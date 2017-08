Lenín Moreno habla de ‘sinvergüenzas’ e ‘irresponsabilidad’ en sector petrolero

“Lo menos que ha habido es una enorme irresponsabilidad” en el sector petrolero. Así lo afirmó el presidente Lenín Moreno, al recorrer este martes 15 de agosto del 2017 las instalaciones de la Refinería de Esmeraldas, donde se constató su estado, pese a que en el gobierno anterior se invirtió para repotenciarla.



“¡Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado la reputación de este sector, que es puntal del desarrollo nacional! Valoramos a los trabajadores petroleros. Es mucho mayor el bien que han hecho por el país, que el daño causado por algunos sinvergüenzas”, dijo Moreno.



“La situación de la Refinería de Esmeraldas es crítica”, ratificó el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quien acompañó en el recorrido por la planta petrolera de Esmeraldas a Lenín Moreno.

Según Pérez, la repotenciación que efectuó el anterior gobierno no fue integral, sino focalizada. El funcionario reconoció que tras haber recorrido la Refinería y luego de escuchar a los técnicos se encontraron problemas de funcionamiento.



Como ejemplo mencionó problemas en la Unidad FCC, considerada el corazón de la refinería, así como en la unidad Hidrodesulfuradora. También mencionó que hay una baja confiabilidad en el sistema de generación eléctrica y fallas en el almacenamiento de combustible.



En el caso puntual de la Unidad FCC, Pérez señaló que se paralizaría durante 45 días y eso es dinero que le cuesta al país. “Parar la Refinería de Esmeraldas le costaría al país USD 1,2 millones diarios”, dijo, mientras enseñaba cifras de las instalaciones petroleras.



En ese marco, en Esmeraldas, Moreno se dirigió a los trabajadores petroleros. “Compañeros trabajadores petroleros: ¡cuenten con el respaldo del Gobierno y apóyennos denunciando irregularidades! No solo que se han hecho mal las cosas sino que adicionalmente se ha puesto en terrible peligro al ser humano y eso no lo vamos a permitir”.



“Los problemas técnicos deben ser corregidos con trabajo, con eficiencia, con honestidad, transparentando la información. ¡Así deben actuar los trabajadores honestos! (...) Un diseño mal hecho, una herramienta desgastada, una tuerca mal colocada, puede tener consecuencias fatales para la vida y el medio ambiente. ¡Nada es más valioso que la vida humana! ¡Jamás duden de que su tranquilidad y la de sus familias es nuestra prioridad!”, dijo el Presidente.



“Moreno aprovechó la visita para señalar que luego de evaluar las diferentes opciones que me ha presentado el Ministro de Hidrocarburos para desarrollar el Campo Sacha, la Joya de la corona, He tomado la decisión de que el campo sea explotado por Petroamazonas”.