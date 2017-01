Donald Trump recibe apoyo en redes sociales tras orden sobre países musulmanes

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió apoyo en las redes sociales tras anunciar la prohibición de entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, en contraste con las críticas que se multiplicaron a nivel internacional.

"No recibir refugiados y cerrar nuestras fronteras no quiere decir que 'no tengamos corazón' o seamos 'malvados'", comentó una usuaria en la página de Facebook de Trump.



"Todas las noches cierro mi puerta. No la cierro porque 'odie' a las personas que están afuera. La cierro porque amo a las personas que están adentro", añadió en un comentario que fue calificado con un "me gusta" por 100 000 personas.



"No puedo creer que los ciudadanos de este país se peleen entre sí porque nuestro presidente quiere proteger a todos los estadounidenses", comentó otra usuaria.



Como argumentos a favor de la política de Trump se mencionaron las diferencias culturales y el temor a atentados terroristas.



Pero además de críticas objetivas muchos defensores de la medida también dieron rienda suelta en Twitter a prejuicios contra los árabes y los musulmanes.



"Los niños son igual de peligrosos que los hombres. Los radicales islámicos entrenan a los niños para la yihad contra los infieles. No podemos aprobarlos", señaló por ejemplo una mujer.



Algunos exigieron ampliar la medida a más países, como Arabia Saudí y Pakistán. También criticaron a los medios por hablar de una prohibición de entrada a musulmanes cuando el criterio es el país de origen de estas personas, no su religión.



Como parte de su política antiterrorista, Trump emitió una orden ejecutiva el viernes por la que prohíbe durante 90 días la entrada de cualquier persona procedente de Siria, Irán, Iraq, Sudán, Somalia, Libia y Yemen.



A su vez, también se prohíbe el ingreso de refugiados de cualquier parte del mundo por 120 días, los sirios incluso de forma indefinida.