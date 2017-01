Ecuador pide respeto mutuo para las relaciones con Estados Unidos

El presidente Rafael Correa consideró el viernes 20 de enero del 2017, tras la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, que las relaciones bilaterales deben darse en el marco del mutuo respeto.

"En general las relaciones están en un muy buen nivel y deben seguir en buen nivel, pero en un marco de mutuo respeto", comentó Correa ante periodistas en Esmeraldas, donde desarrolló actividades.



El Mandatario advirtió que Estados Unidos ha tenido poca colaboración con los pedidos de extradición que ha hecho Ecuador de algunos prófugos de la justicia por actos de corrupción. Indicó que esta situación "no es solo con Ecuador, es con toda América Latina, todos los corruptos latinoamericanos se van a refugiar a los Estados Unidos y nunca los devuelven, el argumento es que es cuestión judicial y no existe presión de justicia".



El Jefe de Estado se quejó que Estados Unidos no haya procedido a la extradición de los banqueros ecuatorianos William y Roberto Isaías, a quienes responsabilizó por la crisis bancaria del país, así como de su primo Pedro Delgado, acusado de peculado, a quien llamó "pillastre", y de Carlos Pareja Yanuzelli, acusado de corrupción en los negocios petroleros estatales. "Mientras allá inviertan y gasten no ha problema", se quejó el mandatario.