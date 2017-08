Rivadeneira: ‘No es un viaje oficial, por lo que al Gobierno no le corresponde ni avalarlo, ni desautorizarlo’

La legisladora y secretaria del movimiento Alianza País, Gabriela Rivadeneira, se refirió el viernes 18 de agosto del 2017, a las declaraciones del presidente Lenín Moreno sobre su viaje a Bélgica.

“Viajo a Bélgica, junto a compañeros, a reunirme con Rafael Correa. No es una 'mediación', es un encuentro con el máximo líder de la Revolución Ciudadana. No es un viaje oficial, por lo que al Gobierno no le corresponde ni avalarlo, ni desautorizarlo”, escribió la asambleísta en sus redes sociales.

Rivadeneira y Ricardo Patiño, consejero de Moreno y colaborador del anterior régimen, anunciaron que viajarán al país europeo como parte de una comisión que dialogará con el expresidente Correa.



El objetivo del encuentro será “lograr el mayor nivel de acercamiento” ante la situación actual del movimiento oficialista, dijo Patiño. Añadió que Lenín Moreno conocía de ese viaje.



La mañana del viernes el Jefe de Estado negó que haya solicitado una mediación. "El Presidente descarta que haya solicitado mediación o intervención alguna con una finalidad política partidista y ratifica que continúa ejecutando los ejes de su programa gubernamental", según un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación.

Añadió: "El viaje de una delegación de integrantes de Alianza País a Bruselas, Bélgica, para mantener diálogos con un dirigente de la organización política corresponde a una iniciativa netamente particular y no a una acción o encargo del Gobierno".



El Presidente Moreno recordó que constitucionalmente las decisiones sobre las políticas y acciones le corresponden exclusivamente a él.