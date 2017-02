Todo lo que se dijo en el 'Diálogo Presidencial 2017'

El domingo 5 de febrero se desarrolló el primer encuentro de los ocho candidatos a la Presidencia de la República. Cada postulante expuso sus propuesta en Política, desarrollo social y economía. El Diálogo Presidencial 2017, conducido por Gonzalo Ruiz, inició a las 20:00 y tuvo una duración de dos horas.

Gonzalo Ruiz, sudirector adjunto de diario EL COMERCIO: EL COMERCIO se ha guiado por las principales problemas de los ecuatorianos como de los programas que proponen los candidatos. Se han integrado las inquietudes que han enviado los colectivos ciudadanos que en rasgos generales coinciden o amplían las agendas que se han venido discutiendo en estos años y que cobran mayor interés en este momento de transición política, de manera que este espacio para las propuestas. Sí es un espacio para las propuestas, no para las agresiones. Para que haya un trato de igualdad de condiciones se exigirá respeto al tiempo acordado para las intervenciones, el micrófono se cerrará cuando cumpla ese tiempo y también habrá un llamado al orden en caso de que se falte a las normas elementales de un diálogo de altura entre los aspirantes a la Presidencia. Estas reglas fueron propuestas y aceptadas por todas las candidaturas, estos acuerdos incluyen los sorteos en el orden de los asientos y de las participaciones.

Gonzalo Ruíz, subdirector adjunto de diario EL COMERCIO: La mayoría de candidatos se ha pronunciado sobre el modelo político social que el Gobierno instaló a partir de una Asamblea y varias consultas. El país quiere saber si el próximo gobierno planteará reformas constitucionales, una asamblea constituyente o cambios legislativos puntuales, pero de fondo. Habrá una consulta popular para modificar el esquema de concentración de poderes y sus efectos sobre los derechos individuales y colectivos. También ha sido mencionada la falta de rendición de cuentas y fiscalización política, en estos puntos coinciden muchas de las preguntas de los colectivos ciudadanos que nos han enviado a este diálogo. También hay que decir por último que es importante saber la postura de los candidatos sobre la Ley de Comunicación y la Libre Expresión. En este segmento los candidatos tendrán un minuto treinta segundos para exponer su punto de vista y habrá dos rondas, hemos sorteado para cada uno de los segmentos el orden de participación de los candidatos.





1. Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social:

Los poderes del Estado que en total son cinco deben ser totalmente independientes dado por la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, ya informes internacionales como la Fundación para el debido proceso de Estados Unidos muestra injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial. De un solo plumazo se eliminó la deuda de más de USD 2 500 millones de la seguridad social por parte del Estado. Sin embargo, el artículo 370 de la Constitución dice que el IESS es totalmente independiente, dentro de percepción internacional de Ecuador, el país ocupa el puesto 120.



Pero cosas inauditas como siendo la Fiscalía totalmente independiente deja escapar y no actúa con celeridad a Carlos Pareja Yannuzzelli. Esto no puede pasar en el país, caiga quien caiga, vamos hacer un cambio radical y reitero cortaremos las manos, pero en el Ecuador no más impunidad de estas cosas.



Los que están sentados aquí que representan que representan la política tradicional y el oficialismo se rasgan las vestiduras diciendo que la fiscalización es una virtud. Señores, eso es una obligatoriedad establecida en la Constitución de la República. Y es así como hablan tan campantemente, que nadie como nosotros ha propuesto una ley ‘bisturí’ para extirpar el cáncer de la corrupción, en donde en caso de corrupción como el peculado, que el actual Código Integral Penal establece una pena máxima de 13 años, nosotros la establecemos en 40 años. Incluso si fuera una lesión grave a la institucionalidad del Estado, con carácter retroactivo. Nadie dice nada porque se ponen a temblar, porque ya están embarrados de casos de corrupción de este Gobierno y de los anteriores.



Sin embargo, hemos manifestado que el Fiscal General de la Nación se elija por voto popular, cambiando el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana.



Un gobierno electrónico que le da a los ciudadanos que califiquen a los funcionarios de gobierno, que los puestos se asignen por concursos de méritos y oposición, para que en realidad nos dirijan los mejores ecuatorianos y ecuatorianas y no la coyuntura del reparto que están acostumbrados, que van a ser ministros que ya los nombran. Esa política al tacho de la basura. En el gobierno de Iván Espinel es el mérito y el compromiso con el Ecuador

2. Guillermo Lasso, candidato por la alianza Suma-Creo:

Necesitamos recuperar la democracia, dejar atrás esta larga historia de un dueño del país que nos dice que es el jefe de todas las instituciones del Estado. Independencia de poderes, fortalecimiento de la función judicial, la necesaria reforma constitucional para desaparecer aquel Consejo de participación ciudadana que ha sido la piedra angular que ha dado vida a este hiperpresidencialismo del cual se quiere abusar para crear una dictadura de un partido político. Pediremos ayuda a la ONU para llevar a cabo una reforma técnica de la justicia, para que funcionen los organismos y además llamaremos a una consulta popular para que ustedes, los ecuatorianos decidan enviar a su casa a aquellos funcionarios de procuraduría, fiscalía, contraloría, superientendencias que han estado ciegos, sordos y mudos durante los 10 años de gobierno de Alianza País.



Para fortalecer la democracia y la institucionalidad en el Ecuador debemos, y lo vamos a hacer, derogar la Ley de Comunicación. Necesitamos medios independientes y libres como el mejor aliado de un gobierno honesto. Necesitamos prensa investigativa que pueda acceder libremente a las fuentes de información pública y no sea, como hoy sucede, tapados muchos presuntos actos de corrupción y amedrentada la prensa libre e independiente.

Necesitamos vender los canales incautados para que pasen a manos independientes y por otro lado vamos a derogar el Decreto 16 y sus reformas, que ha pretendido actuar como un grillete sobre la sociedad civil, atacando ONGs extranjeras y locales, y además, dejando en una situación de amenaza a muchos ecuatorianos que pueden pensar diferente de mi o diferente del gobierno. Pero en democracia tenemos que ser pluralistas y aceptar el pensamiento diferente. Por eso derogaremos la Ley de Comunicación y el Decreto 16.

3. Cynthia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano:

Iremos de la sumisión a la libertad a través de una consulta popular que devuelva la separación legítima de los poderes y que además libere a los organismos de control del Presidente de la República y que la justicia se aplique de manera independiente.



Que el Consejo Nacional de la Judicatura deje de ser la última instancia y que a través de error inexcusable quiera dictar sentencias o que castigue a los abogados en libre ejercicio profesional si no hacen lo que les mandan, esto se logra en consulta popular directa en la cual me ahorro dinero, me ahorro tiempo y encuentro además un resultado absolutamente fidedigno.



Aquí nunca más una justicia que mete preso a una persona por aplaudir mientras la Asamblea libera a un violador a través de indultos. Nunca más a un diario le resuelven el caso a favor o en contra del Gobierno en un año mientras que se demoran siete años en juicios a los ‘come cheques’ nunca más la persecución a los del 30-S. Una justicia independiente para gente que pueda ir ante un juez sin preguntar antes de quien es amigo.



No solamente que voy a mantener a los maestros en su puesto, sino que les voy a dar estabilidad a través de nombramientos, y voy a contratar más porque voy a regresar a las escuelitas del campo, de los recintos, de las parroquias rurales.



También voy a contratar más policías, porque la violencia intrafamiliar tendrá una Policía que no se mueve a otros casos y que sea exclusivamente dedicada a eso. También a los médicos ecuatorianos, voy a contratar especialistas de aquí de Ecuador y no serán reemplazados por médicos extranjeros. A los municipios, prefecturas, juntas parroquiales van a recibir su dinero a tiempo.



El IESS, el seguro social de la Policía, el seguro social de los militares, se acabo el pagar con papelitos, se les va a devolver su dinero con liquidez, es decir con dinero en efectivo. La fiscalización en la Asamblea Nacional dejará de ser el cómplice y dejarán de ser las manos que se dijeron limpias y que tapan la cara sucia de la corrupción.



