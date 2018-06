Gobierno prohíbe contratar nuevo personal por servicios ocasionales

LEA TAMBIÉN

Las nuevas contrataciones de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales en el sector público están prohibidas, a partir del 1 de julio de este año y durante todo el 2019, señaló ayer (martes 26 de junio del 2018) el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma.

La disposición se encuentra establecida en una circular de la cartera de Trabajo, con fecha 25 de junio, que llegó a las unidades de talento humano de algunas entidades públicas.



Ledesma indicó que el documento ratifica el Decreto sobre las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, emitido en septiembre del año pasado.



“El objetivo es no seguir aumentando el tamaño del Estado”, dijo el Ministro.

Aunque el titular de Trabajo reconoció que la medida no generará ahorro, dijo que por estas contrataciones ya no se generarán gastos adicionales.



Según Ledesma, los contratos ocasionales permiten los reemplazos, pero no contrataciones adicionales, excepto en casos debidamente justificados, como en áreas de salud o educación.



La autoridad de Trabajo, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Presidencia deberán aprobar la contratación.



Actualmente hay más de 70 000 servidores públicos que laboran bajo la modalidad de servicios ocasionales, según Ledesma.



La circular también establece que ninguna entidad pública podrá superar el plazo de 12 meses con este tipo de contratos; es decir, no se puede permitir la suscripción de documentos prorrogados, con la misma persona u otra para suplir la misma necesidad.

Para aquellos contratos que terminan en diciembre, el titular de Trabajo recalcó que, si amerita que se renueve la contratación, se hará un nombramiento provisional.



También indicó que “muchos de los contratos (bajo la modalidad ocasional) tienen que pasar por un concurso de méritos y oposición abierto, por haber superado el año”.



Para cumplir con la disposición, los ministerios ya cuentan con un cronograma de actividades para la ejecución de los concursos, que se prevé inicien el próximo mes. “Hasta diciembre esperamos tener un 60% de los concursos concluidos”, dijo Ledesma.