Los familiares de Marcelo Muñoz realizan una marcha en Ibarra por su secuestro

Los familiares de Marcelo Muñoz, quien permanece retenido desde hace cuatro años por un grupo armado colombiano, decidieron romper el silencio. La tarde de este 6 de abril del 2018 tenían previsto realizar una marcha en la capital de Imbabura a las 17:00, la primera desde el 1 junio del 2013 cuando el ecuatoriano fue plagiado.

Según Consuelo Muñoz, hermana de la víctima, durante todo el tiempo sufrieron en silencio. Mantuvieron el hermetismo por recomendación de las autoridades que manejaban el caso. Sin embargo, una vez que los familiares del equipo periodístico del diario EL COMERCIO, que fue secuestrado en el norte de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, revelaron sus nombres, decidieron hacer lo mismo. El jueves último ofrecieron una rueda de prensa y tras solidarizarse con las victimas recientes sacaron a luz la historia del secuestro de Marcelo Muñoz, nacido en Ibarra, hace 59 años, quien el próximo 1 de junio del 2018 cumplirá cinco años sin regresar a casa.

En la foto, Marcelo Muñoz, María Mendez y Consulo Muñoz enrollan las lonas que preparan para la marcha en Ibarra. Foto: EL COMERCIO

Yolanda Buitrón, esposa de Marcelo Muñoz, señaló que se cansaron de callar. Mediante las redes sociales, bajo el lema más de 1 700 días secuestrado, convocaban a la marcha de hoy. También preparaban carteles en los que se señala: “Nos faltan cuatro”.



Al medio día de hoy también concedieron entrevistas a medios de comunicación extranjeros, entre ellos RCN TV, de Colombia. Ahí Buitrón contó como ella y su esposo fueron secuestrados en Yahuarcocha, una laguna de la capital de Imbabura, y trasladados en un vehículo hace una zona selvática cercana a la frontera con Colombia.

En la foto, Marcela Muñoz y Yolanda Buitron esposa de Macelo Muñoz durante una entrevista. Foto: EL COMERCIO

Luego de 17 días la mujer fue liberada. Pero, antes le encomendaron reunir una cantidad de dinero (no reveló el monto) a cambio de la liberación de su esposo. A pesar que entregaron el dinero, en una parcialidad del vecino país, los captores no liberaron a Marcelo Muñoz. La última llamada telefónica que tuvo la familia con los secuestradores fue el 1 de mayo del 2014.



Una vez que se hizo público este caso los familiares del ibarreño han recibidos muestras de solidaridad. Entre otros les mostró su apoyo la concejala de Quito, Anabela Hermosa.



Los parientes y amigos de Marcelo Muñoz aseguran que no descansarán hasta que su ser amado retorne. Están organizando plantones periódicos en Ibarra y Quito, así como ceremonias religiosas. Para el próximo lunes anunciaron que estarán en la Plaza Grande, de la capital de la República, durante el cambio de guardia de la Presidencia de la República, para denunciar su caso.