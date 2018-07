Fiscal pide más diligencias sobre el caso Petrochina

LEA TAMBIÉN

Tras la autorización emitida por el juez nacional Luis Enríquez, la Fiscalía pidió a Criminalística que designe a dos peritos para extraer material de un CD y de un flash memory dentro del caso Petrochina.

El disco contiene la sesión que el Consejo de Administración de Petroecuador mantuvo el 23 de junio del 2009, cuando las empresas estatales firmaron el contrato de compra-venta de crudo.



Actualmente, el CD se encuentra bajo cadena de custodia en el Centro de Acopio de Criminalística. Allí también reposa el flash memory.



El informe de estos análisis deberá ser remitido a la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales, en Quito. En la orden fiscal no se especifica fechas de entrega.



La indagación por el caso Petrochina se abrió en el 2016, pero desde enero se han recogido versiones como las del expresidente Rafael Correa.



De hecho, bajo su administración, Ecuador suscribió siete contratos de preventa de crudo con Petrochina.



El país se comprometió a vender a Petrochina 763,8 millones de barriles de crudo hasta el 2024. A cambio recibió USD 9 970 millones en créditos y anticipos.



Todos esos datos son investigados en el Fiscalía. Dentro de este caso, la entidad también quiere saber si exfuncionarios del anterior gobierno tienen cuentas, por ejemplo, en Panamá, Australia, Islas Vanuatu y Uruguay.



En esa lista está el exasesor jurídico de Presidencia, Alexis Mera. Él respondió a este Diario a través de correo electrónico: “No tengo cuentas, directa ni indirectamente, en esos países. Mis cuentas bancarias son públicas y constan en mi declaración de bienes, por lo que la indagación me tiene sin cuidado, a pesar de que no deja de ser desagradable que investiguen a exfuncionarios públicos honestos conjuntamente con otros que no lo son”.



Mera aseguró que hasta ahora no ha conocido una prueba que ratifique la denuncia sobre este caso.



El 8 de febrero del 2017, el entonces legislador Diego Salgado entregó en la Fiscalía General dos informes de la Contraloría sobre la venta de petróleo entre Petroecuador y Petrochina. “Esa comercialización ha dejado un perjuicio de USD 42 millones para el Estado”.



Este miércoles 18 de julio del 2018, Salgado dijo que “por fin” se actúa en este caso. “Hace tiempo yo entregué documentación de la Contraloría. Allí ya se señala que se está contraviniendo el convenio para la explotación de crudo ecuatoriano, porque allí se dice que se prohíbe la intermediación entre Petroecuador y Petrochina”.