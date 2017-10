Informe de la UIAF de la Policía ubica a Jorge Glas en la trama de Odebrecht

En un documento de 12 páginas, que ahora es parte del expediente fiscal por el caso Odebrecht, la Policía incluyó al vicepresidente Jorge Glas como una de las tres cabezas dentro del esquema delictivo por presunta asociación ilícita.

El informe fue elaborado por la Unidad de Investigaciones de Apoyo a la Fiscalía (UIAF), un departamento a cargo de la Dirección de la Policía Judicial.



En el organigrama, el excontralor Carlos Pólit y el brasileño José Conceição Santos también aparecen como supuestas cabezas de la estructura ilegal.



Abajo de los tres sospechosos, la Policía ubicó a Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente. La UIAF identificó a los cuatro como el ‘nivel directivo’ del supuesto esquema delictivo.



Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron los testimonios y documentos que la Fiscalía ha recopilado desde diciembre del 2016, cuando se conoció el escándalo de corrupción de Odebrecht. Allí constan las dos asistencias penales de EE.UU., versiones e informes periciales.



El 30 de septiembre pasado, la UIAF concluyó la investigación y elaboró el informe de 12 páginas, y lo remitió al despacho del fiscal general Carlos Baca. El documento llegó un día después,

el 1 de octubre, a las 08:40.



En el informe policial se detalla cómo habría operado la red ilegal de la constructora en el país, los contratos en donde posiblemente hubo coimas, y los funcionarios e intermediarios al parecer involucrados.



De acuerdo con el gráfico, el Segundo Mandatario estaría conectado con Santos a través de las reuniones que ambos supuestamente mantuvieron.



Además, a Glas se lo ubica en el ‘nivel directivo’ debido al ejercicio de sus funciones en el Ministerio de los Sectores Estratégicos y en la Vicepresidencia, dos entidades que gestionaron las construcciones de cinco obras adjudicadas a Odebrecht, entre el 2012 y el 2016. Los proyectos actualmente son indagados en el expediente por asociación ilícita.



Eduardo Franco, abogado del Segundo Mandatario, aseguró que prefiere no emitir criterios respecto al informe de la UIAF. En anteriores declaraciones, el defensor ha dicho que no hay pruebas en contra de su cliente y que su detención responde a una presión mediática.



Rivera y la red delictiva



A quien también se lo relaciona con Santos es a Rivera. Él aparece como supuesto receptor de las coimas, que luego presuntamente llegaron al Vicepresidente, dice la UIAF.



Al tío de Glas se lo vincula con las cinco obras, porque habría pedido el 1% del valor de cada uno de esos contratos. Esto ya se conocía públicamente, pero es la primera vez que un informe oficial describe a las supuestas cabezas del esquema de corrupción.



Correos incorporados al expediente también evidencian que la conexión entre Rivera y el Vicepresidente, al parecer, fue permanente. Entre el 2009 y el 2016, ambos cruzaron 184 e-mails, en los que hablan de proyectos del anterior Gobierno.



Por las manos de Rivera habrían pasado informes jurídicos de entes gubernamentales, propuestas para proyectos en los sectores estratégicos, resúmenes de financiamiento en obras, currículos de personas para cargos burocráticos.



El viernes, Aníbal Quinde, abogado de Rivera, señaló a este Diario que ya revisó el documento de la UIAF, pero lo cuestionó, pues considera que la Policía siempre debe realizar ese tipo de gráficas para explicar lo que “ellos entienden” del análisis de un expediente.



“Una cosa es lo que ellos entiendan, otra cosa es que lo puedan sustentar con algún tipo de elemento”, dijo el defensor. Además, aclaró que en el expediente fiscal, de 47 000 páginas, aún no existe ninguna evidencia que determine que su cliente recibió dinero en efectivo o transferencias de la empresa Odebrecht. Y que eso lo demostrará durante la etapa previa al juicio.



Agentes señalan a Pólit

​

Otro sospechoso señalado en el organigrama de la UIAF es el excontralor Pólit, que durante sus 10 años de gestión en la entidad de control no encontró irregularidades en los proyectos a cargo de Odebrecht.



La Policía hace un organigrama pormenorizado de cada una de las cinco obras donde aparentemente hubo coimas. En todas, aparecen Glas, Santos, Pólit y Rivera en el esquema principal, y por debajo funcionarios e intermediarios.



Según el testimonio de Santos, Odebrecht supuestamente entregó 10,1 millones al excontralor por desvanecer glosas y entregar informes favorables. Eso ha sido desmentido por Hernán Ulloa Parada, abogado del exfuncionario, actualmente prófugo en EE.UU.



En total, el delator brasileño dijo haber pagado USD 50 millones en sobornos a las personas que aparecen en los organigramas, y a otros sospechosos que no están incluidos allí.



En el proyecto Manduriacu, a diferencia de las otras cuatro obras, la UIAF señala que Glas envió “oficios” al Ministerio de Industrias y Comercio de Brasil, solicitando financiamiento para construir la central.



De hecho, el Banco de Desarrollo de ese país sí financió la construcción, con un crédito del 72,5% del costo de la obra.

En documentos revisados por este Diario se dice que debido al financiamiento brasileño, Ecuador solo aceptó ofertas de empresas de ese país.



Camargo Correa&Ecuador, Engevix Engenharia y Odebrecht concursaron. En el 2011, esta última ganó la licitación y suscribió un contrato inicial por USD 124,8 millones.



Sin embargo, ese monto creció hasta los USD 199,8 millones, debido a acuerdos complementarios y otros rubros.



En su testimonio, Santos dijo que él supuestamente preparaba las cartas que Glas, como representante de Ecuador, firmaba y enviaba a Brasil para solicitar esos créditos.



En medio de estos hechos, el miércoles 25 se tramitará la demanda de recusación que presentó el abogado del Vicepresidente en contra del juez Miguel Jurado, quien lleva el proceso por asociación ilícita. La audiencia será a las 15:00 en la Corte Nacional de Justicia.



Franco dice que Jurado está parcializado con Fiscalía, y por eso busca que la Corte lo reemplace por otro magistrado.

En contexto



Desde diciembre pasado, cuando se conocieron las irregularidades de Odebrecht en la región, la Fiscalía ha abierto ocho procesos. Cinco están en fase pública y el resto es reservado. Hay más de 20 personas indagadas y se han tomado más de 60 versiones.