Buscaremos que dejen de perseguir a través de la justicia a Fernando Villavicencio, amigo mío, a Cléver Jiménez, amigo mío, a nuestros pueblos ancestrales que son perseguidos por defender la naturaleza. Si no hubiesen robado tanto no estuvieran explotando el Yasuní, ni se estuvieran tragando ciudades enteras a través de la minería.

4. Abdalá ‘Dalo’ Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador: La solución de todo problema primero tiene que identificar el gran problema institucional que vive el país. Es que tenemos un dueño del país, un hombre vanidoso y ególatra que se siente por encima del bien y el mal y no tiene una cultura democrática, eso nos ha llevado a vivir en el gobierno más corrupto de la historia.



Los pobres hoy ya entendieron que la corrupción les afecta, que cada centavo que se ha robado en este Gobierno de nuestro petróleo de Petroecuador, del caso Capaya y de todos los casos que hoy estamos conociendo representan menos familias con bonos solidarios, representan menos jóvenes ingresando a las universidades, representa una pésima atención en el seguro social en que las familias tienen que esperar tres meses, seis meses o hasta un año por una cita, esa historia la tenemos que cambiar, por eso proponemos una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre el cambio.



Para que seas tú quien le de mejor seguridad a tus hijos, le des poderes independientes y una justicia transparente, una justicia ágil que acabe con el poder inequitativo que nos ha gobernado en esta época. Creemos que es posible, tenemos fe en el Ecuador, somos un país prospero y vamos realmente a independizar los poderes del Estado.



Pobre de aquel pueblo en que los jóvenes son sumisos con el tirano. Yo quiero insistir en la importancia de entender lo necesario para una nación que es tener poderes independientes. A cada familia que hoy nos escucha y es parte de una justicia parcializada, de una justicia politizada, de una justicia secuestrada.



El Ecuador no ha cambiado, visitemos las cárceles. Las cárceles siguen llenas de pobres. Mientras en el poder siguen ricos y poderosos, y quiero hacer un llamado principalmente a la juventud, entendamos que hoy nuestra lucha es la que va a cimentar una democracia sólida hacia el futuro. Es necesario el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, cuando nos dicen que Dalo Bucaram es muy joven para ser presidente, te están diciendo a ti, que eres muy joven para trabajar porque no tienes experiencia laboral. Hoy es la hora de luchar por un Ecuador libre, por un Ecuador que van a heredar, por ellos estoy de candidato a la Presidente de la República, no por una vanidad, porque me he preparado para esto, porque soy el candidato más apto, porque aquí parece que todos tienen la cultura del prometeo, prometer, prometer y prometer.

5. Patricio Zuquilanda, candidato por el Partido Sociedad Patriótica: Qué es lo que le molesta a la gente, la descoordinación de cientos de entidades públicas que produce un grave problema con la tramitología y además con la incapacidad de la burocracia para atraer dinero que es lo que necesita la gente, el sector productivo, por lo tanto tenemos inmediatamente que celebrar acuerdos comerciales con todas las potencias del mundo para atraer el dinero inmediatamente, después voy a eliminar todas las partidas presupuestarias para comprar aviones de guerra, camiones, bombas, hemos terminado el conflicto con el Perú, ya no necesitamos ecuatorianos gastar en ese rubro, por lo tanto los militares tienen que regresar a ayudarnos en el desarrollo nacional, en la seguridad interna y externa.



Además, hay que acordarse de que 700 mil familias del Ecuador están sin vivienda y este señor Patiño, este seudo revolucionario que anda por ahí, se atrevió a construir cientos de departamentos y viviendas que les regaló a sus amigos cubanos. Voy a dejar algo claro, Ecuador lo primero, lo segundo para los ecuatorianos y lo tercero para los ecuatorianos y finalmente yo voy a construir Esmeraldas y Manabí con un consejo de reconstrucción.



Nada avanzará en este país si seguimos avasallados por estos diputados ineptos y malos, que han producido leyes que hieren a toda la ciudadanía. A ellos hay que reducirles a 17, 50 % y hacer una cámara de senadores de 20 personas, uno por provincia.

Además, se dice que hay USD 70 000 millones que están en la chequera de los revolucionarios. Y se dice también que han vendido el petróleo en gran cantidad y cuatro dólares de esa venta también en la chequera de los revolucionarios.



Además, nuestro principal objetivo debe ser recuperar ese dinero y al mismo tiempo reestructurar la deuda. También ahí hay un problema, créditos a cinco años y a 10% de interés, esto se lo digo a mi amigo que está aquí a la izquierda. Si queremos degollar la corrupción lo que se debe es aplicar la norma de calidad ISO en la administración pública, para que todo sea transparente. Además, si a alguien le queda duda voy a enviar una ley de extinción de dominios con el propósito de recuperar todo la plata mal habida que se ha invertido en bienes inmuebles.

6. Paco Moncayo, candidato de la Izquierda Democrática: Ecuatorianos un modelo autoritario, vertical, centralista no funciona en ninguna parte del mundo y en Ecuador no ha funcionado. Un Estado que controla la Asamblea Nacional, los jueces, la Corte Constitucional, fiscales, contralores es proclive a la corrupción y al despilfarro. Los resultados que estamos observando ahora son precisamente una corrupción rampante, un despilfarro enorme de los recursos que deberían servir para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Nosotros planteamos una Asamblea que legisle y fiscalice, jueces que dicten sentencias sin presiones, jueces electorales y consejo electoral que aseguren transparencia en las elecciones. Necesitamos regalar la democracia. La democracia es la solución para nuestros problemas.



Peor todavía si el régimen autoritario va a acompañado de un sistema enorme de propaganda, controla 12 medios nacionales. Por eso nosotros planteamos independencia total, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de comunicación.

En estos días de indignación y de vergüenza para los ecuatorianos tenemos que hablar de un medio para combatir la corrupción que es el que le conviene al Ecuador en estos días.



Tenemos que recuperar la participación ciudadana, al suprimir la función de participación ciudadana y control social devolveremos a los ciudadanos la capacidad de controlar a sus mandatarios, devolveremos a los ciudadanos la capacidad de protegerse y proteger a la sociedad de la corrupción.



Comisiones cívicas anticorrupción que no serán enjuiciadas por el poder, veedurías que no serán enjuiciados por el poder, observatorios que no serán enjuiciados por el poder, esperamos nosotros que con la participación de los ciudadanos podremos cambiar la situación de corrupción, la situación de despilfarro que vive el Ecuador.



También necesitamos cambios radicales en la legislación, ese Código Orgánico Integral Penal tiene al Ecuador con miedo. Cientos de defensores de la naturaleza enjuiciados, cientos de personas que están en riesgo por haber defendido el derecho a la resistencia y el derecho a la protesta.

7. Lenín Moreno, candidato por Alianza País: Hace 10 años encontramos un país devastado, las instituciones servían a las élites y no a todos los ecuatorianos. Se repartían el poder, la justicia, se repartían el poder, la justicia, aduanas, el SRI, las telefónicas, las empresas eléctricas. El hombre del maletín pululaba por todos los congresos del Ecuador. Nosotros llegamos a poner orden en este país.



Por ejemplo a mí se me encargó modernizar Correos y Registro Civil y lo hice y hoy son entidades excelentes. Por supuesto que siempre se puede hacer más y mejor, pero las instituciones deben estar al servicio de todos, vuelvo a recalcar no de bolsillos particulares.



No vamos a despedir a ningún policía, ni maestro, ni médico a pretexto de optimizar el Estado siempre se lo puede hacer más y mejor es verdad, pero sin sacrificar al ser humano. Nos aseguraremos que las instituciones y funciones funcionen con autonomía pero sin las broncas del pasado sino asegurando la gobernabilidad. Vuelvo a recalcar que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, no de las élites.



No voy a contestar las injurias ni las mentiras, no me llegan ni le llegan a Alianza País. Aquí está representado, con honrosas excepciones, lo peor de la historia del país. Con respecto a la corrupción, he dicho que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción, he pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello.



Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este Gobierno, no regresen después bendecidos por el paso del tiempo a presentarse como prohombres de la moral y la justicia como prohombres de la legalidad y a actuar y a pontificar acerca de lo que hay que hacer con respecto a la justicia, la economía y la política del país.



