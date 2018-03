Kuczynski nuevamente en riesgo de ser destituido por el Congreso

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quedó nuevamente en riesgo de dejar el poder después de que el Congreso aprobara hoy, jueves 15 de marzo, una moción de vacancia (destitución) en su contra por sus supuestos nexos con la constructora brasileña Odebrecht.

Tras debatir por una hora, el Congreso admitió con 87 votos, 15 en contra y 15 abstenciones la moción impulsada por cinco de las siete fuerzas del Congreso. Esta es la segunda vez en tres meses que la oposición intenta destituir a Kuczynski por incapacidad moral permanente derivada del escándalo de corrupción Odebrecht.



"Lo único que nos queda es invocar a la seriedad del Parlamento, que no se haga (el proceso) por pasiones o intereses individuales. Esto lleva a una real destrucción dela imagen del país. Los países que han pasado por estos procesos han perdido hasta el grado de inversión", afirmó la jefa de gabinete, Mercedes Aráoz. Kuczynski, cuyo gobierno está programado para terminar en julio de 2021, tendrá que ir el próximo jueves al Congreso para explicar por qué supuestamente negó sus vínculos con Odebrecht, la cual afirma haber tenido al hoy presidente como consultor.



Posteriormente, el pedido de vacancia será sometido al voto y si es aprobado por al menos 87 de los 130 congresistas, el Mandatario le tendrá que dejar el puesto al vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá. La nueva moción incluye evidencias que apuntan a que Kuczynski mintió al negar nexos con Odebrecht.



Según documentos, el Presidente se reunió con directivos de la firma mientras era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y en paralelo una compañía suya era consultora de la gigante brasileña. "La verdad es que hay indicios más que suficientes que demostrarían las reiteradas veces en las que el presidente ha negado sus vínculos con Odebrecht", sostuvo el parlamentario Daniel Salaverry, del partido opositor Fuerza Popular (FP), durante el debate.



"Lamentable que un estigma del Perú sea la corrupción. Ahora estamos ante un nuevo caso que va a ser parte de la historia, pero debe ser visto con la exigencia que requiere la ciudadanía", agregó el congresista izquierdista Manuel Dammert, de Nuevo Perú.



Según expertos, hay posibilidades de que Kuczynski sea destituido si es que el pedido logra los mismos votos de hoy. Sin embargo, no se descartan disidencias individuales en algunas fuerzas como pasó en el primer proceso en diciembre, que fue impulsado por FP.



Kuczynski se salvó del primer proceso, según coinciden analistas y la oposición, al canjear el indulto al ex presidente Alberto Fujimori por el respaldo del hijo de éste, el parlamentario Kenji Fujimori, quien durante esa jornada convenció a nueve colegas de desertar de FP y abstenerse en la votación. "Escucho el debate en el Congreso y el panorama es más desolador, se pierde el tiempo en caprichos absurdos como la vacancia", escribió en Twitter Fujimori, que según expertos buscaría nuevos desertores de FP en el próximo debate para salvar a Kuczynski



El jefe de Estado solo es apoyado abiertamente por el partido oficialista Peruanos Por el Cambio y los disidentes de FP, liderado por Fujimori, que suman 27 legisladores.



El Mandatario afirma que el nuevo proceso es impulsado por "grupos extremistas" descontentos con el indulto que entregó en diciembre a Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, y que se defenderá porque su conciencia "está limpia". "Déjenme trabajar. Ya hicieron hace tres meses un pedido de vacancia que no prosperó y ahora vuelven a plantearla sin una coma más de información", dijo el Presidente la semana anterior.



Está previsto que asista el viernes a una comisión investigadora del Congreso para explicar sus supuestos vínculos con Odebrecht. FP y el centrista Acción Popular han señalado que no tomarán una posición final sobre la destitución antes de escuchar al presidente. Kuczynski, un economista de 79 años, afronta el nuevo proceso en momentos en los que, según sondeos, cerca de un 80 por ciento de los peruanos lo rechaza por supuesta incapacidad, carencia de liderazgo y tener intereses ocultos.