agregado. Si bien se debe seguir exportando los bienes primarios, también se debe impulsar los envíos industrializados.



Integración regional. Este tema se mantiene en la misma línea del anterior Gobierno. Trabajar con los bloques regionales para robustecer la integración e impulsar espacios dentro de la CAN, Unasur y Celac.



Matriz. El cambio de matriz productiva se mantiene en la agenda del nuevo Gobierno. Para el 2021, Moreno se comprometió a entregar un país con mejores resultados en los ámbitos interno y externo.



Empresa. A los empresarios pidió hablar bien del país. Queridos empresarios (...) Hablar bien de nuestro país. Es verdad que hay mucho que cambiar. Aquí está lo construido, con errores y aciertos”.



Lo Político

Prometió apertura al diálogo pero pidió corresponsabilidad



Convocatoria. Al final de la intervención convocó a la oposición. Les pidió que sean constructivos, lúcidos y se mantenga una relación de respeto. Agradeció a los que fueron a la ceremonia.



Gobernar para todos. Ese fue el mensaje de apertura y cierre de su discurso; para quienes votaron a favor suyo, de otros candidatos, así como para quienes prefirieron anular su voto.



Medios. Ofreció apertura los medios de comunicación y periodistas y respeto a la libertad de expresión. Dijo que la relación será fresca y fluida, pero pidió responsabilidad.



Transparencia. Esa será junto al combate a la corrupción otra de las premisas presidenciales de la jornada. Pedirá a EE.UU. y Brasil que entreguen la lista del caso Odebretch.



Los enlaces ciudadanos. Las sabatinas no continuarán. Pero el Presidente ofreció cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas a la ciudadanía, bajo otro modelo.



Consulta a los pueblos. Será un medio para tomar decisiones de políticas públicas que los involucren, si es necesario inclusive en las urnas. Lo mismo con otros grupos sociales.



Política exterior. Anunció que impulsará un proceso regional para conservar la Amazonía, el apoyo a los migrantes, la solución del conflicto en Colombia y la cooperación Sur Sur.



La integración regional. Una de las líneas sistemáticas del Gobierno será fortalecer la Unión Suramericana de Naciones, y las comunidades Andina y de Estados Latinoamericanos.

Lo Social

Énfasis en la protección a niños, mujeres y ancianos



Misión Ternura. Ese fue el primer programa al que se refirió el Mandatario. Garantizó el cuidado prenatal, en el parto a las madres y al recién nacido. Seguirán los tamizajes, para prevenir discapacidades, vacunas...



Desnutrición infantil. Admitió que es el único objetivo del Milenio que Ecuador no pudo cumplir. Recalcó que en los demás se superó. También habló de la estimulación temprana y de inculcar valores a los hijos.



Educación. Con Impulso Joven se comprometió a no negar la opción de seguir la carrera de sus sueños a nadie. Pero a la vez proteger la calidad. Habrá universidades técnicas agropecuarias, por ejemplo.



Nivelación. El Presidente dijo que se crearán cursos propedéuticos para equiparar conocimientos pues aún hay diferencias, más que nada entre el campo y la ciudad, para pasar el examen de acceso a la U.



Drogas. Habrá una lucha sin cuartel contra el microtráfico en barrios, escuelas y colegios, aseguró. También dijo que si es necesario declarará una emergencia nacional, para detener ese problema.



La paternidad. Lo responsable, dijo, “no solo es reconocer a los hijos sino mantenerlos, criarlos, formalos y amarlos. La familia es cimiento y andamio de la sociedad”. La reforma al C. de la Niñez está en análisis.



Trato especial. Habrá especial atención a “problemas de adicciones, al dramático acoso escolar, suicidios, trastornos alimenticios, depresión...”. Y a discapacidad y enfermedades catastróficas.



Las Misiones. Manuela Espejo se triplicará con Manuelas y Joaquinas, para ayudar a mujeres violentadas, niños huérfanos, embarazo precoz. “Gritaremos ni una menos. Hay una deuda con las mujeres...”.



El bono. Podrá ser de hasta USD 150 (hoy es de 50) al mes para personas que viven en pobreza extrema. Y se otorgará según el número de miembros de la familia con discapacidad o de adultos mayores.



Vivienda. Insistió en que construirá 325 000 casas, de ellas 191 000 serán entregadas sin costo, las restantes a quienes tienen mínima capacidad de pago. “Es un derecho como el de acceder a la salud”.