Sanción sí, cárcel sí, a todos los corruptos a los de ayer y a los de ahora. Pero sobre todo ecuatorianos, padres de familia, maestros a inculcar valores a nuestros jóvenes, a nuestros niños a inculcarles el valor de la transparencia, de la responsabilidad, de la honestidad, del amor a la patria, de la lealtad por la patria para que en el futuro no tengamos ningún tipo de corrupción.

Lucha frontal contra la corrupción sí, pero al mismo tiempo inculcando valores que formen ese suceder humano del futuro que queremos

8. Washington Pesantez, candidato por Unión Ecuatoriana: La insipiente institucionalidad dejada por los partidos tradicionales hasta el 2007 fue devastada por el régimen de la revolución ciudadana. No hay institución pública, e inclusive privada, que no haya sido tocada por este Gobierno concentrador del poder.



Pero yo les he escuchado a los candidatos con mucha atención y me extraña que nadie de ustedes diga que el problema fundamental esta acá, en la Constitución del 2008. La única forma de cambiar el país es a través de una asamblea constituyente. Los demás cambios son de maquillaje, son cambios superficiales o ¿ustedes quieren gobernar con estos instrumentos constitucionales y legales? Yo no, definitivamente no.



Esta Constitución hay que cambiar. Aquí depende de la función ejecutiva todos los poderes que están subordinales. Aquí están maniatados los organismos de control, un Consejo Nacional Electoral donde no existe representación de ningún partido que no sea Alianza País.



Nosotros vamos a institucionalizar porque conocemos la justicia. La Corte Suprema de Justicia volverá a ser Corte Suprema de Justicia. Vamos a velar por la autonomía de instituciones como el banco central, del IESS, de las universidades.



Hemos llevado toda esta campaña con altura, con respeto y así vamos a seguir. No confrontaciones personales, aquí la confrontación es de ideas y pensamientos ciertos. Coincidimos en el diagnóstico con los candidatos, pero la solución solo lo ponemos nosotros con el cambio constitucional. Nueva constituyente. La vigésima primera Constitución porque aquí se derivan todas las leyes concentradoras del poder y que restringen, burlan nuestros derechos: Ley de Comunicación Social, Ley Orgánica de Educación Superior, que dejan al margen de la educación a 800 000 ecuatorianos.



Hay que volver a la racionalidad jurídica de tres poderes. Eliminar esa novelería del quinto poder copiado de la constitución venezolana. Pero, cómo lo vamos a eliminar si el poder constituido, si esta misma constitución lo dice: no hay como cambiar la estructura del Estado si es que no se va a una nueva Constituyente. Ecuatorianos en la nueva Constitución debemos hacer constar la prohibición de la reelección, perniciosa y nociva en el país a ninguna dignidad. Esa es la constatación histórica que nosotros podemos decirles a los ecuatorianos.



Yo ya presente hace ocho años ante la Asamblea Nacional esta ley de extinción de dominio. Hoy tiene recomendación de las Naciones Unidas, instrumento para que el Estado recupere.



Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto de diario EL COMERCIO: Es hora de ir al segmento de desarrollo social, algo tan importante. En esta materia las principales preocupaciones expresadas en las preguntas enviadas por la sociedad civil se refieren a educación en general y a la educación universitaria en particular. Así como en los aspectos de la salud pública y de la seguridad social, están por su puesto entre los temas de preocupación ciudadana y forman parte de los programas de gobierno de todas las candidaturas, los planes de gobierno para la infancia y tercera edad.



Un capítulo importante tiene que ver con los derechos de la mujer, los derechos reproductivos y los derechos de las minorías. Las encuestas expresan también la preocupación por la seguridad. Son algunos de los aspectos que proponemos para que los candidatos expresen sus propuestas en esta parte del diálogo.



1. Patricio Zuquilanda, candidato por el Partido Sociedad Patriótica: Miles de jóvenes y de personas mayores de 40 años quieren salir huyendo del país porque no tienen oportunidades. Vamos a tratar de detenerles dando exoneración total de impuestos a las empresas que se instalen en Ecuador, cinco años para las que se instalen en Quito y Guayaquil, 10 años en provincias y 15 años en zonas de frontera.



Además, el bono de USD 50 que se da, se les ha quitado a la gente pobre, vamos a restituir ese bono porque se ha dado con carnet de un partido político. Además, vamos a crear un nuevo concepto de bono productivo de mayor cantidad para generar ingresos y más trabajos.



Y señor Moreno, si vamos a hablar de los buenitos de esta película aquí tengo la denuncia que le hicieron a usted en calidad de Presidente de la República encargado de las cuentas del señor Correa en bancos extranjeros y esto no se declaró al Estado ecuatoriano. Esto será entregado a la prensa después de este panel.



En salud, las cifras ecuatorianas son para llorar. Por ejemplo, en el Seguro Social nosotros somos 2 100 000 afiliados y tenemos 9 300 000 potenciales pacientes. Tenemos solamente 5 000 médicos y necesitamos 24 000 médicos. Tenemos 3 000 camas y necesitamos 19 000 camas. Esto sucede porque se llevaron USD 12 000 millones de dólares de nuestros recursos. Lo que tenemos que hacer es pagar inmediatamente ese dinero al Seguro. Inclusive pagar el 33% del fondo de cesantía que también se lo llevaron para programas del Gobierno y además no pagaron el fondo de pensiones del 40%.



La solución es retirar inmediatamente al representante del Gobierno del Consejo de Ejecutivo del IESS para que no quiebre el Seguro Social. Y para hablar de desarrollo social hay que hablar de drogas, alcoholismo, violaciones, embarazos precoces, personas con discapacidad, desaparecidos. Y las personas con discapacidad para que se integren al proceso productivos y sean autosuficientes y solamente se contenten con colchones y sillas de ruedas.

2. Cynthia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano: Si no hubieran botado durante estos 10 años nuestra plata a la basura. Por ejemplo, en la remoción de tierra de la Refinería del Pacífico, USD 1 500 millones, se hubieran hecho 125 000 viviendas populares; si no se gastara USD 1 100 000, anualmente, lo al menos admitido en sabatinas, podríamos tener por lo menos 2 000 desayunos escolares por año. Yo volveré, no solamente a las escuelitas del campo, sino que mantendré los uniformes, sí, los útiles también. Pero, además, para combatir la desnutrición crónica que afecta a medio millón de niños de entre 0 y 5 años, además del desayuno yo les daré el almuerzo, por lo menos de esa manera garantizo dos comidas al niño, cada día.



Por otro lado eliminaré el examen de la Senescyt, que en este momento deja fuera de los estudios a miles de miles de jóvenes en mi país. Podrán aprender y emprender libremente.

Además, ese edificio de la Unasur pasará a ser un laboratorio de emprendimiento. Ahí vas a poder hacer realidad tus ideas.

Por otro lado, basta de paracetamol y cápsulas vacías para nuestros enfermos. Las citas serán inmediatas, con especialistas. Y las medicinas, las adecuadas".



Eliminaré la tabla del consumo de drogas y crearé centros de rehabilitación para que no sea un patrullero el que vaya a ver a tu hijo. Ni tampoco perros policías dentro de las escuelas o colegios, sino una ambulancia que los rehabilite, que también te capacite a ti para poder detectar síntomas, si tu hijo está corriendo peligro en este tema, en el tema de las drogas.



Además, volveré a incluir a las personas que fueron excluidas del Bono de Desarrollo Humano y también del bono que se da por discapacidad. En este último, alrededor de 70 000 personas.

La tarifa cero, no le cobraré la luz eléctrica, aunque al Presidente le moleste, a un millón de familias en el Ecuador, en el campo o en la ciudad, que consuman entre 110 y 130 kilovatios hora/mes. De esta manera esa plata la utilizarán para alimentar a sus hijos y para sacarlos de la desnutrición crónica.



Ni una menos. Yo crearé una policía especial. Y además, los jueces de familia serán jueces que traten también violencia psicológica y violencia que vaya más allá de los tres días de lesiones. Ni una menos en nuestro país, no más niños huérfanos en nuestro país.

También aplicaré, por consulta popular, la pena o la cadena perpetua para cada persona que le quite la vida a un niño en este país en este país.



