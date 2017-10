Impuesto a la renta se ajusta para empresas y personas

Una decena de cambios tributarios, entre incentivos e incrementos, presentó anoche el presidente Lenín Moreno como parte de las medidas para reactivar la economía, proteger la dolarización y financiar los programas sociales del Régimen.

El programa económico que anunció el Jefe de Estado la noche del miércoles, 11 de octubre del 2017, en cadena nacional, dijo Moreno, no se trata de un paquetazo sino de mecanismos que permiten generar mayor producción en el país.



“Para cumplir nuestras metas económicas no recurrimos a paquetazos. A partir de estas acciones, garantizamos la estabilidad tributaria, que solo podría ser revisada a la baja mientras vamos logrando que la economía mejore”, dijo.



Una primera acción será el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma tributaria. Para las personas naturales que ganan más de USD 3 000 mensuales, por ejemplo, se aplicará el impuesto a la renta (IR) al décimo tercer sueldo a partir del 2018.

El proyecto también impacta a las empresas. El Ejecutivo indicó que se incrementará en tres puntos porcentuales el IR para sociedades; es decir, pasará de 22% al 25%, como era en el 2010.



La medida no aplicará para las micro y pequeñas empresas, y para quienes realicen actividades que garanticen el ingreso de divisas al país.



Como incentivos estableció la eliminación del anticipo al IR para las compañías cuyas ventas anuales no alcancen USD 300 000, que son más del 82% de las que hoy existen.



Asimismo, las microempresas dejarán de pagar el IR en sus primeros USD 11 000 de utilidad lo cual, según el Ejecutivo, beneficiará a 36 000 emprendedores.



Y las nuevas pymes no pagarán el IR en sus dos primeros años. La idea es que se generen nuevos puestos de trabajo.



La eliminación o el ajuste en la fórmula del anticipo al IR fue un pedido general del sector privado en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Esto era clave, principalmente para los directivos de medianas y grandes empresas a escala nacional.

El 11 de octubre, Moreno indicó que para las empresas que facturen más de USD 300 000 se decidió devolver progresivamente el impuesto mínimo del anticipo del IR. En un primer momento se entregará el 50%, siempre y cuando se mantengan o aumenten empleos.



Entre las medidas para fortalecer la dolarización, el Mandatario anunció que presentará una ley de incentivo para la repatriación de capitales. A quienes traigan sus capitales en los próximos 12 meses se les exonerará del pago del IR hasta por cinco años.



A los exportadores se les devolverán impuestos por el ingreso de divisas y por mantener las plazas de empleo, aunque no precisó cuáles.



El impuesto a las tierras se eliminará como se había anunciado. Y para proteger a las industrias nacionales se fijarán aranceles y una “tasa de control” USD 0,10 para financiar el control al contrabando. También habló de nuevos tipos de contratos en materia laboral.

En contexto

Tras casi cinco meses en el cargo, el presidente Lenín Moreno presentó su programa económico. Recogió las propuestas del Consejo Productivo y Tributario.

‘Cedimos de lado y lado’

Richard Martínez

Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano



El mayor valor del diálogo fue habernos puesto de acuerdo con el Gobierno en temas en los que hemos cedido de lado y lado. No basta solo una Ley de Emprendimiento, se necesita una serie de medidas en distintas áreas. Hay que hacer cambios tributarios, en lo laboral y aumentar la competitividad. Una tarea urgente del Gobierno es el fortalecimiento del sector privado que genera 9 de cada 10 empleos.

‘Hay que reducir impuestos’

Pablo Arosemena

Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil



Las medidas económicas deben contribuir a la recuperación económica y al equilibrio fiscal, deben ser señales claras de apoyo al empresario y a la generación de empleo. Eso se logra reduciendo impuestos y el gasto público improductivo. Si en lugar de bajar impuestos, los suben; y en lugar de gastar menos, gastan más, entonces no se impulsará la reactivación ni se reducirá el hueco fiscal. Los incentivos se necesitan hoy, no en dos o tres años.



‘Se requiere generar empleo’

Javier Díaz

Presidente de la Asociación de Industrias Textiles



Este Consejo fue un ejercicio de transparencia de parte del sector privado, respecto a lo que consideramos que se requiere para generar más empleo. Nuestros planteamientos fueron de fondo, para salir de la situación crítica del país. La parte tributaria estuvo entre los ejes centrales de la discusión, porque es fundamental para generar liquidez y confianza en el sector. La última palabra siempre la tuvo el Presidente más allá de lo que propusimos.



‘Necesitamos liquidez’

Christian Cisneros

Director ejecutivo de la Capeipi



Hay acuerdos positivos que se alcanzaron. En financiamiento, por ejemplo, ya hay un programa con la CFN que reduce los requisitos para otorgar crédito en menor tiempo y con mejores tasas. En lo tributario hubo diferencias, pero se habló de corresponsabilidad para que sea un ganar-ganar y no disminuir los ingresos del sector privado. Pedimos una disminución en la carga impositiva, necesitamos liquidez.

‘El impulso al empleo es básico’

Fernando Ibarra

Presidente Parlamento Laboral



Es importante que las medidas no pongan sobre los hombros de los trabajadores el peso de una crisis que no hemos generado. La economía se reactiva mejorando la producción, la capacidad adquisitiva, el empleo, etc. De igual forma, el manejo del tema tributario es clave para no afectar el bolsillo de los ciudadanos y al mismo tiempo recaudar para impulsar la economía del país. Siempre en base a estos principios respaldamos al Régimen.

‘La estabilidad es positiva’

Édison Garzón

Titular de Proponle e integrante del Consejo Consultivo



El objetivo del Consejo era emitir recomendaciones al Presidente. Las propuestas aceptadas son todas las que tienen que ver con tramitología, las que implican dinamismo a los exportadores, como el ‘draw back’ (devolución de impuestos), por ejemplo. En materia de tributos hay una certeza clara en el sector productivo: de que habrá previsibilidad; es decir, que no existirán más cambios que los que anuncie el presidente Lenín Moreno.