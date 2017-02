Lenín Moreno ganó en 15 capitales de provincia; Guillermo Lasso en nueve

Los resultados electorales hasta las 17:03 de ayer, 21 de febrero, permiten ver el triunfo del candidato de Alianza País, Lenín Moreno, en 15 de las 24 capitales provinciales. El candidato por Creo, Guillermo Lasso, en cambio, logró restarle espacio al oficialismo en las nueve capitales restantes.

Hasta esa hora, además, se había contabilizado el 100% de actas en 18 de 24 capitales. En las seis restantes faltaba por escrutar entre el 9,1 y el 0,3%.



Moreno obtuvo votos válidos mayoritarios en las principales capitales provinciales y que, además, concentran gran cantidad de electores, como Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.



Lasso, en cambio, ganó la votación en capitales de provincias de la Sierra Centro, sur del país y la Amazonía. Entre ellas, Ambato, Guaranda, Riobamba, Loja, Orellana y Morona.



Esta lógica refleja la tendencia que mantienen ambos candidatos a escala provincial. Moreno ganó en las provincias costeñas. En la Sierra obtuvo conteos de votos favorables en Azuay, Cañar, Carchi e Imbabura.



Lasso obtuvo ventaja en la Sierra Centro, en Loja y todas las provincias amazónicas, excepto Sucumbíos.

Hasta las 15:00 de ayer se había escrutado el 100% de actas en 18 de 24 provincias.



Para el coordinador de la Maestría de Política Comprada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Santiago Basabe, es difícil encontrar un patrón general para explicar estas tendencias en ciudades y provincias.



Hay provincias y ciudades históricamente anticorreístas. Si se revisa la evolución histórica del voto en Tungurahua desde el 2006, se aprecia que no es una provincia cercana a Alianza País y eso se acentuó en esta votación. En ese territorio, Lasso obtuvo una ventaja de casi 10 puntos porcentuales sobre el oficialismo.



Ambato -anotó- es una ciudad comercial y de pequeña industria, que siempre vio con distancia la propuesta más estatista del correísmo.



Las votaciones mayoritarias del binomio oficialista logradas en Guayas y El Oro, así como en sus capitales provinciales, se debe a que la votación de la derecha y centroderecha se dividió entre los binomios de Creo y del Partido Social Cristianismo (PSC). “El voto se divide en dos grandes electores, que es Creo y Partido Social Cristiano, y emerge el del oficialismo con la mayoría”, anotó el catedrático y analista político Julio Echeverría.



Para Basabe, en Machala se esperaba un voto mayoritario para Cynthia Viteri, candidata del PSC, pero no lo consiguió.

Este resultado, como el logrado en Guayaquil, refleja que “el liderazgo del partido, que está en Jaime Nebot, no se traslada a otros cuadros”.



En el caso de los resultados conseguidos en la Sierra Centro y la Amazonía a favor de Lasso se refleja, en cambio, un “clarísimo desapego del movimiento indígena hacia el Gobierno por la política minera implementada y la persecución a líderes indígenas”.



Pero Cuenca es la excepción. En esa capital provincial, Lenín Moreno obtuvo una ventaja de casi nueve puntos porcentuales frente a Lasso.



En cambio el voto en Manabí y en su capital, Portoviejo, donde el binomio de AP obtuvo un contundente triunfo se explica por la inversión y gasto público erogado a partir de la emergencia del terremoto de abril pasado, dijo Echeverría.



La emergencia demandó recursos, al igual que la etapa de reconstrucción. Todo ello, según el experto, tuvo un fuerte componente clientelar.



En el caso de Quito, dijo Basabe, si bien se impuso Moreno la diferencia con Lasso fue de cinco puntos porcentuales.

“La diferencia es chica en el distrito centro-norte de Quito, donde casi no hay diferencia y Moreno gana con dos puntos porcentuales a Lasso. En el distrito centro-sur, en cambio, el oficialismo gana con bastante. Eso refleja el corte socioeconómico de los candidatos”.



Un elemento que se destaca de los resultados es el ausentismo. Este fue mayor en Cañar, con el 33,6%, seguida de Morona Santiago y de Azuay.



En término de capitales provinciales, el mayor ausentismo se registró en Cuenca, seguida de Guayaquil y de Morona.



No obstante, los mayores datos de ausentismo se re­gistran en las circunscrip­ciones del exterior, con un índice pro­medio del 63%, según datos recogidos hasta la tarde de ayer por el Consejo Nacional Elec­toral (CNE). El oficialismo ganó en las tres circunscripciones del exterior.



En tanto, el conteo oficial de votos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República continuó ayer.



Hasta las 22:20 estaban escrutadas 39956 de un total de 41 042 actas, lo cual equivale al 97,4% de votos válidos.

Moreno seguía adelante con el 39,32% de votos válidos, seguido por Guillermo Lasso, con el 28,23%.

En contexto



En Europa, Asia y Ocea­nía el ausentismo fue del 62,5%. En países como EE.UU. y Canadá, esta cifra se elevó al 71,82%. En tanto en países de América Latina, el Caribe y África, no asistió a votar un 55,7% de los electores, según datos del CNE.