3. Lenín Moreno, candidato por Alianza País: Un gobierno responsable debe preocuparse y acompañar a sus ciudadanos desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decida cerrarle los ojos. Es decir, toda una vida.



Nuestro programa es extenso, de los puntos más importantes son: La Misión Ternura para erradicar la falta de nutrición infantil, de esa forma nos garantizaremos un ser sano y de espíritu libre. El segundo punto es universidad para todos, que los estudiantes bachilleres puedan estudiar en la universidad que deseen y en la facultad que deseen, para eso crearemos 40 universidades técnicas para cumplir este propósito.



El Bono de Desarrollo Humano lo aumentaremos de USD 50 hasta 150 de acuerdo con la condición de vulnerabilidad de las personas y haremos un acompañamiento para que ellos hagan emprendimientos y puedan integrarse a la economía popular y solidaria. De esa forma erradicaremos la pobreza extrema en nuestro país.



He hablado del programa casa para todos, sí, vivienda para todos, principalmente para los más pobres que tendrán vivienda sin costo. Lo mejor en la segunda parte.



Doctor Patricio Zuquilanda, usted está equivocado en la cifra, son 3 500 000 los afiliados y si usted quiere integrar al proceso productivo del Ecuador a las personas con discapacidad va a tener que volver a la máquina del tiempo porque nosotros ya lo hicimos. Logramos el pleno empleo de las personas con discapacidad.

Qué bueno que se haya mencionado el tema de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ni una menos, la doctora Cynthia Viteri ya ha mencionado sí, así como dicen las mujeres Ni una menos.



Vamos a hacer una lucha frontal contra las drogas, tienen que ayudar los padres y maestros, tienen que ayudarnos, por favor porque sin ustedes no lo vamos a poder lograr. Vamos a tener que erradicar definitivamente el microtráfico y luchar contra las mafias organizadas.



En la intervención anterior dije que lo mejor lo iba a mencionar, sí para nuestros ancianos, para que los mejores años de su vida sean precisamente los de esa edad. Vamos a crear una pensión además del Seguro Social sin ningún costo para nuestros ancianos. Vuelvo a recalcar para que esos sean los mejores años de su vida.

En cuanto a las personas con discapacidad, vamos a continuar con la Misión Manuela Espejo, la vamos a repotencias mucho más, vamos a hacer una fábrica de ayudas técnicas porque la misión continúa, lo que pasa es que ahora la misión es todo el Ecuador.



4. Abdalá ‘Dalo’ Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador: La gran diferencia del baratillo de ofertas que escuchamos con la propuesta de la Fuerza del Cambio es que nosotros ofrecemos solo lo que podemos cumplir. Por eso, nuestra propuesta en materia social es crear el seguro social para la niñez. Que todos los niños ecuatorianos de 0 a 2 años tengan un seguro universal gratuito sin importar que sus padres están o no afiliados al seguro.



Incrementaremos el Bono de Desarrollo Humano hasta USD 100 para personas mayores de 65 años que estén en condicione de abandono y principalmente devolveremos el bono al más del medio millón de personas que este Gobierno se los ha quitado.



Lamento referirme al candidato oficialista estimado Lenín, pero en nombre de los pobres del Ecuador cómo proponen subir el bono a USD 150 si se lo han quitado a medio millón. Cómo proponen crear universidades en cada cantón si le han negado el estudio al 75% de los jóvenes con el examen de la Senecyt, que lo vamos a eliminar, nosotros sí vamos hacerlo, sí vamos a devolver el bono, sí vamos a llevar la universidad a cada cantón, sí vamos a darle seguridad gratuita a todos los niños, sí vamos a cumplir con nuestras ofertas que no te han cumplido en estos 10 años, y si puede hacerlo hágalo ya, no espere a ser presidente.



Es importante que más de medio millón de ecuatorianos a quienes le han quitado el bono sepan que no hay respuesta para ustedes, que no te lo van a devolver y tampoco te lo van a subir, que lo que van a hacer es quitarte el gas y seguir eliminando los beneficios de las pocas cosas buenas que se han alcanzado democráticamente en las urnas.



Sin embargo, el nuevo presidente de la Republica, Dalo Bucaram, va a pensar en función social. Vamos a garantizar el libre acceso a las universidades, vamos a erradicar a través del incremento del bono, como lo mencione, todo tipo de violencia contra nuestros adultos mayores, vamos a devolver los beneficios que nos están recortando de forma injustificada.



Serán las madres de familia las que decidan en libertad en qué escuela tienen que estudiar sus niños.



Vamos a eliminar la tabla del consumo de drogas de Alianza País, vamos a construir centros de rehabilitación y desintoxicación para recuperar a nuestros jóvenes del problema de la droga que Alianza País los ha metido. Queremos un Ecuador sencillo, un Ecuador noble, donde existan clínicas veterinarias gratuitas para nuestras mascotas. Entiendo cada dolor de cada madre, entiendo el dolor de ver como se llevó la droga a tú hijo, tranquila, que viene un Ecuador de fe. Fuerza Ecuador.



5. Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social: No debe sorprendernos a los ecuatorianos, así es la política tradicional, no importa lo que pase, no se reconocen las cosas buenas. Nosotros lo hemos dicho, hay que tomar las cosas buenas que se han hecho en el país y hay que cambiar radicalmente las malas. Lo que jamás haremos es destilar odio como es el estilo de la política tradicional. En Ecuador ha habido una importante evolución del gasto social. Estamos en el puesto 88, de 188, en el índice de desarrollo humano, un índice de desarrollo humano elevado. Hay una política inclusiva para las personas con discapacidad.



No se es más ni menos político por reconocer las cosas que se han hecho bien. Pero lo que no podemos es caer en demagogias también. Según, una reforma importante de la Constitución del 2008, con la cual a la salud se le destinó un gasto de 4% del Producto Interno Bruto; a la educación, un máximo del 6%, sin embargo no se la utiliza. Hay que ser más eficientes, por eso hablo de retomar las cosas buenas, de profundizarlas. Aquí no estamos dividiendo al país, en medio de todo estás tú ciudadano.



Estás sufriendo y sí, hay que eliminar el examen de Senescyt, que nos conmina a coger cosas que no nos nace, que no amamos, hay que ser más inclusivos levantando institutos técnicos para la mejora de Ecuador, pero todo por el bien del país, no por destilar odio.



Aquí muchos hablan de propuestas, la máscara se les cae. Primero no han sustentado su programa de gobierno. El objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas no dicen nada porque están acostumbrados a simplemente hablar y no a sustentar. Es un señor que viene de la banca que está a favor del emprendimiento. Sin embargo, muchos jóvenes se quedaron sin estudiar señor Laso por el feriado bancario. Y es así que usted en el 99 insistía en los impuestos y es así que todavía no le ha explicado al Ecuador cómo elimina el impuesto por los activos en el exterior que favorece a un cúmulo, a sus panas.



No tenemos que prometer cualquier cosa por ganar el voto popular, tenemos que ser coherentes con el Ecuador. Más de 444 000 personas reciben el Bono de Desarrollo Humano hay que aumentarlo progresivamente, pero que expliquen de dónde van a sacar la plata. Nuestra propuesta es incluirlos en el aparataje laboral, estatal y privado como la ley de discapacidades. Aprender un oficio, no queremos tampoco un Estado daditativo, los ecuatorianos de bien quieren herramientas para esforzarse, para trabajar y para sincerar que el Ecuador puede progresar sin demagogia.

6. Paco Moncayo, candidato de la Izquierda Democrática: Los ecuatorianos necesitamos una casa digna en donde vivir, escuela, colegio, universidad para nuestros hijos.



Necesitamos centros de salud, hospitales donde curar nuestros dolores. Pero qué sucede con el Ecuador, que la vivienda no existe al servicio de los ecuatorianos y se ofrecen miles de viviendas cuando en 10 años de haber manejado la mayor riqueza del país no se hizo aquella obra.



Nosotros vamos a hacer vivienda, pero de verdad; trabajando con los alcaldes. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de devolverle la educación intercultural y bilingüe a los pueblos y nacionalidades, que casi se ha suprimido.



