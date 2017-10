Moreno agradece a Nebot apoyo para la consulta y dice que alternabilidad es saludable para la democracia

La consulta popular centró los discursos de Jaime Nebot y Lenín Moreno la tarde de este 9 de octubre del 2017. El Alcalde de Guayaquil y el Presidente de la República presidieron la sesión solemne por los 197 años de Independencia del Puerto Principal.

El Alcalde en su intervención afirmó que si bien se debe recuperar la independencia de la justicia, también es importante devolverle al pueblo el derecho a decidir su futuro mediante su pronunciamiento vía consulta.



En esa línea, reiteró que respalda el proceso que planteó el Jefe de Estado. "Pensamos que las 7 preguntas merecen un contundente sí".



Sin embargo, acotó que la consulta no debe partidizarse ni politizarse electoralmente. Y que los políticos pueden expresar una posición, pero no manipular a la ciudadanía.



Puntualizó que "la reelección indefinida, es decir eterna, de cualquier funcionario público deforma y afecta la democracia".

Nebot indicó que hay otros temas pragmáticos que se deben resolver para el bienestar del país. "Si los políticos y funcionarios (...) no comprenden lo que le conviene al pueblo; el pueblo tiene que volver a pronunciarse directamente".

El Alcalde de Guayaquil pronunció su discurso, con motivo de los 197 años de la Independencia de Guayaquil, la tarde de este lunes 9 de octubre del 2017. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

En ese sentido, refirió que hay que volver competitivo el alto costo de la producción de las empresas y que para ello hay que suprimir y rebajar gradualmente "impuestos injustos".



El presidente, lenín Moreno, en su alocución, agradeció a Nebot su apoyo y pidió a los ciudadanos no callar su voz y expresar su pensamiento político. "¡Qué mejor oportunidad para hacer escuchar tu voz, que participando en la consulta popular!", señaló Moreno.



De inmediato detalló cada una de las siete preguntas que planteó para ese proceso. Entre ellas la eliminación de la reelección indefinida, la Ley de Plusvalía y el cese de funciones de los consejeros de Participación Ciudadana.



Sobre la reelección, comentó que conversó el tema con su "amigo Jaime" y él le manifestó su respaldo a pesar de que con ello no podrá ser candidato a una cuarta reelección en el 2019.



Moreno añadió que se recogieron casi 2 500 propuestas y que las que no se consideraron pueden ser planteadas en la Asamblea Nacional, otras se incorporarán a los proyectos estatales e incluso pueden ser objeto de políticas de Gobierno.

El Alcalde de Guayaquil y el Presidente de la República presidieron la sesión solemne por los 197 años de Independencia del Puerto Principal. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Moreno dijo que en los cuatro meses de su Gobierno se han sentado las bases de Ecuador. Y que se ha invitado a recuperar la esencia de la Constitución de Montecristi. "Hemos invitado a aprender del pasado. Hay que volver a las raíces de todo".



Moreno anotó que en su mandato se ha "marcado una clara" separación entre las funciones del Estado. "Esto ha fortalecido a los organismos de control".



También hizo énfasis en que los mandantes son los que permanecen y no los mandatarios. "Eso debemos comprender, creo que la alternabilidad es fundamental para tener una democracia saludable".



En cuanto a obras, el Jefe de Estado anunció que se construirá el Puente Cruce Sur sobre el río Guayas. La inversión será de USD 800 millones.



Recordó que está en marcha el plan de desarrollo portuario, que tiene 6 proyectos integrados, además de un nuevo astillero.



En materia de seguridad informó que a finales de octubre se incorporarán 700 policías para la vigilancia en el Puerto Principal.