Latam cancela 620 vuelos y ofrece devolver dinero ante huelga de tripulantes

El Grupo Latam anunció este lunes, 9 de abril del 2018, la cancelación de 620 vuelos y la devolución del dinero de los pasajes ante la huelga legal que iniciarán eventualmente este martes los tripulantes de cabina de Lan Express, su filial para vuelos internos en Chile.

Poco antes del inicio de una última instancia entre las partes para evitar la huelga, la compañía aérea lamentó los inconvenientes generados a los clientes y dio a conocer su plan de contingencia.



Claudia Sender, vicepresidenta de Clientes de Latam, afirmó que el 85 % de los casos de pasajeros afectados ya han sido resueltos. "Nosotros nos anticipamos a los potenciales impactos que esta huelga pueda tener en la vida de nuestros clientes", aseguró.



El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express confirmó más temprano que a las 00:00 hora local de este martes (03:00 GMT) comenzará una huelga indefinida, que afectará los vuelos nacionales y regionales de la empresa.



"La huelga se extenderá hasta que la empresa entregue una oferta acorde a lo solicitado", dijo en una rueda de prensa la presidenta del sindicato, Silka Seitz.



La dirigente aseguró que el gremio cuenta con el "apoyo absoluto de todos los asociados para hacer efectiva la huelga unidos, sin miedo y por todo el tiempo que sea necesario".



Añadió que la principal función de los tripulantes de cabina "es la seguridad de los vuelos", por lo que "son importantes las condiciones laborales y de descanso para mantener el estado de alerta".



El sindicato negocia con la empresa desde mediados de 2017 la mejora de las condiciones laborales relacionadas con la salud y la no precarización del trabajo, sin acuerdo hasta el momento.



"Le pedimos a los pasajeros que aún no han tenido una solución, ingresar a la página web y ahí van a tener varias alternativas de protección de su itinerario, sea a través de una reprogramación de su vuelo hasta 30 días después sin multa, hasta la devolución total de los valores de su viaje", aseguró la empresa a través de Sender.



"Logramos proteger el itinerario del 85 % de nuestros pasajeros y estamos convencidos de que lograremos llegar a un acuerdo con el sindicato para mitigar el impacto de esta huelga" dijo a los periodistas.



Sobre el principal punto del conflicto, Sender remarcó que Latam opera "bajo los más estrictos y rigurosos estándares mundiales" y comparó las horas de descanso que tienen tripulantes en otros mercados.



"Para que tengan un ejemplo, en Estados Unidos, los tripulantes tienen 1,3 días de descanso después de una jornada de 7 días; en Brasil, los tripulantes tienen 1 día cada 6 días trabajados", dijo.



"Chile, es de los mercados donde los tripulantes tienen más descanso por convenio sindical y por eso nosotros hoy ya accedimos a llegar a 4 días de descanso, después de 7 días trabajados, que es el estándar más alto en la industria mundial", afirmó.



Según el sindicato, esa propuesta de la empresa tiene una "letra chica" que también acepta 2 días de descanso por 5 trabajados, algo que terminaría siendo un 10x4, alejado del petitorio.



El sindicato ha reforzado su postura, de 4 días de descanso por 6 trabajados, con un estudio de la Universidad de Santiago que confirmó que, tras los horarios móviles de los trabajadores de la aviación, tres días no bastan para recuperarse.



Respecto de dicho estudio, la vicepresidenta de Clientes de Latam sostuvo que "nosotros trabajamos con estudios mundiales que miran y analizan vuelos de todo el mundo (...), juntamos los análisis súper significativos de los grandes mercados mundiales".



El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express representa el 97 % de los tripulantes de la firma, con 940 afiliados.