Creemos que no es justo que dos de cada 100 jóvenes, niños vayan a las escuelas del milenio, mientras que se cerraron más de 1 300 escuelas especialmente en el sector rural. Nosotros ofrecemos, por lo mismo, soluciones reales, soluciones prácticas. 450 000 jóvenes ni estudian ni trabajan, esa es una tragedia en cualquier país. Esa es la tragedia que ha llevado la reforma educativa.



La seguridad social está en cuidados intensivos. Más de USD 1 500 millones de déficit en la prestación que debe brindar el IESS a sus jubilados. USD 2 500 millones de déficit en el servicio de salud. El servicio que se está dando en salud a los afiliados deja tantísimo que desear. Por eso nosotros estamos planteando una reforma sustancial al seguro social, para que los asegurados vuelvan a tomar el control de su institución, para que no se convierta en caja chica del Gobierno. Le deben USD 8 500 millones y no pagan los aportes de salud.



También a los militares les pagan con bonos las deudas que tienen y ellos no pueden entregar préstamos quirografarios, no pueden pagar a los hospitales por la atención de sus afiliados. Tenemos que recuperar la seguridad social para todos los ecuatorianos y tenemos, además, que ampliar la seguridad para esa gran cantidad de ecuatorianos: comerciantes, trabajadores por cuenta propia, artesanos que no han tenido jamás este derecho.



7. Guillermo Lasso, candidato por la alianza Suma-Creo: La mejor política social es crear empleo. Los ecuatorianos no quieren que les regalen nada. Lo que quieren es que les regalen una oportunidad para asumir el destino de su familia en sus propias manos.



La mejor ministra de salud de la familia es la madre, el mejor ministro de educación de la familia es el padre, pero para ejercer esos cargos necesitan un empleo y nosotros vamos a crear un millón en cuatro años de gobierno, derogando 14 impuestos para eliminar el exceso de recaudación tributaria. Incentivando la Ley del Primer emprendimiento para que los jóvenes no solo consigan el primer empleo sino que tengan la oportunidad de emprender porque quieren dejar huella, porque quieren trascender, porque quieren ser parte de la solución.



Un millón de empleos lo vamos a lograr, capitalizando con USD 1000 millones el Banco de Fomento para dar crédito a 30 años, al 1% de interés a los pequeños agricultores y ganaderos del Ecuador. Solo así podremos lograremos un Ecuador solidario, de oportunidades, en democracia, con libertad y con derecho a prosperar de todas las familias ecuatorianas.



En materia de salud promoveremos la ley de zona franca de salud para liberar del pago de impuesto a la renta de por vida a las nuevas inversiones en nuevas clínicas y hospitales que nos ayuden a cubrir el déficit de 8 000 camas clínicas y hospitales y que, a cambio, nos entreguen un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.



En materia de educación se promoverá una reforma a la ley de educación superior, devolveremos la autonomía a la universidad, no solo vamos a eliminar la Senescyt, vamos a cerrar la Senescyt y con ese dinero ahorrado incrementaremos el número de becas para que más jóvenes ecuatorianos estudien en las mejores universidades del mundo y del Ecuador. Crearemos un sistema de acreditación de universidades.



Llevaremos adelante un amplio programa de uso de las drogas para fomentar la prevención de ese problema. Para ello, utilizaremos hasta el último centavo del presupuesto de publicidad del Gobierno para financiar el programa de prevención de usos de drogas que será acompañado con centros de salud gratuitos para recuperar aquellos niños y jóvenes que han caído en el consumo de drogas.



8. Washington Pesantez, candidato por Unión Ecuatoriana: Sin desarrollo humano no hay progreso. Buscamos una sociedad equitativa donde haya justicia social. Para eso proponemos ejes fundamentales. Para nosotros no hay desarrollo social si no se enfrenta el problema de la falta de educación, salud, deportes, cultura, seguridad social, entre otros.



Soy un conocedor del sistema educativo. Soy profesor por más de 30 años en los distintos niveles. Debemos tener una educación liberadora, pero ligada a la producción y el desarrollo.



Cómo hacerlo si este y otros gobiernos cerraron los institutos de formación docente. Cómo se puede mejorar la educación si no se dignifica al maestro. Más de 30 000 maestros prácticamente expulsados del sistema educativo por este gobierno sin que haya un cambio generacional. Reabriremos las escuelas rurales y comunitarias; es el alma de la comunidad. Revisaremos, como profesor universitario se lo digo, ese examen elitista que está en la Ley Orgánica de Educación Superior.



Es necesario e imprescindible programas masivos de acceso a Internet. Necesitamos un país bilingüe. Atenderemos el sector salud social, rescatando y atendiendo al IESS y su autonomía.



El Seguro Social tiene 4 200 000 afiliados, y 4 700 000 con acceso a la seguridad social. Y eso es apenas la cuarta parte de la población ecuatoriana. Seguridad social para todos, sin perjudicar a los afiliados, es nuestra propuesta.



Pensamos, que en materia de seguridad social, se debe ser solidario con nuestros adultos mayores. El promedio de jubilación es de USD 200 por jubilado. Y hay gente que tiene una jubilación de USD 90 en el Seguro Campesino. Esto es totalmente injusto y lo vamos a cambiar.



No solo se trata de dar bonos sino de dignificar y dar trabajo a los ecuatorianos.



En el ámbito de la salud es necesario atacar las causas, la etiología, y ahí está la falta de saneamiento ambiental; está la falta de alcantarillado, de canalización. La mayoría de las poblaciones del campo toman todavía agua simplemente entubada

Vamos a preocuparnos de la seguridad ciudadana para librar al Ecuador de la delincuencia, de las drogas, de la corrupción.

Nuestra solidaridad con los hermanos migrantes fuera del país que en este momento están pasando un momento difícil. Mi solidaridad y apoyo con los desaparecidos porque hay una propuesta: Unión Ecuatoriana.



Gonzalo Ruíz, subdirector adjunto de diario EL COMERCIO: Vamos a entrar a un segmento importante, la situación económica y el empleo, que son los principales problemas que aquejan a los ecuatorianos de acuerdo a las encuestas. Coinciden con las preocupaciones más reiteradas en la sociedad civil organizada de la que hemos recogido y anunciamos en este espacio para escuchar las propuestas.

El modelo económico, la inversión extranjera, el comercio exterior, el tratamiento de la deuda externa y la eventual renegociación son aspectos que demandan el pronunciamiento responsable y serio de los candidatos presidenciales y que merecerán políticas sostenidas durante la gestión en los cuatro años. El papel y el tamaño del Estado, los impuestos y sobre todas las cosas la creación de fuentes de empleo serán los retos grandes del nuevo gobierno, esperamos en estos minutos la formulación de ideas concretas para afrontar estos enormes problemas.

1. Paco Moncayo, candidato de la Izquierda Democrática: Vinieron economistas orgullosos de su sapiencia a dar clases a los verdaderos economistas. He ahí los resultados: un fracaso total del modelo económico. Vean cómo se encuentra el país ahora, más de 400 000 sin empleos, 4 200 000 con empleos precarios y el Ecuador convertido en el país más caro de América, país más caro inclusive que EE.UU.



Los déficit fiscales y enormes causados en gran parte por la corrupción. Cómo es que no para la corrupción, como es que no sabemos la lista de Odebrecht, cuando en otros países ya hay iniciados procesos judiciales. Cómo es posible que el dinero que debe ir en el presupuesto para solucionar los problemas vivienda, salud o bienestar se vayan a los bolsillos de unos pocos pícaros y que todavía se lancen la pelotita en el tema de Petroecuador, en lugar de exigir que se aclare la verdad, eso es lo que estamos todos los ecuatorianos esperamos la verdad. Eso también es economía.



Es muy fácil hablar de un millón de empleos, dos millones de empleos, el Ecuador requiere que le digan cómo se van a genera los empleos. Nuestra candidatura ha sido muy clara. Hay 3,5 millones de ecuatorianos sin agua potable, ni alcantarillado. Esto afecta a su salud y esta es una oportunidad para generar empleo.



Se ha deforestado al país, se está perdiendo la capacidad de abastecer con agua las ciudades. Millones de árboles se siembran, esto es generar empleo.



El campo ha estado abandonado, toma días sacar los productos. Necesitamos: reservorios, canales de riego, centros para guardar los productos. Hay que hacer una gran infraestructura agropecuaria, allí están los empleos.



