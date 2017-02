Ecuador impulsa la lucha contra los paraísos fiscales con el aval del G77 y No Alineados

El canciller Guillaume Long dijo este 8 de febrero del 2017, que Ecuador, que actualmente preside el G77 más China, espera que junto al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), que preside Venezuela, puedan hacer frente a los paraísos fiscales y devolver a sus estados los dineros "robados".

Long arribó hoy a Caracas para sostener reuniones con representantes de la Cancillería venezolana y abordar una variada agenda de asuntos comunes y plantear esta lucha contra los paraísos fiscales, un tema que será llevado a consulta popular en Ecuador el próximo 19 de febrero.



"Ustedes saben que en este momento Ecuador preside el Grupo de los 77 que es el grupo más grande las Naciones Unidas (...) y creo que es una feliz coincidencia que Venezuela preside el grupo de los No Alineados, sin duda dos de los grupos más importantes que representan ese sur global", dijo Long en rueda de prensa.



Según el canciller, "hay muchas cosas en común" entre los dos grupos y señaló que Ecuador está poniendo "especial énfasis" en la lucha en contra de los paraísos fiscales, "una lucha histórica del G77" por ser el lugar donde las "élites" esconden sus capitales para evadir los impuestos que "podrían ayudar a reducir pobreza".



Dijo que los objetivos para el desarrollo sostenible de los países se pueden alcanzar regresando a estas naciones "el dinero que nos ha sido robado" y que se encuentran en paraísos fiscales.



"En el caso de Ecuador calculamos que el 30% de nuestro PIB (...) está escondido secretamente en paraísos fiscales", dijo.



Recordó que el 19 de febrero, día en el que también se celebrarán las elecciones presidenciales, se hará una consulta popular para prohibir que los funcionarios públicos, "desde presidente, vicepresidente pasando por todos los servidores públicos de la patria" tengan cuentas o hagan inversiones en paraísos fiscales.



En la declaración de la XVII cumbre del MNOAL, celebrada en septiembre en Venezuela, el movimiento expresa su preocupación por "los efectos negativos que los paraísos fiscales pueden tener en la economía mundial, en particular en los países en desarrollo".



Sin embargo, este texto no recogió finalmente la propuesta, abanderada por Ecuador y apoyada por muchos otros países miembros, de crear un instrumento en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para luchar contra ellos.