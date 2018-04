Expectativa por marcha que se realizará para recordar a periodistas asesinados

LEA TAMBIÉN

Los familiares y amigos del conductor Efraín Segarra, el reportero Javier Ortega y el fotógrafo Paúl Rivas se preparan para la gran marcha que se realizará este jueves 19 de abril del 2018 para recordarlos.

La convocatoria comenzará a las 17:30 en el arco de la Circasiana, ubicado en la avenida Patria, a la altura de la av. Amazonas, en el centro norte de la ciudad, y se dirigirá al Centro Histórico. El principal pedido de los manifestantes será el retorno inmediato de los cadáveres de los tres periodistas, quienes fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en Mataje (Esmeraldas), en la frontera norte con Colombia.



La noche de hoy, martes 17 de abril del 2018, un grupo de personas se reunió para recordarlos en la vigilia solidaria.



Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas, dijo que la lucha continúa y que los ecuatorianos no deben olvidarse de las víctimas.



"Lamentablemente hay dos secuestrados más y no sabemos en qué va a terminar como desenlace. Este no es un problema de los periodistas sino del país", contó la dirigente.



La teóloga Margarita Chuncho ha estado en todos los plantones que se han realizado en la Plaza Grande. A su criterio, el país debe apoyar a las familias de las víctimas ya que las voces de los periodistas fueron apagadas. "Los asesinos desconocen el daño que causan a los familiares y al país".



De otro lado, para la comunicadora organizacional Carla Noriega, la muerte de Rivas, Segarra y Ortega visibiliza la realidad y el problema que vive el país en la frontera norte. "Su lucha queda en nuestras manos, el periodismo está vivo".



Las entrevistadas coincidieron que la marcha del jueves es otro espacio para continuar con los esfuerzos para exigir la entrega de los cadáveres de los periodistas.



La Plaza de la Independencia se ha convertido en un espacio simbólico en donde se realizaron los plantones solidarios. Más cuando el Municipio desplegó los carteles con las imágenes de las víctimas con el mensaje #Nosquitaron3.



Lo mismo ocurre en los exteriores del Palacio de Carondelet con los nombres de los comunicadores y los militares que fallecieron en ataques armados perpetrados por los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).