El turismo comienza a ser política de Estado. Allí están los empleos. Y por supuesto, con la economía privada, con el sector privado, una gran plan de emprendimiento para multiplicar centros de apoyo al emprendimiento en todo el país. Hay cosas que se puede hacer, yo ya lo hice, sé cómo hacerlo.



2. Patricio Zuquilanda, candidato por el Partido Sociedad Patriótica: Los ecuatorianos tenemos un gravísimo problema con las decenas de ministerios y cientos de entidades públicas, y una masificación excesiva de empleados públicos. Si botamos a estos empleados se van a ir a la calle endeudados y sin trabajo. Por lo tanto, tenemos que encontrarle una solución a este problema.



Yo no creo que la solución sea botarlos. Hay que reubicarlos y elevar todos los estímulos y exoneraciones a la actividad productiva, para que ellos puedan, en el campo y en la ciudad, conseguir muchos empleos. Hay que masificar la exportación en este momento.



Tenemos que traer a la banca internacional, que es la que nos da créditos al 1% y 3%, no como la banca nacional que nos atraca con intereses de entre el 25% y el 30%.



Tenemos que establecer el trabajo por horas. Esto es fundamental, pues en las mejores economías del mundo se hace así.



Los agricultores y los productores pierden USD 5 000 millones porque se pudren sus productos en los mercados populares. Hay que establecer inmediatamente centros de acopio y de procesamiento e industrialización de estos productos. 80 000 pescadores de la Costa ecuatoriana están totalmente de acuerdo conmigo en establecer definitivamente la flota pesquera ecuatoriana de alto calado, cosa que no han hecho los revolucionarios de ahora que se han pasado rascando.



Con Johnnie Jorgge, mi candidato a vicepresidente, hemos dicho que ahora le toca al agro. Vamos a exonerar a toda la producción campesina para beneficiar a las personas que nos dan de comer barato y que, además, proveen productos de exportación para sostener la dolarización. Las oficinas comerciales del país en el mundo van a ser manejadas por los productores y los exportadores.



Al frente de los consulados estarán los emigrantes, porque son ellos quienes están mejor relacionados con las autoridades locales.



En el sector turismo, voy a estructurar un consejo de conectividad con la empresa privada y la empresa pública. Todo el país tiene que entrar en la gran industria del turismo. Y vamos a ahorrar en la importación de combustibles y derivados implementando la exoneración de aranceles a todos los vehículos que funcionen con energías alternativas.



Además, vamos a ahorrar una gran cantidad de dinero con la operación real del Centro Nacional de Genética para prevenir enfermedades, y para no gastar millones de dólares en curarlas. Yo recuerdo que Correo prometió hacer los paneles solares, nosotros vamos hacer los paneles solares para dar energía limpia y ahí sí dar energía barata.

3. Abdalá ‘Dalo’ Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador: Sé que el Presidente está tuiteando sobre mí. Saludos Presidente. No tiene que tuitear venga, que estoy aquí en Diario EL COMERCIO podemos hablar personalmente y si usted quiere podemos debatir también.



El Ecuador vive cinco crisis muy severas: la económica, la del desempleo, la de valores, la de familia y la de droga. El problema no es el cuánto en el baratillo de ofertas, que el millón, que ochocientos mil empleos, que ni sé cuántos empleos. El problema es el cómo vamos a hacerlo.



Vamos a proponer un gran acuerdo con el sector privado para acabar con este modelo de odio y divorcio. A través de esto se dará beneficios tributarios a todos los empresarios honestos que se comprometan a erradicar la precarización laboral y atender el desempleo por segmentos.



Beneficios tributarios en el pago de impuesto a la renta hasta de un 150% adicional, cuando sea en el salario de los segmentos como por ejemplo: en los jóvenes, en el primer empleo; en los adultos de 36 años a 65 años, que son discriminados laboralmente por su edad. En este país tener 36 años es un pecado ni que decir 50 o en adelante.



Vamos a acabar con ese modelo de odio. Sabemos cómo hacerlo. Me he preparado para este tiempo y quiero darle un mensaje de confianza y seguridad a todos los sectores en el Ecuador. Vamos a Ecuador de paz.



Hay que partir de una base y tenemos que rescatar al Ecuador de este mal llamado socialismo corrupto del siglo XXI e introducirlo en el siglo XXI cambiando el modelo.



Por un lado tenemos al candidato oficialista que quiere llevarnos desesperadamente hacia Venezuela; pero por otro lado están los candidatos de la oligarquía, que se aprovecharon del feriado bancario y que han gobernado este país 40 años en todos los gobiernos. Y estamos nosotros, quienes representamos a los pobres, quienes buscamos la paz, quienes queremos incluir a todos aquellos empresarios honestos.



Nos hemos reunido con textileros, con madereros, con campesinos y, obviamente, con la empresa privada. No es de soplar y hacer botellas, pero también es mentira que no es posible construir un Ecuador mucho más productivo.



Ecuador tiene todo para ser un país rico y, por eso, es necesario combatir la corrupción. No es fácil mantener la calma, como nos sugirieron, porque, seguramente, esas personas no han vivido aquí los últimos años. Sino en los lujos y placeres de Europa. Pero quienes hemos visto a las familias en Manabí, en Pedernales, que 10 meses después siguen bajo carpas en el lodo. Tenemos que enojarnos. Otro Ecuador tenemos que construirlo, fuera de las manos de la corrupción y eso lo vamos hacer con mucha fuerza y mucha fe.

4. Guillermo Lasso, candidato por la alianza Suma-Creo: En el año 2016 la economía decreció el 2% y destruyó 350 000 empleos en el Ecuador, de acuerdo con proyecciones de organismos internacionales, la economía ecuatoriana, de no existir un cambio, decrecerá un 2,9% en el 2017.



Imaginen ustedes cuántos empleos más se van a destruir. Necesitamos un cambio del modelo económico para estimular la inversión privada, local, internacional, derogando el exceso de impuestos: el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto verde, el impuesto a la tierra agrícola y otros impuestos más, sumados a eliminar la sobretasa arancelaria y las restricciones a las importaciones.



Necesitamos una economía moderna conectada al mundo. Más Ecuador en el mundo es más comercio. Y más mundo aquí en el Ecuador es más inversión extranjera.



Pero necesitamos una reforma institucional, que genere confianza. Un manejo fiscal prudente y serio y un Banco Central independiente para que el Gobierno no le vuelva a meter la mano a la reserva monetaria internacional. Esos cambios solo son posibles cuando asumimos el desafío de transformar el Ecuador, para generar 1 millón de empleos en cuatro años de gobierno.



Yo comprendo que muchos candidatos no sepan cómo se crea empleo. Yo lo he hecho desde el campo privado durante 46 años y también en el campo cívico; más de 100 000 empleos durante mi vida.



He creado oportunidades para muchas familias. Muchos otros no lo entienden porque no han podido crear empleos ni para ellos mismos. Nosotros vamos a impulsar una reforma tributaria para dejar USD 3 000 millones en el bolsillo de las familias ecuatorianas y de los emprendedores, porque el dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad que en manos del Gobierno.



Impulsaremos también la ley de zona franca de turismo para exceptuar del pago del impuesto a la renta por 30 años a todos los hoteles y resorts del Ecuador para generar empleo porque cinco de ocho millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Para todos ellos vamos a crear 1 millón de empleos en cuatro años de Gobierno con el cambio de modelo económico. Una economía abierta al mundo. Un Banco Nacional de Fomento hoy llamado BanEcuador que verdaderamente trabaje para el pequeño agricultor, para el pequeño ganadero, para generar empleo en el campo.



5. Washington Pesantez, candidato por Unión Ecuatoriana: Un modelo económico se sustenta en un modelo político. Voy a cambiar el sistema político con una nueva constitución y, con ello, cambiar el modelo económico que ahora descuida a la empresas privada.



No conozco ningún país en el mundo en que la riqueza no sea generada por las empresas privadas y redistribuida a través de los tributos.



