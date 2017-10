Ecuador TV y Gamavisión sellan alianza

En el marco de la política pública de optimización de recursos del Estado, los canales de televisión Ecuador TV y Gamavisión se unen.

Ambos tienen una composición y estructura jurídica diferente. Por eso, según explicaron fuentes oficiales, no es posible ejecutar una fusión.



Si bien se inyectan recursos públicos a ambos, Ecuador TV tiene el paraguas de público. En agosto del 2016, vía Decreto Ejecutivo, ese canal, diario El Telégrafo, Radio Pública y la agencia de noticias Andes conformaron la empresa de Medios Públicos EP.



Gamavisión, en cambio, opera como una empresa privada. En julio del 2008, este canal y otros 10 medios de comunicación fueron incautados.



Según la Superintendencia de Compañías, el 95,45% de las acciones del medio pertenecen al Estado, a través de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Y el 4,55% restante a un fideicomiso de los trabajadores del canal.



Por la condición de ambos canales, se eligió la figura de alianza estratégica. Rafael Peralta, gerente de Gamavisión, lo confirmó este último dato. Añadió que no podía adelantar más detalles. Pero advirtió que es “todo muy positivo para Gamavisión”.



Con la alianza, según fuentes oficiales, se espera aprovechar la experiencia del canal público en cuanto a la producción de noticieros. Y, a su vez, Gamavisión puede aportar con la alta sintonía que ostenta. La proyección es que entre ambos se pueda ofrecer una programación con mayor calidad y alcance para las audiencias.



Al momento, Ecuador TV tiene una cobertura en el 75% del país, incluyendo Galápagos. Gamavisión tiene una cobertura menor (no se reveló el detalle). Sin embargo, por su buena

sintonía, tiene más presencia. Incluso pese a ser deficitaria en su situación financiera, como señaló la fuente.



De igual forma -agregó- se apunta a tener una mayor diversificación de contenidos, sin alterar la orientación de cada medio. A partir de noviembre ya se podrán ver los resultados de esta alianza. Es lo que está previsto.



Por ahora se han descartado cambios en la nómina de ambos medios de comunicación. Los puestos de trabajo están garantizados.



Aunque no se ha descartado hacer evaluaciones en el futuro, en función de las necesidades de ambos medios y del nuevo proyecto.

En julio pasado, el presidente Moreno inició con un cambio en los medios públicos.



Orlando Pérez, exdirector de Diario El Telégrafo; y Xavier Lasso, exgerente editorial de los medios públicos, dejaron esos cargos. Y se nombró a Andrés Michelena como el nuevo gerente general de Medios Públicos EP.

Apenas fue posesionado en el cargo, Michelena explicó que “hay que ser un análisis profundo de cada medio de comunicación (incautado). Ver su estado financiero y editorial y luego de algún tiempo se tomará decisiones tanto de venta, absorción e inclusión”.