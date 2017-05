Incertidumbre en moradores de San José del Condado por negociación de expropiaciones para Quito Cables

Los vecinos de San José del Condado, en el norte de Quito, dicen que se mantienen firmes en su protesta.

Esto debido a que se les notificó que el miércoles 10 de mayo de 2017 culmina el plazo para que tomen una decisión con respecto al valor que el Municipio entregaría para la expropiación de los terrenos en los que se construiría una estación del proyecto Quito Cables.

Patricio Molina, representante de los moradores de San José del Condado, dijo que en una reunión que mantuvo con autoridades de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) el pasado viernes 5 de mayo, le indicaron que los vecinos tienen hasta este miércoles para tomar una decisión.



De lo contrario, dijo el dirigente, el Municipio depositaría el valor catastral de los predios que se ha manejado, dándoles una semana y media para que salgan de sus viviendas y locales. Según el dirigente, se procedería al desalojo con la fuerza pública.



Alejandro Cassola, director de expropiaciones de la Epmmop, dijo en declaraciones de prensa que la mesa de negociaciones continúa abierta desde hace 30 días. En todo ese tiempo, añadió, se ha extendido a los moradores dos invitaciones para negociar el proceso. "Si dentro de la segunda invitación no se llega a un acuerdo, se levanta un acta indicando que no se pudo negociar un acuerdo". Lo que vendría después, según Molina, es la expropiación forzosa.



"La Dirección de expropiaciones me notificó que si yo no me presento el miércoles con una resolución en representación de los vecinos, ellos darán por entendido que no hemos aceptado la negociación e inmediatamente consignarán el valor de los predios en el juzgado y tendremos una semana y media para salir de los predios", manifestó el representante de los vecinos.



Según la Epmmop, en total serían 32 predios los que se necesitaría expropiar para construir el proyecto. De ellos, ocho corresponden al sector de San José del Condado. Pero según Molina, en esos ocho lotes hay 33 cartas prediales y se afectaría a aproximadamente a 200 personas.



Alfredo Celorio, arrendatario de un predio en el sector desde hace 22 años, explicó que los vecinos "no están dispuestos a ceder".