Fundamentalmente en el país voy a cambiar de la matriz corruptiva a la matriz productiva, atendiendo y priorizando agricultura, industria, servicios. Para ello proponemos al país el plan ecuador trabaja: con los programas Ecuador Agrícola, Ecuador emprendedor, Ecuador tecnológico, turístico, técnico, que absorba la mano de obra de los profesionales que hoy en un 61 % están desocupados o subocupados.



Necesitamos urgente una reforma tributaria que racionalice los 63 impuestos que le meten la mano al pueblo ecuatoriano. Unión Ecuatoriana propone, fundamentalmente, que tres días cada mes no cobrar el impuesto al IVA.



En el país hay 4 600 000 de ecuatorianos sin trabajo. Si ofrecemos un millón de empleo necesitamos cinco periodos presidenciales para que todos los ecuatorianos podamos trabajar.



Más allá del empleo se requiere crear más trabajo emprendedor, regresar a nuestra vocación agrícola y pecuaria; dar valor agregado al campo. Nosotros pondremos todo nuestro interés en apoyar al campesino.



Me pregunto: ¿Los campesinos de Guamote van a tener empleo? ¿Los de Vinces? ¿Los de Esmeraldas? Entonces, lo fundamental es regresar los ojos al campo, como lo hemos dicho desde siempre.

La construcción es fundamental, pero la ley de la plusvalía la paraliza y 450 000 ecuatorianos al margen de esta mano de obra que ocupa el sector productivo.



Nosotros vamos a fortalecer la dolarización -ni siquiera se discute- facilitando el ingreso de dinero de capital extranjero y nacional que se ausentó en estos últimos 10 años.



Es fundamental ecuatorianos llevaremos de un principio básico, que informa nuestra posición política distinto de los extremos de derecha y de izquierda. Una posición racional, democrática, tolerante. Mercado hasta donde se pueda, Estado hasta donde se necesite.



6. Lenín Moreno, candidato por Alianza País: Hemos escuchado ecuatorianos muchas imprecisiones y exageraciones son propias de la calentura electoral, ya se les pasará a partir del 19 de febrero. Hasta ellos reconocen lo que se ha avanzado, hasta la oposición reconoce todo lo que se ha avanzado, eso es lo que corre el peligro de perder el Ecuador si no toma una opción acertada.



Con respecto al empleo: ¿Cómo puede haber desempleo en un país con tanta riqueza? Vamos a generar empleo, pero empleo sin precarización, empleo sin tercerizaciones, vamos a generar empleo digno. Vamos a aprovechar el potencial que tiene el Ecuador sin novelerías en la construcción, turismo, exportaciones. Podemos sacar todo el provecho que ello amerita.



Tenemos productos líderes en el mercado. En el turismo: tenemos el país más mega diverso. Debemos aprovechar nuestro potencial. Vamos a hacer del Ecuador una potencia económica. El gran Benjamín Carrión decía que Ecuador podía ser una potencia cultural, bien, vamos hacer del Ecuador una potencia económica.



Tiene razón, hay que decir cómo se lo va a hacer. Yo propongo cinco acciones: La primera, es sobre la construcción, casa para todos. Vamos a construir 325 000 viviendas, con lo cual se generará 136 000 plazas de empleo, además que se dinamiza la economía.



Segundo, el emprendimiento joven. Hay tantos jóvenes que tienen tanto sueño de ser empresarios, de ser emprendedores. Tiene una idea en la cabeza. Si va un joven a un banco a sacar un crédito le van a decir cuál es su pasado crediticio. ¿Qué pasado creciditicio puede tener un joven de 18 19 años? Nosotros sí. Por medio de BanEcuador, por medio de las cooperativas, les vamos a dar créditos de hasta USD 15 000 para que saquen adelante su sueño.

Tercero, bajaré los precios de los productos. ¿Cómo? El primer día de mi Gobierno eliminaré todas las salvaguardas y me aseguraré que el IVA haya bajado del 14% al 12%.



Además, cumpliré mi compromiso con los empresarios de hacer el consejo consultivo tributario.



Las embajadas tienen que convertirse en los principales promotores de la inversión, exportación y turismo en el Ecuador con metas, con índices de gestión. En otras palabras, embajada que cumple queda, la que no sale.



7. Cynthia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano: Cómo no puede haber empleo en un país que lo tiene todo. Fácil, ahogaron al sector privado, lo acorralaron, lo pusieron contra la pared. Subieron los impuestos, pusieron cupos para las importaciones, elevaron las salvaguardias y los aranceles, por eso la gente perdió su empleo, por eso millones de familias se quedaron en la calle, sin un sustento para su familia, para su mesa.



Veo la economía con ojos de madre. Pondré en orden la casa. Tengo dos objetivos fundamentales: generar empleo y mejorar la vida de cada uno de los ecuatorianos. Poner en orden la casa es renegociar la deuda que en este momento se destina más, que a educación y a salud juntos.



Por otro lado, se acabaron los lujos. Los asambleístas no viajarán con la plata de la gente, quien quiera irse que pague lo suyo.

Venderé los aviones Presidente, venderé los aviones aunque le duela y los edificios, que son lujos en un país donde más de 3,5 millones de habitantes viven con menos de USD 3 al día. Eso es grosería. Recuperaré el empleo a través de una alianza con el sector privado, por el trabajo.



Quieren hacer en los últimos diez minutos lo que no hicieron en 10 años. Cómo se crea empleo. Se crea empleo con confianza, con seguridad jurídica para atraer la inversión, que a la vez genere empleo. También, bajando los costos de producción, a través de la única reforma en materia tributaria que presentaré en los cuatro años de Gobierno. Será para bajar y eliminar impuestos.



También, bajaré el costo energético y la tramitología. Hay que abrirnos al mundo, a los mercados internacionales como Asia, Estados Unidos, los países de la Alianza del Pacífico, sin miedo. Sus productos ya están en el país, falta que los nuestros estén allá.

Para decir puntualmente dónde se crea empleo. En la construcción, por ejemplo. Con las viviendas sin entrada a 20 años plazo, crearé 140 000 plazas de trabajo.



Con las guarderías 50 000 empleos, con el emprendimiento de los jóvenes y el libre acceso a la universidad para que tengan su profesión, cientos de miles de plazas de empleo.



Y sobre todo con la agricultura al condonar las deudas. Yo suspenderé, como Presidenta de esta nación, en mayo los juicios coactivos del pequeño y mediano agricultor. Tendrán semillas de calidad, insumos de calidad, crédito oportuno y barato, transferencia de tecnología y, sobre todo, una política de comercialización y sustentación de precios que ponga la comida barata en nuestras mesas.

8. Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social: Organismos internacionales dicen que el Ecuador va a decrecer, incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e incluso el Banco Central del Ecuador. Hay una excesiva presión fiscal que se manifiesta en el 2016, pero tranquilos los que prometen cualquier cosa, millones de cosas, etc., recíbelos en tu casa, hazlos sentar en tu sala y que demuestren cómo lo van a hacer, porque no correlacionan cifras.



Nosotros hemos dicho: un empleo adecuado va con un incentivo tributario a la empresa privada. Hay dos grandes grupos de desempleados de 17 a 25 años y mayores de 45 años. Los sacan del trabajo y un poco más los mandan a morir a la casa. Le hemos dicho a la empresa privada: quien ingrese a estos dos grandes grupos, a cuatro personas, vamos a eliminar dos puntos porcentuales del Impuesto a la Renta, quitando el anticipo al Impuesto a la Renta, de esa manera, mínimo 85 000 plazas a una media de 150 000 empleos por año. Mucho cuidado, pero quién te promete otra cosa, eso también es corrupción, corrupción no es solo coger el billete, corrupción es quién utiliza tu dignidad y tus sueños para engañarte.



Los que hablan de creación de empleo, pero incluso fueron los promotores de la tercerización en el país, explotación laboral en otras palabras, pero ahora hablan de emprendimiento. Si es tanto el emprendimiento, que las utilidades bancarias se inviertan en los mercados bursátiles como en otros países del mundo, pero aún así a las zonas afectadas de mi provincia Manabí y de nuestros hermanos en Esmeraldas que perdieron todo el patrimonio, que se les condone la deuda, si lo perdieron parcialmente que se les congele la deuda con un condicionamiento, que se les dé crédito para poder reactivar la economía.



