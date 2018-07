El Ejecutivo incorporó más incentivos en Ley económica

LEA TAMBIÉN

El veto del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo mejora los incentivos para atraer inversión privada al país.

Uno de los cambios es exonerar del impuesto a la renta a las nuevas inversiones que se realicen en los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativo.



La norma aprobada por la Asamblea establece que solo las empresas que acrediten en su nómina uno o más trabajadores de hasta 25 años y de más de 40 años accederán a los beneficios tributarios establecidos en el proyecto de Ley.



Sobre este aspecto, el veto del Ejecutivo plantea que la Ley solo obligue a generar empleo nuevo neto, pero el número se definirá mediante reglamento. Otro beneficio para el sector productivo se refiere a la exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD).



La Asamblea determinó que las importaciones que no son producidas localmente estarán exentas del ISD. Para el Ejecutivo, eso hace engorrosa la norma, ya que es difícil determinar qué productos no existen en el país y se deben importar. Por ello, planteó que todas las importaciones que estén destinadas a la producción y exportación cuenten con este beneficio.



El proyecto original establecía incentivos para la construcción de vivienda de interés social (de hasta USD 40 000). Sin embargo, la Asamblea planteó la obligación de que el constructor contrate un seguro, que garantice la idoneidad estructural, a favor del propietario de la vivienda.



Gremios como la Asociación de Promotores inmobiliarios de Viviendas del Ecuador habían pedido revisar esta exigencia, pues podría constituir un desincentivo para construir este tipo de casas.



El Ejecutivo eliminó el requisito del seguro, pero el constructor será responsable por los vicios en la construcción.



El Gobierno también acogió el pedido de las aseguradoras, de que el seguro de desgravamen se mantenga con tarifa 0% de IVA. La Asamblea aprobó que podría pagar IVA, si así lo decidía la Junta Monetaria y Financiera, que es el máximo ente de regulación del sector.



El veto también incorpora incentivos para la acuicultura, que podrá comprar insumos con tarifa del 0% del impuesto al valor agregado (IVA).



Y si bien la Asamblea había aprobado tarifa 0% del impuesto a los consumos especiales para las cocinas de gas, dejó abierta la posibilidad para que el Presidente revisara en diciembre próximo esa tarifa. El Ejecutivo propuso que el beneficio se aplique de forma permanente para incentivar “realmente” a este sector, aunque “por equidad” las cocinas importadas también estarán exentas de este tributo.



Para el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), los cambios y el proyecto legal en sí tienen aspectos positivos.



Sin embargo, ve con preocupación la decisión del Gobierno de “cerrar la puerta a los arbitrajes internacionales”.



La Asamblea incorporó en el proyecto un articulado para obligar al Estado a someter las disputas que surjan con inversionistas a arbitrajes internacionales. Pero el Ejecutivo no está de acuerdo. Considera que la norma se aplica de manera generalizada, incluso en los casos en los que los inversionistas no han firmado contratos de inversión, lo cual va en contra de la norma legal.



Por ello, propuso que en los contratos de inversión se puedan pactar los arbitrajes.



Para Alarcón, el cambio deja “nuevamente” en manos del Estado este tema y, con ello, se corre el riesgo de que no lleguen nuevas inversiones, ya que el Estado no ofrece alternativas para acceder a una justicia independiente.



La Comisión del Desarrollo Económico inició este jueves, 19 de julio del 2018, el tratamiento del veto y aprobó un cronograma de trabajo.



El lunes próximo comparecerán miembros del Frente Económico para explicar el alcance de las observaciones.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, mencionó este jueves que el proyecto de Ley plantea que entre el 2018 y el 2021 no rija el techo de endeudamiento, que hoy es del 40% en relación al PIB.



La norma es una salida a la situación actual del endeudamiento, que hasta junio pasado ya superó el límite legal al superar el 46% del PIB.



El funcionario negó que el período de tres años en los que no habrá límite al endeudamiento será un “cheque en blanco” y consideró que más bien recibió un “cheque sin fondos” debido a la situación complicada de la caja fiscal.



Aclaró que en los próximos tres años se deberá garantizar un equilibrio en las finanzas públicas que permita reducir el nivel actual de deuda.



Otros puntos que recibieron observaciones del Ejecutivo



Autos híbridos. El Ejecutivo propuso, en el veto, que los autos híbridos paguen el 12% del impuesto al valor agregado (IVA). Estos vehículos están, actualmente, exonerados del pago de este tributo.



Los Cetes. Son papeles de deuda que usa el Estado para obtener liquidez. No se considera deuda, pero deben durar menos de 360 días. En el veto el Ejecutivo, sin embargo, planteó que se puedan renovar.



Turismo. El proyecto aprobado por la Asamblea establece fuertes incentivos para el sector de turismo como la exoneración del pago del impuesto a la renta. El Ejecutivo plantea normarlos vía reglamento.



Deuda. Entre el 2018 y el 2021 no regirá el límite del 40% de deuda con relación al PIB. En ese período el Fisco aplicará un plan de sostenibilidad fiscal que buscará, entre otros, reducir el déficit fiscal.