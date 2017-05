Freddy Ehlers dejó Secretaría del Buen Vivir y regresará al periodismo

Freddy Ehlers estuvo en la entrega del Bastón Espiritual al presidente Lenín Moreno. Pero esta vez ya no fue parte de la comitiva Presidencial, estuvo ahí para cubrir el evento. El extitular de la Secretaría del Buen Vivir volverá al periodismo y tiene proyectos pendientes.

La última vez que acudió al edificio de la Secretaría, ubicada en el exaeropuerto de Quito, fue el jueves pasado (25 de mayo del 2017). Es decir, un día después del Cambio de Mando entre el expresidente Rafael Correa y el actual Jefe de Estado.



El 24 de mayo, Moreno suprimió la iniciativa Presidencial para la Construcción del Buen Vivir y ordenó a la Secretaría de la Presidencia que asuma, en un plazo de 90 días, todas sus obligaciones.



Ehlers conversó con EL COMERCIO y dijo que todos los documentos ya fueron entregados a la Presidencia de la República. Entre ellos el estado de los bienes muebles e inmuebles, el informe de 300 páginas de lo realizado durante cuatro años frente a esta dependencia y un documento en el que daba por finalizadas sus labores.



El exsecretario señaló que no es una novedad la supresión de la dependencia, ya que se creó para cuatro años de funciones, que terminaban en el 2017.



El gerente institucional de la Secretaría, Jesús Sanz, está a cargo de la dependencia mientras se cumplen los procesos legales y administrativos para su cierre. En tres meses deberán finiquitarse los contratos de los 21 funcionarios que formaban parte de la institución.



El presupuesto para este estamento era de USD 12 millones para los cuatro años de gestión; es decir, USD 3 millones por año, de los cuales hasta el 2016 se habría hecho una inversión de no más de USD 5 millones, según explicó Sanz. Este año se proyectaba una inversión de USD 880 000.



La Secretaría fue criticada por sectores de oposición al Régimen en campaña; la calificaron como un gasto suntuario. Ehlers prefirió no responder a estas críticas y señaló que el trabajo es evidente.



Por ejemplo, “con el Ministerio de Educación se realizó el Libro de todos los niños, de valores y virtudes. Se entregaron cerca de 300.000 ejemplares a todos los alumnos de cuarto año de básica”.



Se realizaron más de 240 programas de televisión: Ecuador Ama la Vida, Buen Vivir y Acuerdo para el Buen Vivir, y todos ellos están en el Internet, dijo Ehlers. Añadió que las publicaciones fueron premiadas en el exterior. También que Bolivia emitirá los programas ecuatorianos en su televisión local.



Para el presidente Moreno es necesaria una institución que “se preocupe de la filosofía” de los ecuatorianos; sin embargo, aclaró que esta iniciativa debe ser privada. Agradeció el trabajo de Ehlers, a quien considera un amigo, al anunciar la supresión del organismo. El exsecretario descartó ocupar otro puesto dentro del Régimen.

