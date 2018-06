El nuevo Canciller sostuvo que habrá 'respuestas muy concretas' en temas como Venezuela

LEA TAMBIÉN

El nuevo canciller de Ecuador, José Valencia, tuvo su primera actividad pública este miércoles 13 de junio del 2018. Lo hizo en Guayaquil, durante la inauguración de la VII Macrorueda de Negocios, en el Centro de Convenciones.

Brevemente, tras el acto inaugural, contó a la prensa que en Relaciones Exteriores hay la voluntad de trabajar en la promoción de inversiones y turismo en Ecuador.



"Es una gran prioridad y el propio presidente me ha instruido a mí y estaré trabajando en ese sentido. Buscaremos que nuestras misiones en Ecuador, que nuestros consulados trabajen en ese fomento de la actividad económica, productiva".



Refirió, además, que hay interés en conseguir un acuerdo con Estados Unidos, que beneficie a ambos países. También trabajarán para alcanzar otros socios comerciales.



Sobre Venezuela, afirmó que la política del Estado ecuatoriano tiene principios que se mantendrán, pero que "habrá respuestas muy concretas y esas respuestas van a estar acorde a esos principios que tiene la política exterior de Ecuador".



En el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refirió que es un tema complejo pero que se buscará una solución "que atienda al interés del Estado ecuatoriano".



Agregó que no quieren una salida traumática y que se seguirá la Ley y derecho internacional y la Constitución.



Sobre una revisión al asilo otorgado al australiano dijo que no adelantaría criterio.



Finalmente consultado sobre las críticas de un exceso de cuotas políticas en la Cancillería, Valencia dijo que se respetará la Ley. "La cuota política es eso y debe mantenerse dentro de los cánones legales".