Esa es la verdadera visión del compromiso social. Tampoco se puede hablar de eliminación de todas las salvaguardas, hay que tener el conocimiento, no podemos dejar desprotegida a nuestra producción nacional, hay que eliminar las salvaguardas que tengan que ver con importación de materia prima para la exportación.



Hay que sacar también impuestos nocivos para la economía como el impuesto de salida de divisas que en vez de impedir la salida de capitales del Ecuador, impide la entrada, sacar el anticipo impuesto a la renta, después del IVA con una base del 12% destinarlo al 11% para que en un año posterior crear la autonomía tributaria, para un crecimiento equitativo para todas las provincias, con un condicionamiento, que las empresas que inviertan contraten mano de obra dentro de la misma provincia.



Palabras finales de los candidatos



Gonzalo Ruiz, sudirector adjunto de diario EL COMERCIO: Diálogo Presidencial 2017, sí que ha sido el gran encuentro aquí en la casa editorial de EL COMERCIO, trasmitido por TVC, retransmitido por RTS, una cadena de canales provinciales en el país, más de 100 emisoras de Radio. Radio Quito y Platinum naturalmente y por supuesto las redes sociales y muchas páginas web, entre ellas la de EL COMERCIO.



Nos acercamos a las elecciones, hemos mantenido un diálogo de altura con algunos momentos de roces y confrontaciones, pero en esta ronda final queremos darle un minuto a cada candidato para referirse a otros temas que pueden ser de interés nacional, sabemos que hay muchos, hemos recibido múltiples preguntas de la sociedad civil y están en la página web. Las hemos tejido en este programa a través del argumento hemos tenido el fin de darle la palabra a los candidatos y sobre todo que ustedes amigos voten bien informados.



1. Lenín Moreno, candidato por Alianza País: Queridos ecuatorianos, el candidato que va a ganar debe decir la verdad, porque es al único que le van a pedir cuentas. Ustedes pueden confiar en mí, saben que pueden confiar en mí. Yo cumplo lo que prometo, tengo palabra de honor. Los candidatos han hecho buenos propuestas, me alegro, dicen que las van hacer, yo les tengo una noticia, yo ya lo hice, yo con los ecuatorianos construimos un programa que es referente a nivel internacional.



Cada vez que en Naciones Unidas se habla de solidaridad y discapacidad se habla de la Misión Manuela Espejo, de nuestra Misión Manuela Espejo. Dije que voy a decentar la política y lo he cumplido, he tratado con respeto y tolerancia inclusive las injurias. Ustedes saben que pueden confiar en mí, nunca les he fallado y nunca les fallaré, vamos a seguir caminando juntos, tú me entregas tú voto y yo le doy mi acción y mi corazón.



2. Cynthia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano: Solo les pido una cosa durante los cuatro años de gobierno caminen junto a mí. Cuando les devuelva el 40% de los jubilados caminen conmigo, cuando les devuelva el fondo de cesantía a los maestros, cuando les devuelva lo que es quitaron a los enfermos catastróficos y las utilidades a los trabajadores caminen conmigo.



Cuando les devuelva el honor y la dignidad; y dejen de perseguir a los policías caminen conmigo. Tengan la certeza de que las madres jamás abandonamos, este es mi país y mi país es mi hogar, y ustedes son mi familia. Un solo día, un solo día para cambiar para bien la historia de esta nación, para que haya un cambio positivo, para que haya un cambio del bueno. Donde haya una persona que sufra ahí estaré yo, donde haya un niño que tenga hambre o este solo ahí estaré yo. Este país está de pie y lo levantaremos mucho más, mucho más juntos, piedra a piedra.



3. Washington Pesantez, candidato por Unión Ecuatoriana: No obstante la profunda crisis moral, económica - social que vive el país no podemos perder el optimismo. El Ecuador sí puede salir adelante, el Ecuador sí tiene futuro si nos unimos todos dejando de lado mezquindades, grupos hegemónicos que ya gobernaron y los que están gobernando. Unirnos ecuatorianos para sacar adelante al país y eso solamente lo propone la tercera vía, distante de los extremos neoliberales y neosocialistas. Ecuatorianos aquí una opción nueva, la tercera vía que no está contaminada con los políticos de siempre. El 19 de febrero vota todo 19, le hemos servido al país por más de 30 años, aquí esta una opción de cambio ecuatorianos. Viva el Ecuador.



4. Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social: Esta noche hemos visto posturas totalmente distintas, por un lado defendiendo todo y por el otro lado destilando odio. Dónde quedas tú. Se vienen días difíciles ecuatorianos, la política tradición visita tus casas, se quiere parecer a ti, incluso manda mensajes fabricados, siendo el autor intelectual del mayor crimen de la historia del Ecuador: la desesperanza.



Que nosotros no sigamos esos preceptos, nos unifiquemos para construir un nuevo Ecuador, ese Ecuador donde nuestro ejemplo retumbe en la conciencia a pesar de que nuestra existencia ya no esté en este mundo. El Ecuador patriótico del Tiwintza, del Cenepa, ese Ecuador que no entiende de ideologías políticas, ese Ecuador que se siente en el alma con todos los ecuatorianos. El Ecuador tan anhelado del Compromiso Social.



5. Paco Moncayo, candidato de la Izquierda Democrática: Ecuatorianos el Ecuador tiene futuro si está bien gobernado, si es que el gobernante a la corrupción para tener futuro tenemos que estar juntos. Nos quisieron convencer que los ecuatorianos o éramos gobiernistas o éramos enemigos del Gobierno, que éramos correístas o anticorreístas, que éramos pelucones o éramos del pueblo, basta ya. En mí gobierno vamos a trabajar todos juntos, empresarios y trabajadores, militares sean oficiales o sean soldados, ecuatorianos de la Sierra, Costa, Amazonía, Región Insular; mestizos, blancos, negros, todos los ecuatorianos.



6. Abdalá ‘Dalo’ Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador: Ecuatorianos, vivamos cada día como cuando juega la tri, con esa emoción cuando celebramos un gol de la selección, o del día en que Ecuador se unión porque fue la primera vez que llegamos a un mundial. No esperemos que pase un terremoto para sacar la casta o lo mejor de los ecuatorianos, unámonos en función de construir un país de familia, luchemos por un país que luche como lucha tú familia, por encontrar empleo, por educar a tus hijos, por alimentar a tus hijos y que puedan tener tres comidas que hoy es tan difícil en nuestro país. Yo te invito a soñar con ese Ecuador, tengamos fe de que es posible. Tengamos fe de que el Ecuador de odio va a acabarse y que ha nacido la nueva fuerza del cambio. Que Dios bendiga a tú familia, Dios bendiga al Ecuador. Te amo Ecuador.



7. Guillermo Lasso, candidato por la alianza Suma-Creo: Queridos ecuatorianos el próximo 19 de febrero solo hay dos opciones, o votas por el cambio para crear un millón de empleos en cuatro años de gobierno o votas por el continuismo de los que han creado crisis económica y han destruido 350 000 empleos. Votas por el cambio, por un gobierno honesto y serio de manos limpias y transparentes o votas por el continuismo de aquellos que quieren tapar la corrupción en el Ecuador. Te invito a votar por el cambio, para vivir con esperanza, para vivir con confianza en el futuro con seguridad. Para vivir en un país democrático, libre, donde tengas derecho a prosperar sin que nadie te ofenda. En un Ecuador de reencuentro, donde todos los ecuatorianos juntos en un solo abrazo podamos gritar: Viva un Ecuador libre.



8. Patricio Zuquilanda, candidato por el Partido Sociedad Patriótica: Si ellos, los de Alianza País pierden las elecciones habrán perdido un gobierno y regresarán a sus casas cargados de dinero. Si nosotros, los de la unidad, de la oposición, perdemos las elecciones habremos perdido el país y caeremos en la bota de la tiranía. Para ello debo decir que nunca Cuba y Venezuela en Ecuador, nunca más; y para ello hay que votar por la lista 3.



Gonzalo Ruíz, subdirector adjunto de diario EL COMERCIO: Muchas gracias a los candidatos, de esta forma terminamos este programa. El tema del diálogo presidencial 2017 no se agota aquí, el debate empieza en sus hogares con la reflexión, ojalá inteligente.