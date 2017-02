Jorge Glas: 'Mi hermano no contrata ni tiene ninguna relación con el Gobierno'

Jorge Glas Espinel, vicepresidente y candidato a la reelección por Alianza País (AP), reaccionó este lunes 13 de febrero del 2017 a las acusaciones de corrupción. Anoche, el presidenciable Abdalá Bucaram Pulley dijo que Heriberto Glas Espinel, hermano del candidato a la vicepresidencia por el oficialismo, había recibido transferencias.

En una rueda de prensa en Guayaquil, Glas aseguró que se ha tejido una serie de infamias que buscan afectar su honra y al “binomio del pueblo”, con miras a los comicios del próximo 19 de febrero.



El candidato a la Vicepresidencia por el oficialismo estuvo acompañado de los candidatos a la Asamblea de Guayas, como Marcela Aguiñaga, Octavio Villacreses, entre otros y no aceptó preguntas de los medios. El postulante dijo que hay una “campaña oscura”, orquestada por “actores políticos”. En ese sentido nombró a los presidenciables Abdalá Bucaram Pulley (Fuerza Ecuador) y Guillermo Lasso (Creo-SUMA), además de los hermanos Isaías, exdueños de Filanbanco.



Glas mostró un supuesto documento (que luego se permitió a los medios fotografiar) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en el que se desmiente que exista un informe sobre pérdidas en las negociaciones petroleras con Petrochina. Dicha carta está fechada con este 13 de febrero del 2017.



Esto en respuesta una intervención de Bucaram la noche del domingo 12 de febrero a través de redes sociales. El candidato de la lista 10 acusó a Glas de liderar supuestas negociaciones con Petrochina que perjudicaron al país en USD 6 000 millones.



El vicepresidente agregó que su hermano Herberto Antonio en el 2010 compró un departamento en una ciudad del Estado de Florida por USD 52 000 con dineros propios. Y mostró un comprobante bancario de la transferencia desde Ecuador, además que pagó el impuesto de salida de divisas.



Así, dijo, dejaba sin piso las acusaciones de Bucaram que ponían en duda transferencias de recursos de ese familiar al exterior.

También negó que su hermano esté vinculado al Gobierno. "Mi hermano no contrata ni tiene ninguna relación con el Gobierno Nacional, no litiga ni a favor ni en contra del Gobierno".



Glas recordó que ha solicitado información a 140 países para que certifiquen si tiene o no cuentas en paraísos fiscales o empresas en otros territorios. "Incluso el mismo Panamá dice que Glas no tiene nada", comentó.



Glas, además, denunció una supuesta agresión en contra de su tío Ricardo Rivera, la noche del domingo 12 de febrero en un restaurante en Guayaquil. Acusó al grupo del candidato Bucaram.

Sobre una publicación en Diario Expreso acerca de supuestos funcionarios ecuatorianos que recibieron coimas para contratación de obras, dijo que se lo trata de vincular bajo el seudónimo del "señor vidrio".



El candidato conminó al periodista que hizo este reportaje a que vaya a la Fiscalía y pida los nombres de las empresas o de las cuentas con las que se lo quiere vincular. "No tienen de qué acusarme, sigan buscando, sigan tirando lodo, yo confío en el Estado de derecho", anotó.



Además, dijo que después de las elecciones iniciará acciones legales en contra de quienes tratan de mancillar su nombre.



Mientras, Guillermo Lasso se refirió a la acusación del vicepresidente durante un recorrido proselitista la mañana de este 13 de febrero, en el norte del Puerto Principal.



Reiteró que Glas es el principal responsable político de los actos de los presuntos actos de corrupción. "Él debe responder ante la justicia, está desesperado porque sabe que le ha hecho grave daño al binomio de Alianza País".



Bucaram, en cambio, convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en su domicilio a las 15:00 de este lunes.