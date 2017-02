El CNE ratificó la segunda vuelta con el 99,5% del conteo

El Consejo Nacional Electoral, CNE, oficializó la información. El 2 de abril se realizará la segunda vuelta electoral para la Presidencia. El titular del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, señaló que se habían escrutado el 99,5% de actas al momento del anuncio.

El binomio de Alianza País, conformado por Lenín Moreno y Jorge Glas obtuvo el 39,33% de los votos válidos. Mientras que Guillermo Lasso y Andrés Páez, candidatos de Creo-SUMA obtuvieron el 28,1% de los votos válidos.



Pozo señaló que desde el jueves 23 de febrero empezará el trabajo en el CNE para organizar el balotaje. “A partir de mañana he dispuesto que las áreas técnicas del CNE inicien el desarrollo de la planificación operativa para el desarrollo normal de los comicios de la segunda vuelta. “Como ente rector del sufragio hemos sido firmes en defender una institución electoral cuyas resoluciones son legales y autónomas. Nuestras actuaciones jamás serán resultado de presiones, condicionamientos ni tampoco de violencia”.



Entretanto, bajo el lema de “sí se pudo” las personas que se encontraban en los exteriores del CNE, en Quito, celebraron el anuncio. Con llanto, saltos, gritos, pitos y abrazos la multitud celebró las palabras de Pozo.



Los ciudadanos cantaron el himno nacional y el himno a Quito, mientras movían las banderas del Ecuador.



El recuento en Guayas



El escrutinio para la dignidad de binomio presidencial alcanzó el 97,55% en Guayas, hasta el cierre de esta edición. La Junta Provincial Electoral de la provincia se reinstaló ayer a las 11:00, para continuar con el reconteo de las actas con inconsistencias numéricas.



Según informó el Departamento de Comunicación, a esa hora aún faltaban por procesar 300 actas para completar el cómputo de la votación de los presidenciables.



En la tarde, la presidenta encargada de la Junta, Gabriela Muñoz, afirmó que se esperaba culminar ayer mismo el 100% del procesamiento para esta dignidad.



Esta fue una de las cinco juntas que, hasta ayer, no finalizaban los escrutinios. Las otras fueron Los Ríos, Manabí, Morona y la Junta Especial del Exterior. En total, faltaban por revisar 461 actas.



Durante toda la mañana, la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), que muestra el avance en los resultados, registró apenas un incremento del 0,02% en el escrutinio presidencial. El flujo aumentó ligeramente en la tarde.



Si bien el cómputo avanzó en las siguientes horas después de la votación, alrededor del 80%, eso se debía a que se ingresaban constantemente todas las actas consistentes.



No sucedió lo mismo con las que tenían inconsistencias, ya que debían ser revisadas. De esta tarea se encargan las Juntas Provinciales Electorales.



Cuando un acta es ilegible, los números de votos no coinciden o le falta la firma de los vocales de la junta receptora del voto, el pleno de la Junta Provincial manda a buscar el paquete electoral al que per­tenece ese documento.



Entonces proceden a abrir el segundo sobre, donde está la segunda acta de la mesa, para contrastar las inconsistencias. Si la segunda acta está correcta la ingresan al sistema. Caso contrario, se pide abrir el sobre con las papeletas para que se inicie el reconteo manual de los votos.



Mariela Segovia, presidenta de la Junta de Pichincha, cuenta que estas actas se declaran suspensas, hasta su revisión y que en este proceso no solo participan los miembros de la Junta, sino también los delegados de las tiendas políticas.



Si alguno de los delegados tiene dudas, se vuelven a contar los votos hasta que quede resuelta la inconsistencia. En caso de que los escrutadores no puedan absolver estas inquietudes, los vocales de la Junta se encargan directamente.



Este proceso obliga a la autoridad electoral a llenar una nueva acta para esa junta receptora del voto y aprobarla. Solo entonces, se ingresa al sistema y se suma al escrutinio nacional, que se puede ver en la página web de CNE.



Una vez concluido esto, se inicia con el mismo proceso para la revisión de las actas de asambleístas provinciales, nacionales, parlamentarios andinos y consulta popular. Ese es el orden de prioridad del Consejo para entregar los resultados.



Las juntas provinciales que terminaron su trabajo ahora deben notificar a las organizaciones políticas con los resultados. Y los sujetos políticos tienen 48 horas para presentar sus impugnación, en caso de tenerlas.



Si una junta o el CNE admiten a trámite una impugnación, esto detendrá nuevamente la entrega de resultados definitivos, ya que el proceso de reconteo y verificación puede repetirse.

La demora en la entrega de los resultados mantuvo a la ciudadanía y actores políticos de varias urbes en las calles.



Los simpatizantes del movimiento Creo se plantaron frente a la sede del CNE, en el norte de Quito, en conjunto con otros ciudadanos que, aunque no respalden a Guillermo Lasso, exigían celeridad.

En contexto



El proceso de escrutinios se lleva a cabo en las 24 Juntas Provinciales Electorales y una del exterior. Estos organismos deben emitir un acta con los resultados de todas las dignidades en su circunscripción, para que el CNE pueda proclamar resultados.